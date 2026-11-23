Zwei Schriften, von 1971 und 2012, beleuchteten die Art und Weise, wie George Khodr das Treffen der Religionen und die öffentliche Entscheidung im Libanon dachte.

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Was können wir mit Nachbarn teilen, deren Glaube nicht geteilt wird? Georges Khodrs Schriften stellen die Frage an zwei verschiedenen Stellen. In einer theologischen Intervention hinterfragt er, was ein Christ in anderen Traditionen erkennen kann. In einem Text zur Staatsbürgerschaft fragte er, was Menschen verschiedener Konfessionen gemeinsam entscheiden könnten. Beide Ansätze beginnen mit Meinungsverschiedenheiten, ohne ihn zu einem Hindernis für ein gemeinsames Leben zu machen.

1971 Lesen anderer Traditionen, ohne Unterschiede zu beseitigen

In Addis Abeba spricht der Metropolit des Libanonbergs vor dem Zentralkomitee des Ökumenischen Rates der Kirchen vom Wirken des Geistes jenseits der sichtbaren Grenzen der Kirche. Seine Intervention stellt nicht alle Überzeugungen auf die gleiche Ebene. Es schlägt eine explizite christliche Lesart vor: Für Khodr kann man in anderen Zeichen der Gegenwart Christi erkennen, ohne sie zu bitten, zuerst die Sprache der Kirche anzunehmen. Das Treffen bedeutet daher nicht, dass eine Tradition die Kopie einer anderen wird.

In Institutionen, schreiben Sie das Gesetz zusammen

Am 11. Februar 2012 hat Khodr in einem Text über Religionen, Konfessionen und Säkularismus die Frage gestellt. Ein Gläubiger kann geistlichen Anforderungen im Gewissen gehorchen; Als Bürger beteiligt er sich gleichermaßen an der Ausarbeitung von Gesetzen mit anderen. Die Zahl der Gläubigen einer Beichte reicht in ihrer Argumentation nicht aus, um die Auferlegung ihrer Regeln für alle zu legitimieren. Es geht nicht mehr um eine theologische Lesart des Glaubens anderer, sondern um die Bedingungen für eine gemeinsame öffentliche Entscheidung.

Von der Bildung bis zu öffentlichen Texten

Ein ehemaliger Lehrer für pastorale Theologie und Islamologie am Institut Saint-Jean-Damascene in Balamand, Khodr trug diese Fragen in verschiedenen Einstellungen, vom Unterrichten bis zum öffentlichen Schreiben. VolumenChrist in einer pluralen Gesellschaft, gegründet von Olga Lossky und veröffentlicht bei den Editions du Cerf im Jahr 2025, bietet einen Einstiegspunkt auf Französisch. Wenn man die beiden Texte nebeneinander liest, kann man unterscheiden, was Khodr von seiner Tradition hat, von dem, was er von Bürgern verlangt, die sie nicht teilen: nicht auf die gleiche Weise zu glauben, sondern auf gleiche Augenhöhe zu entscheiden.

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