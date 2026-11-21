Der Libanon feiert an diesem Sonntag 83 Jahre Unabhängigkeit. Am Vorabend des Festes forderte Joseph Aoun die Rückkehr der Vertriebenen aus dem Süden. Zwei separate Vorfälle wurden in Baraachit und Marjayoun gemeldet. In Brüssel sollte die Mehrheit der Flüge am Montag 23 in Zaventem gestrichen werden.

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Sonntag, 22. November 2026, Mitternacht in Beirut. Der Libanon feiert den 83. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Am Vorabend des Festes forderte Joseph Aoun die Rückkehr der Vertriebenen aus dem Süden. Zwei Entsendungen berichteten von einem Angriff in der Nähe von Baraachit am Samstagabend und von Artilleriebeschuss in der Marjayoun-Ebene. In Europa plant Zaventem, die meisten Montagsflüge abzusagen, und die irische Neutralität hat Demonstranten in Dublin mobilisiert.

Unabhängigkeit: Die Flagge in Nahr al-Kalb nach Aouns Rede

Die Präsidentschaft bestätigt, dass die libanesische Flagge am Samstag während der Nationalhymne über dem Nahr-el-Kalb-Tunnel gehisst wurde. Joseph Aoun hatte gerade vor der Stele gesprochen, was an den Abzug der letzten ausländischen Truppen im Jahr 1946 erinnert. Die Zeremonie fand am Vorabend des Nationalfeiertags vom 22. November statt, der sich auf die Freilassung der 1943 in Rachaya inhaftierten Führer bezieht.

Das Staatsoberhaupt forderte, dass Vertriebene aus dem Süden in ihre Dörfer zurückkehren können. Er forderte den israelischen Rückzug, ein Ende der Angriffe und die Rückkehr der libanesischen Gefangenen. Er forderte auch die Übergabe von Waffen, die aus dem Staat entkommen, ohne einen Zeitplan festzulegen. Diese Erklärungen kündigen weder die organisierte Rückkehr von Binnenvertriebenen noch die Frist für die Abrüstung an.

Das Datum des Nationalfeiertags und das Datum der administrativen Schließung fallen in diesem Jahr nicht zusammen. In einer Notiz vom 5. November setzte der Präsident des Rates, Nawaf Salam, Montag, den 23. November, die Schließung von Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen und Gemeinden fest. Die Gedenkfeier hält ihr Datum am Sonntag 22.

Südlibanon: Baraachit getroffen, Marjayoun Feuer

In einer Sendung, die am Samstag um 2128 Beiruter Zeit herausgegeben wurde, berichtete der libanesische Geheimdienst über einen israelischen Luftangriff am Stadtrand von Barahhit, Bezirk Bint Jbeil. Sie meldete weder den Zeitpunkt des Streiks noch ihre Bilanz.

Nach 2218 Stunden berichtete die Agentur, dass drei Artilleriegranaten die Marjayun-Ebene angegriffen hatten. Es besagt, dass es nicht die Stadt Khiam war, im Gegensatz zu anderen Berichten. In der Sendung wurde der Ursprung der Schießerei nicht angegeben und es wurden keine Ergebnisse gemeldet. Diese Zeitpläne sind die von Publikationen, nicht Vorfälle.

In Dublin verteidigen Demonstranten das UN-Mandat

Demonstranten versammelten sich am Samstag, um die « Dreifachsperre » zu verteidigen, die einige irische Missionen im Ausland durchführt: das Abkommen der Regierung, das Dáil-Abkommen, das Unterhaus und ein UN-Mandat. Die Regierung will diese letzte Bedingung für bestimmte internationale Operationen aufheben. Regierungsgenehmigung würde notwendig bleiben, ebenso wie die Dáil Genehmigung, wenn erforderlich. Der Entwurf erweitert jedoch die parlamentarische Ausnahme auf bestimmte kleine Quoten.

Der Dáil schickte den Entwurf zurück an den Ausschuss am 21. Oktober; Dies ist keine endgültige Annahme. Die irische Debatte ändert nichts am Mandat der UNIFIL. Die Resolution 2790 des Sicherheitsrates endet am 31. Dezember 2026 und sieht einen schrittweisen Rückzug vor. Im Dublin-Text wird kein Rückzug Irlands oder die Teilnahme an einem Ersatzsystem angekündigt.

Brüssel-Zaventem: Die meisten Flüge am Montag sollten gestrichen werden

Der Flughafen Brüssel plant, die meisten Abflüge und Ankünfte am Montag, den 23. November, zu stornieren. Diese Prognose folgt auf die Ankündigung der Teilnahme eines Teils der Fluglotsen am belgischen Nationalstreik. Unternehmen müssen ihre Passagiere kontaktieren; die Flughafentabelle zeigt eine Stornierung erst nach dem Check-in an. Sie müssen Ihre Reservierung bei der Firma überprüfen, bevor Sie gehen. Diese Ankündigung erlaubt es uns nicht, den Status eines Fluges nach Charleroi abzuleiten.

In Brüssel wird die STIB am Sonntagabend eine erste Schätzung der U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien veröffentlichen. Es plant, die Linien kurz vor 6 Uhr morgens am Montag, belgischer Zeit, zu bestätigen. De Lijn kündigt auch weniger Busse und Straßenbahnen in Flandern an und lädt Sie ein, Ihre Reise am selben Tag erneut zu überprüfen.

Rohingyas: Paris kündigt Annäherung an den Sicherheitsrat an

Frankreich kündigte am Samstag an, eine Sitzung des Sicherheitsrates zu Myanmar zu beantragen. Der Quai d’Orsay reagierte auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 19. November in dem Fall zwischen Gambia und Myanmar in Bezug auf die Rohingya. Paris erinnerte daran, dass das Urteil für die Parteien bindend sei. Die Abteilung gab keinen Sitzungstermin oder keine vom Vorstand ergriffenen Maßnahmen bekannt.

Ukraine: Rotierende Kürzungen geplant Sonntag

Betreiber Ukrenergo kündigt Wende Kürzungen Sonntag 22 November in bestimmten Regionen. Die Größe variiert je nach Bereich und Nische; Es ist keine 24-stündige kontinuierliche Abschaltung für jeden Kamin. Der Betreiber sagte, dass die Reparaturen fortgesetzt würden und dass die Situation in den Regionen Odessa und Rivne weiterhin schwierig sei.

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