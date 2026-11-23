In Nahr al-Kalb bekräftigte Joseph Aoun am 21. November, dass nur eine Behörde über die Verteidigung des Libanon entscheiden müsse. Sie kündigte keine neuen Vereinbarungen oder den Zeitpunkt der Umsetzung an. Seit August 2025 hat der Ministerrat die Armee beauftragt, einen Plan umzusetzen, dessen Einzelheiten vertraulich sind und der Regierung Bericht zu erstatten. Die Ergebnisse der Vereinten Nationen dokumentieren bestimmte Fakten, ohne alle außerhalb des Staates befindlichen Waffen zu messen.

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Am Vorabend der Unabhängigkeit verteidigte Joseph Aoun erneut eine einzige Autorität über Waffen im Libanon. Der Präsident hat keine neuen Fristen oder Maßnahmen festgelegt. Um den Übergang vom Reden zum Handeln zu messen, ist es notwendig, auf die Beschlüsse des Ministerrats, die Berichte der Armee und die von den Vereinten Nationen veröffentlichten Erkenntnisse zurückzukommen. Keines dieser Dokumente, isoliert betrachtet, beweist, dass das Monopol erworben wurde.

Der Ministerrat entscheidet; Armeeberichte

Am 5. August 2025 beauftragte der Ministerrat die Armee, einen Plan zur Umsetzung ihres Beschlusses zur Waffenreserve an die rechtmäßigen Behörden auszuarbeiten. Einen Monat später begrüßte die Regierung den Plan des Kommandos. Er hielt seine Inhalte und Überlegungen vertraulich, während er die Armee um einen monatlichen Bericht bat. Die Regelung sieht daher einen Bericht an die Regierung vor, nicht die monatliche Veröffentlichung einer detaillierten Bewertung.

Am 6. Oktober 2025 prüften die Minister einen ersten Bericht. Am 8. Januar 2026 wurden sie erneut auf Fortschritte aufmerksam. Sie forderten die Fortsetzung des Plans und Vorbereitungen für die Fortsetzung nördlich des Litani-Flusses. Am 16. Februar teilte die Kommission mit, dass sie einen neuen monatlichen Bericht zur Kenntnis genommen habe. Bereiten Sie einen Schritt vor, nehmen Sie einen Bericht zur Kenntnis und stellen Sie fest, dass das Ziel erreicht wird, sind drei verschiedene Entscheidungen.

Waffenmonopol im Libanon: Was die UNO gesehen hat

Der Bericht des Generalsekretärs vom 12. November deckt den Zeitraum vom 21. Juni bis zum 20. Oktober 2026 ab. Es trennt das, was UNIFIL direkt beobachtet hat, von Aussagen der libanesischen Armee, Israels und der Hisbollah. Die Armee kündigte im September Beschlagnahmungen in den Pilotgebieten an. UNIFIL seinerseits hat die Anwesenheit nicht autorisierter Waffen mehrmals im Süden beobachtet. Diese Aufzeichnungen dokumentieren Ereignisse. Sie sind weder ein Arsenalbestand noch eine Berechnung des verbleibenden Anteils.

In dem Bericht heißt es, dass das am 26. Juni angekündigte Rahmenabkommen einen schrittweisen und gegenseitigen Prozess vorsieht, der die Wiederherstellung der libanesischen Autorität, die verifizierte Entwaffnung nichtstaatlicher Gruppen und den israelischen Rückzug verbindet. Die Vereinten Nationen stellen unterschiedliche Interpretationen und Schwierigkeiten bei der Anwendung in Pilotgebieten fest. Die Hisbollah lehnte diesen Rahmen ab und verteidigte einen internen Dialog über die Verteidigungsstrategie nach dem israelischen Rückzug und der Einstellung der Angriffe. Dies ist seine Position, keine Bedingung, die von der libanesischen Regierung angenommen wurde.

Welche Unabhängigkeitsrede nicht entscheidet

In seiner Agenda vom 19. November bekräftigte der Oberbefehlshaber der Armee, dass er die Entscheidungen der politischen Macht umsetzen werde. Er erklärte auch, dass israelische Verletzungen und Besatzung den Einsatz der Armee im Süden behinderten. Zwei Tage später forderte Joseph Aoun in Nahr al-Kalb die gleichzeitige Behandlung des Endes der israelischen Besatzung und der Waffen und Entscheidungen des Staates. Er hat keinen neuen Bericht veröffentlicht oder eine Einigung über die Sequenz angekündigt.

Die Lücke zwischen den Dokumenten ist erheblich. In einer Erklärung des Präsidenten wird eine politische Linie festgelegt; in einem Beschluss des Ministerrates wird eine Mission beauftragt; in einem Bericht wird über einen bestimmten Zeitraum berichtet. Um festzustellen, ob die Politik nach der Rede vom 21. November in eine neue Phase eintritt, wird sie eine öffentliche Entscheidung erfordern, die sie bezeichnet, oder eine datierte Bewertung, um ihre Ergebnisse zu überprüfen. Der UN-Bericht vom November endet am 20. Oktober und lässt nicht zu, dass die folgenden Wochen beurteilt werden.

Joseph Aoun und Nawaf Salam, Libnanews Archiv. Das Bild zeigt weder die Zeremonie vom 21. November noch eine Ratssitzung, die in diesem Artikel erwähnt wird.

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