Hugues Moutouh, Präfekt von Loiret und der Region Centre-Val de Loire, gab am Samstag bekannt, dass er um Entlastung gebeten habe. Seine Abreise wurde nicht formalisiert. Dieser Ansatz folgt der Enthüllung einer Untersuchung angeblicher Lecks an die National Rally. Er bestreitet jeden Misserfolg.

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Hugues Moutouh, Präfekt von Loiret und der Region Centre-Val de Loire, sagte am Samstag, den 21. November, dass er gebeten habe, von seinen Pflichten befreit zu werden. Kein offizieller Akt zur Beendigung seiner Mission wurde am Samstagabend veröffentlicht. Der ranghohe Beamte bestreitet jegliches Versagen in Bezug auf die angeblichen Lecks der Nationalen Rallye.

Eine Anfrage, noch kein Ende der Funktionen

Die Präfektur veröffentlichte am Samstag die Erklärung, in der Hugues Moutouh seinen Ansatz ankündigt. Er bestritt auch in einem Interview, das vor der Veröffentlichung dieses Kommuniqués geführt wurde, jegliche Voreingenommenheit in der Erfüllung seiner Pflichten. Sein Antrag ist an sich keine Entscheidung über die Abreise.

Mit dem Dekret vom 22. April 2026 wurde der Präfekt der Region Centre-Val de Loire und der Präfekt von Loiret ab dem 18. Mai ernannt. Er hält beide Funktionen unter dem gleichen Akt. Am Samstagabend wurde kein Abreisedatum oder die Ernennung eines Nachfolgers bekannt gegeben.

Vom Verwaltungsansatz abweichende gerichtliche Angaben

Der Antrag kommt nach der Offenlegung gerichtlicher Informationen in Paris über die angebliche Übermittlung vertraulicher Informationen an die Nationalversammlung. Am Donnerstag, den 19. November, berichtete die Pariser Staatsanwaltschaft, dass an diesem Tag keine Anklage erhoben worden sei. Er hat die Lecks in dieser Erklärung nicht öffentlich identifiziert.

Hugues Moutouh bestritt die Vorwürfe, er habe zugunsten einer Partei interveniert. Der Ansatz, den er der Regierung angekündigt hat, greift den Ergebnissen der Untersuchung nicht vor. Eine mögliche Entscheidung zur Beendigung seines Amtes wird Gegenstand eines gesonderten Rechtsakts sein.

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