Beirut: Die Märkte der Vergangenheit
Beirut: Die Märkte der Vergangenheit
Die ehemaligen Souks verbanden den Hafen mit dem wirtschaftlichen und sozialen Leben Beiruts. Drei authentische Fotografien, um 1900 und 1966, erzählen dieses Geschäftsleben. Ihre Aufzeichnungen erlauben keine genaue Identifizierung der Straßen: Sie werden nicht als geolokalisierte Ansichten des aktuellen Umfangs der Beiruter Souks dargestellt.
Die Transformation des Sektors beschränkt sich nicht auf Kämpfe oder nur ein Unternehmen. Der Abriss hatte Souks 1983 betroffen. Rafael Moneo Projekt, datiert 1996-2009, umfasst einige alte Spuren: eine Rekonstruktion, nicht eine identische Restaurierung.
Archiv: Gemüsemarkt und Straßenszene, G. Eric und Edith Matson Sammlung / Library of Congress, matpc.00055 und matpc.01185, gemeinfrei, über Wikimedia Commons. Bazar de Beirut 1966: Wilford Peloquin, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Fotografien wurden neu gestaltet und in die Montage integriert. Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Mitteilungen:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirut. Der Gemüsemarkt LOC matpc.00055.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirut. Straßenszene LOC matpc.01185.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:150 Beiruit bazaar Lebanon 1966 (51190741187).jpg
Historischer Hintergrund: Studie von Howayda al-Harithy und Dina Mneimneh, UNESCO, S. 23; Präsentation von Rafael Moneo.
https://whc.unesco.org/document/175507
https://rafaelmoneo.com/en/projects/souks-in-beirut/
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