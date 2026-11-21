Großbritannien kündigt neue Industrieabkommen mit der Ukraine an, nachdem Wes Streeting Kiew besucht hatte. Die genannten 500 Millionen Pfund waren bereits Teil des im Oktober angekündigten britischen Haushalts.

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Das britische Verteidigungsministerium kündigte am Samstag, den 21. November, die Unterzeichnung neuer Industrieabkommen mit der Ukraine anlässlich eines Besuchs seines Verteidigungsministers, Wes Streeting, in Kiew an. London erklärt, dass diese Gesetze es der Ukraine ermöglichen werden, Verteidigungsausrüstung im Vereinigten Königreich herzustellen. Er kündigte keinen neuen Umschlag nach den Interviews an.

Wes Streeting traf Präsident Wolodymyr Selenskyj und dann seinen ukrainischen Amtskollegen, so das britische Ministerium. Der ukrainische Ratsvorsitz bestätigt, dass die industrielle Zusammenarbeit Teil der Diskussion war. Das Vereinigte Königreich präsentiert die Vereinbarungen als Mittel, um Produktionsmöglichkeiten außerhalb der Ukraine hinzuzufügen. Das britische Kommuniqué gibt weder den Wert der Vereinbarungen noch das Datum an, an dem diese Produktion beginnen könnte.

Die 500 Millionen Pfund waren bereits budgetiert

Die von Wolodymyr Selenskyj in Kiew genannten 500 Millionen Pfund entsprechen der im britischen Haushalt vom Oktober angekündigten militärischen Unterstützung. London hat seine Verteilung diese Woche detailliert beschrieben: 240 Millionen Pfund wurden am 17. November in Brüssel für die Luftverteidigung angekündigt, dann 260 Millionen Pfund auf dem Treffen der Koalition der Freiwilligen in Berlin. Diese Haushaltsankündigungen stellen keine Bilanz der Lieferungen dar.

Kiew besteht auf grundlegenden Dienstleistungen vor dem Winter

Der ukrainische Ratsvorsitz stellt fest, dass Wolodymyr Selenskyj sich für einen verstärkten Schutz der Energie- und Wasserversorgungsnetze eingesetzt hat. Beide Teams müssen ihre Gespräche vor dem nächsten Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten und dem britischen Premierminister Andy Burnham fortsetzen. Der Bericht von Kiew nennt das Datum nicht.

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