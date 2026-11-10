USJ: Was die Ältesten finanzieren

Die ehemalige Fakultät für Rechts- und Politikwissenschaft der USJ will einen Beitrag von 25.000 US-Dollar zu Studiengebühren erneuern. Die Zahlung 2025 wird von ihrem Verband dokumentiert. Diese Unterstützung richtet sich an Studierende, die unter Berücksichtigung ihres akademischen Erfolgs in finanziellen Schwierigkeiten sind. Eine weitere Spende, die für die Apotheke bestimmt ist, veranschaulicht eine deutliche Mobilisierung. Die beim Abendessen angekündigten Ziele sind noch keine Bewertung der in diesem Jahr tatsächlich eingezogenen Beträge.

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An der St. Joseph’s University in Beirut beinhaltet die gegenseitige Unterstützung von Ältesten einen Beitrag zu den Studiengebühren. Absolventen der Fakultät für Recht und Politikwissenschaften erhielten im vergangenen Jahr 25.000 US-Dollar. Ihre Vereinigung möchte diese Bemühungen erneuern, ohne zu diesem Zeitpunkt einen neuen bereits gezahlten Betrag anzukündigen.

Die Ältesten der USJ wollen ihre Hilfe erneuern

Beim jährlichen Abendessen des Vereins in der Phönizien erinnerte sein Sekretär, der ehemalige Stickman Nader Gaspard, an den Beitrag des Vorjahres. Sein Ziel für dieses Jahr ist es, den gleichen Betrag zu erhöhen. Diese Überprüfung konzentriert sich auf die Unterstützung der Schulbildung, nicht auf eine neue Zuweisung oder die Verpflichtung, die Mittel zu verdoppeln.

Die Versammlung brachte mehrere hundert Absolventen und Gäste zusammen, darunter der französische Botschafter Patrick Durel. Marie-Claude Najm, Dekanin der Fakultät, vertrat Rektor François Boëdec. Der Präsident des Vereins, der ehemalige Minister Abbas Halabi, bestand auf der Verantwortung der Absolventen gegenüber Studenten, die Schwierigkeiten haben, ihr Studium fortzusetzen.

Für Halabi geht die Universitätsmitgliedschaft nach dem Abschluss weiter. Er präsentierte das Treffen als eine Gelegenheit, Studenten zu unterstützen, damit sie trotz der Schwierigkeiten weiter lernen konnten. Die Verbindung zwischen Promotionen nimmt hier eine materielle Form an: zur Zahlung der folgenden Studien beizutragen.

Eine $ 25.000 Zahlung dokumentiert im Jahr 2025

Die Föderation der Ältestenverbände der USJ bietet einen genauen Vergleichspunkt. Am 10. November 2025 hatte die Association of Graduates of Law and Political Science 25.000 Dollar an Marie-Claude Najm gegeben. Die Spende kam vom Abendessen am 14. Oktober desselben Jahres.

In dieser institutionellen Mitteilung wird erklärt, dass die Hilfe für Studenten gedacht ist, die akademischen Erfolg mit finanziellen Schwierigkeiten verbinden. Es ist daher eine gezielte Unterstützung, die mit den Bedürfnissen und dem akademischen Hintergrund verbunden ist. Der Gesamtbetrag entspricht nicht einer identischen Zulage, die jedem Schüler gezahlt wird.

Die Bilanz des neuen Dinners ist Teil dieser Kontinuität. Auf der anderen Seite gibt die öffentliche Information noch nicht an, wie viele Studenten in diesem Jahr oder der endgültige Betrag der Sammlung unterstützt werden. Die Hoffnung, die 25.000 Dollar zu erneuern, bleibt ein Ziel.

Getrennte Initiativen nach Fakultät

Juristen sind nicht allein bei der Mobilisierung ihrer Ältesten. Am 23. April 2026 spendete die Vereinigung der Absolventen der Fakultät für Pharmazie 10.000 Dollar an den Rektor François Boëdec. Nach Angaben der Föderation der Ältesten stammt diese Summe aus der Gala vom 22. November 2025.

Diese andere Initiative baut auf einem Stipendienfonds auf, der 2018 eingerichtet wurde. In der Mitteilung des Vereins werden soziale und akademische Kriterien für die Begleitung von Studierenden genannt. Es ist ein apothekenspezifisches Gerät, das sich von der Unterstützung von Jura-Absolventen unterscheidet. Beide Beträge sollten nicht als gemeinsame Sammlung dargestellt werden.

Diese Beispiele geben der universitären Solidarität konkreten Inhalt: Ein Abend versammelt Absolventen, dann tragen seine Einnahmen zur Finanzierung des Studiums bei. Um die tatsächlich gewährte Beihilfe zu bewerten, sind die nächsten erwarteten Elemente der angegebene Betrag und die begleiteten Begünstigten. Die Ernennung der Ältesten eröffnet diese Mobilisierung; Seine Ankündigung ist seine finanzielle Bilanz noch nicht wert.

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