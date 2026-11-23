Vår Energi hat eine Vereinbarung zur Übernahme der norwegischen Aktivitäten von ConocoPhillips und einer Beteiligung an einem britischen Ölterminal abgeschlossen. Die Gruppen schätzen die Transaktion auf 4,425 Milliarden Dollar, aber die erwartete Nettozahlung ist deutlich niedriger. Die Übertragung unterliegt weiterhin der Genehmigung, für eine erwartete Schließung Anfang 2027.

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Vår Energi kündigte am Montag, den 23. November, eine Vereinbarung zur Wiederaufnahme der norwegischen Aktivitäten von ConocoPhillips und einer Beteiligung an einem britischen Ölterminal an. Der Referenzwert beträgt 4,425 Milliarden US-Dollar, aber beide Gruppen schätzen den Netto-Barbetrag zum Abschluss auf etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Insbesondere hängt die Umsetzung von einem grünen Licht des norwegischen Energieministeriums ab.

Was Vår Energi in der Nordsee wieder aufnimmt

Der Anwendungsbereich umfasst zwei Unternehmen von ConocoPhillips: seine norwegische Tochtergesellschaft und diejenige, die ihre Beteiligung am Teesside-Terminal im Vereinigten Königreich hält. Herzstück des norwegischen Portfolios ist Ekofisk, das nach wie vor von ConocoPhillips nach Angaben der norwegischen Offshore-Geschäftsdirektion betrieben wird. Die Testproduktion dieser Lagerstätte begann 1971 und der reguläre Betrieb 1972.

Vår Energi würde die Rolle des Betreibers im großen Ekofisk-Set übernehmen, nicht das ausschließliche Eigentum an den betreffenden Feldern. Das Portfolio umfasst Beteiligungen in 13 Produktionsfeldern, je nach Käufer. Im Jahr 2025 produzierte ConocoPhillips rund 120.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Diese Zahl beschreibt die verkaufte Aktivität: Sie entspricht nicht einer angekündigten Produktionssteigerung für den europäischen Markt.

Im Vereinigten Königreich war ConocoPhillips mit 40,25 % am Ölterminal Teesside und seiner Betreiberrolle beteiligt. Infolgedessen bezieht sich die Änderung auf die Rechte an Lagerstätten und den Betrieb von Anlagen, die bereits für die Evakuierung und Annahme von Öl genutzt werden. Der Verkäufer erklärt, dass die Transaktion auch die mit den übertragenen Vermögenswerten verbundenen Abbauverpflichtungen umfasst.

Warum 4.425 Milliarden nicht an den Zaun gezahlt werden

Die Zahl von 4,425 Milliarden ist der Wert, der für das Abkommen am 1. Januar 2026, seinem wirtschaftlichen Referenzdatum, gewählt wurde. Es wird zur Berechnung des Preises verwendet und bedeutet nicht, dass die Eigentumsübertragung bereits stattgefunden hat. ConocoPhillips schätzt die vereinbarten Anpassungen auf etwa 500 Millionen US-Dollar, was die erwartete Gesamtsumme auf rund 3,9 Milliarden US-Dollar erhöht.

Der letztgenannte Betrag umfasst rund 1,4 Milliarden US-Dollar an Steuern im Zusammenhang mit dem Geschäftsjahr 2026, die im ersten Halbjahr 2027 zu zahlen sind. Der Verkäufer erwartet daher rund 2,5 Milliarden Dollar Netto-Barerlöse. Der Käufer gibt die gleiche Größenordnung für die Zahlung zum Ende an, wobei er insbesondere die seit dem Stichtag durch die übertragene Tätigkeit generierten Ströme und die üblichen Anpassungen berücksichtigt. Diese Bewertungen bleiben vorläufig, bis die Operation abgeschlossen ist.

Eine neue Größe, die von zwei Operationen abhängt

Vår Energi hat Mitte der 2020er Jahre ein Produktionsziel von mehr als 500.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Dies ist ein Gruppenziel, keine Produktionsverpflichtung für das ConocoPhillips-Portfolio allein. Die vom Käufer vorgestellten Größenvergleiche beinhalten auch den gesondert angekündigten Abgleich mit BlueNord.

Beide Gruppen streben das Ende des ersten Quartals 2027 an, um die Veräußerung abzuschließen. Die Vereinbarung ändert bereits ihre Investitions- und Entsorgungspläne, ändert jedoch nicht den registrierten Betreiber von Ekofisk oder die tatsächlich gelieferten Mengen. Der nächste Schritt besteht darin, behördliche und behördliche Genehmigungen zu erhalten.

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