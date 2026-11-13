USA: FAA stoppt Abfahrten

Die FAA ausgesetzt Abflüge in den gesamten Vereinigten Staaten am 13. November nach einer Flugverkehrskontrolle Panne. Seine 2246 UTC Operational Notice sieht eine schrittweise Wiederaufnahme auf der Grundlage der verfügbaren Fähigkeiten vor, bestätigt jedoch keine allgemeine Rückkehr zum Normalzustand. Die Behörden untersuchen den Ursprung des Vorfalls. Passagiere müssen jeden Flug mit ihrem Unternehmen überprüfen, ohne die bereits erwarteten Wetterverspätungen mit den Folgen dieses neuen Misserfolgs zu verwechseln.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die FAA hat am Freitag, den 13. November, die Abflüge in den gesamten Vereinigten Staaten ausgesetzt, nachdem die Kommunikation der Flugverkehrskontrolle unterbrochen worden war. Der letzte konsultierte Einsatzplan sieht eine schrittweise Wiederaufnahme vor, ohne eine allgemeine Normalisierung anzukündigen.

Der US-Verkehrsminister Sean Duffy berichtete, dass das Problem die Zentren betraf, die für die Kontrolle des Streckenflugzeugs verantwortlich sind. Techniker der Federal Aviation Administration untersuchen diesen Fehler. Die nationale Maßnahme zielt darauf ab, neue Abfahrten zu verhindern, bis die Sicherheitsbedingungen dies zulassen.

Flüge in die Vereinigten Staaten: eine geplante schrittweise Erholung

Operational Notice No. 119, herausgegeben von der FAA Command Centre am 13. November um 2246 UTC, beschreibt die Strategie von 2300 UTC. Dies entspricht 1746 Stunden bzw. 1800 Stunden an der Ostküste der Vereinigten Staaten sowie 0046 Stunden bzw. 1 Stunde am 14. November in Beirut.

Das Dokument sieht die schrittweise Freigabe des Verkehrs entsprechend der verfügbaren Kapazität vor. Es zeigt immer noch die nationale Aussetzung als aktive Maßnahme, mit einem Limit von 4 Stunden UTC am 14. November. Dieses Terminal ist keine Garantie für die allgemeine Rückkehr zum Normalzustand.

Die Unterscheidung ist für Reisende wichtig: Eine schrittweise Wiederaufnahme ermöglicht sukzessive Genehmigungen, nicht unbedingt einen gleichzeitigen Neustart an allen Flughäfen.

Ein Kommunikationsausfall, keine definitive Ursache

In seinen ersten Erläuterungen erwähnte Sean Duffy ein Problem, das die 22 regionalen Flugverkehrskontrollzentren betrifft. Diese Einrichtungen folgen Flugzeugen zwischen Flughafenbereichen. Ihre Rolle erklärt den nationalen Umfang einer Unterbrechung ihrer Kommunikation.

Heimatschutzminister Markwayne Mullin sagte, es gebe keine Beweise für einen böswilligen Angriff. Er erwähnte einen Telekommunikationsausfall. Diese erste Bewertung ersetzt nicht die technischen Schlussfolgerungen der Untersuchung: Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass zu diesem Zeitpunkt eine spezifische Haftung festgestellt wurde.

Bereits im Flug befindliche Flugzeuge können laut den ersten konsistenten Informationen über die Messung landen. Daher bedeutet das Anhalten von Abflügen nicht, dass alle Flugzeuge zum Anhalten angewiesen wurden oder dass alle Flughäfen geschlossen haben.

Deutliche Wetterstörungen des Tages

Das FAA-Tagesbulletin vom 13. November sah bereits Wetterschwierigkeiten an mehreren großen Flughäfen vor. Er erwähnte Wind und niedrige Wolken in Boston, New York, Philadelphia, Las Vegas und San Francisco sowie Niederschläge in Chicago.

Diese Prognosen beschreiben nicht die anschließende nationale Aufschlüsselung. Eine am Freitag festgestellte Verzögerung kann mehrere Ursachen haben; Es wäre daher irreführend, alle Verzögerungen des Tages automatisch nur dem Kommunikationsproblem zuzuschreiben. Eine für diesen Vorfall spezifische konsolidierte Bilanz wird hier nicht beibehalten.

Die FAA empfiehlt, dass Passagiere ihren Flugstatus direkt bei ihrem Unternehmen überprüfen. Für Flüge in den Vereinigten Staaten mit Verbindungen muss der Scheck jedes Segment abdecken: Die Genehmigung zum Verlassen eines Flughafens garantiert nicht, dass die Fortsetzung der Route normal funktioniert. Die Bestätigung einer vollständigen Aufhebung der nationalen Maßnahme wurde in der letzten eingeholten operativen Stellungnahme erwartet.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews