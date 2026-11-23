Camila Nebbias Projekt beim Jazzfest Berlin 2026 verbindet Musik, Filme und Erinnerungen an ihren Urgroßvater vom Libanon bis nach Argentinien.

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Camila Nebbia, eine in Berlin lebende argentinische Saxophonistin und Komponistin, stellte die libanesische Familiengeschichte in den Mittelpunkt eines Großprojekts. Er war Teil des Berliner Jazzfest-Programms vom 30. Oktober 2026 und Teil der unveröffentlichten Memoiren seines Urgroßvaters Abraham Breide, der den Libanon nach Argentinien verlassen hatte. Es ist daher keine bevorstehende Konzertankündigung, sondern eine Klärung dieses künstlerischen Ansatzes.

Ein Familiengedächtnis, mehrere Sprachen

Die Präsentation des Festivals bringt diese alte Abfahrt der Migrationsroute von Nebbia nach Europa näher. Die Musikdialoge mit Familienbildern in 8 und 16 mm, sowie mit Filmen, die sie malte und mit Säure arbeitete. Andro Manzoni beteiligt sich an der visuellen Dimension des Projekts. Auf dem Programm standen zehn Musiker, darunter Kit Downes, Lesley Mok und Ludwig Wandinger.

Der libanesische Link hier basiert auf einer Geschichte, die in der Familie übertragen wird, nicht auf einem Anspruch, die gesamte Diaspora zu repräsentieren. Die Präsentationsdokumente geben weder das ursprüngliche Dorf Breide noch das Datum seiner Abreise an. Sie sind auch keine Darstellung.

Vom Saxophon zum Kino

Geboren in Buenos Aires, präsentiert Nebbia eine Praxis, die über das einzige Instrument hinausgeht: Improvisation, Komposition, bildende Kunst und Programmierung. Seine Ausbildung kombiniert klassisches Saxophon mit Astor Piazzolla, Jazz mit Manuel de Falla und Kino mit der Universidad del Cine. Der letztere Teil gibt dem Platz des Films in seiner Arbeit einen konkreten Kontext.

Ihre Tätigkeit umfasst auch die Schaffung kollektiver Räume. Sie ist mit Guillotina in Buenos Aires und Disfigured Rivers in Berlin verbunden, zwei Konzertplattformen, und war Mitbegründerin des Labels Lilailaila mit Maria Grand und Marta Sánchez. Diese Initiativen stellen ihr Familienprojekt in eine kontinuierliche Praxis der Zusammenarbeit, anstatt in einem isolierten Tribut.

Ein Projekt im Berliner Dialog

In seiner Pressemitteilung vom 10. September 2026 präsentierte das Jazzfest Nebbia unter den in Berlin etablierten Künstlern, deren Routen mehrere Kontinente und Musiksprachen verbinden. Die vom 29. Oktober bis 1. November organisierte Ausgabe brachte in ihrem Programm vierundzwanzig Formationen und mehrere Weltschöpfungen zusammen. Die Erinnerung an Breide wurde somit in ein Festival aufgenommen, das sich explizit künstlerischen Zirkulationen und Zugehörigkeitsfragen widmete.

Illustration: Detail eines 2022 fotografierten Saxophons. Dieses generische Bild repräsentiert weder Camila Nebbia, ihr Instrument, noch das Berliner Konzert. Foto: Caique Araujo / Pexels.

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