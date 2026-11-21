Zwei Öltanker wurden am Samstag von nicht identifizierten Projektilen in der Straße von Ormuz getroffen. Das British Maritime Safety Centre meldet kein Opfer oder benennt eine verantwortliche Person.

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Zwei Öltanker wurden am Samstag von nicht identifizierten Projektilen in der Straße von Ormuz getroffen. Das British Maritime Safety Centre meldet kein Opfer oder benennt eine verantwortliche Person.

Das UKMTO UK Marine Coordination Centre hat am Samstag, den 21. November, zwei separate Mitteilungen über Tankschiffe herausgegeben, die den Persischen Golf über die Straße von Ormuz vor Oman verlassen. Nach Berichten von Militärbehörden waren die beiden Schiffe am Morgen im Abstand von 50 Minuten betroffen. Keiner von ihnen wird in den Mitteilungen genannt.

Zwei getrennte Ausschreibungen ohne Zuordnung

Die UKMTO hat in ihren ersten Stellungnahmen keine Opfer erwähnt. Sie hat auch keine Verschmutzung bestätigt. Die Behörden untersuchen: In diesem Stadium hat das britische Zentrum weder die Projektile identifiziert noch eine verantwortliche Person benannt noch eine Verbindung zwischen den beiden Vorfällen hergestellt.

Eine separate Mitteilung hatte bereits berichtet, dass ein Tanker am Freitag, den 20. November, in der Straße getroffen worden war. In diesem Fall meldete der Sicherheitsbeauftragte des Unternehmens ein Feuer an Bord. Die UKMTO hatte keine Verluste oder Umweltfolgen gemeldet. Diese Episode ist vor den beiden Berichten vom Samstag.

Eine Passage, die trotz der Angriffe immer ausgeliehen wurde

In seinem Bulletin vom 19. November hatte das Joint Maritime Information Centre (JMIC) vier gemeldete Angriffe in der Straße während der vier Tage identifiziert, die von seiner Umfrage abgedeckt wurden. Er behielt das Niveau der Bedrohung zu « schweren ». Diese Einschätzung geht dem Rat vom Samstag voraus: Sie beschreibt das bereits in der Straße beobachtete Risiko, nicht den Ursprung der kürzlich gemeldeten Schüsse.

Dennoch hatte der Ölverkehr einen Teil des verlorenen Bodens im Frühjahr wieder aufgenommen. Nach Angaben der US Energy Information Agency stiegen die Mengen an Rohöl, Kondensaten und Erdölprodukten, die durch Ormuz transportiert wurden, von etwa 5,1 Millionen Barrel pro Tag im zweiten Quartal auf 9,1 Millionen Barrel pro Tag im dritten Quartal. Sie blieben deutlich unter den geschätzten 21,6 Millionen Barrel pro Tag im vierten Quartal 2025. Diese Schätzungen beziehen sich auf die beförderten Mengen und nicht auf die Anzahl der in Betrieb befindlichen Schiffe.

Beide Mitteilungen berichten, dass die Tanker zum Zeitpunkt der Vorfälle durchquert wurden. Sie melden keinen Verkehr nach den Vorfällen und melden keine Schließung der Überfahrt. Der Status der beiden Schiffe und mögliche Umweltauswirkungen müssen noch geklärt werden.

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