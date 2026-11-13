Ukraine: EU und fünf Länder sollen verhandeln

In Dublin kündigt António Costa ein europäisches Team für Verhandlungen über die Ukraine an. Sie bezieht EU-Institutionen mit Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und dem Vereinigten Königreich ein. Dieses Format spezifiziert die europäische Vertretung, ohne ein Friedensabkommen anzukündigen. Der ukrainische Finanzbedarf wird Ende November überprüft.

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Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich auf die Zusammensetzung ihres Teams für die Friedensverhandlungen in der Ukraine geeinigt. Am Freitag, den 13. November 2026, kündigte António Costa in Dublin ein Format an, das die Institutionen der Europäischen Union und fünf Länder der Koalition der Freiwilligen zusammenführt: Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und das Vereinigte Königreich. In der Ankündigung wird festgelegt, wer den europäischen Beitrag nach den Diskussionen der Woche über eine breitere Beteiligung an den Gesprächen tragen soll.

Der Präsident des Europäischen Rates stellt diese Organisation als eine Vereinbarung zwischen den in der irischen Hauptstadt versammelten Staats- und Regierungschefs vor. Es ist kein Friedensabkommen mit Russland. Seine Erklärung wird von keinem Verhandlungszeitplan oder keiner Nominativliste begleitet.

Ein europäisches Team für Verhandlungen über die Ukraine

Das angekündigte Format vereint die EU-Institutionen mit fünf Hauptstädten, darunter London, außerhalb der Union. Der Gipfelbericht besagt, dass dieses Team den europäischen Beitrag zu diplomatischen Bemühungen koordinieren muss. Sie muss mit allen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um einen gemeinsamen Standpunkt beizubehalten.

Die Rolle dieser Mannschaft besteht nicht darin, anstelle von Kiew zu entscheiden. Costa erinnert daran, dass die Ukraine das einzige legitime Land bleibt, das Probleme mit seinem Territorium und seiner Souveränität löst. Es unterscheidet auch Verantwortung: Die EU muss in die europäische Zukunft des Landes, seinen Wiederaufbau und Wohlstand eingreifen. Sicherheitsgarantien müssen in der Koalition der Freiwilligen in Abstimmung mit der NATO diskutiert werden.

Von der indirekten Beteiligung zu einem identifizierten Format

Die Frage der europäischen Vertretung ging bereits durch die Dubliner Treffen. Am Donnerstag, dem 12. November, beschrieb Wolodymyr Selenskyj vor der Europäischen Politischen Gemeinschaft eine unvollständige Situation: Die Europäer nahmen an dem Austausch teil, aber nicht direkt an den Treffen, an denen die Russen anwesend waren. Der ukrainische Präsident bat sie, regelmäßige Teilnehmer zu werden.

Selenskyj hatte auch seine Partner über den Umfang der Gespräche zwischen Washington und Moskau informiert. Ihm zufolge ging der Austausch über Sicherheitsgarantien über die Ukraine hinaus und beinhaltete einen breiteren Rahmen zwischen Europa und Russland. Er forderte daher die europäischen Hauptstädte auf, die Details dieser Verhandlungen zu verfolgen, die noch erwartet wurden.

In einem weiteren Treffen am Donnerstag hatte der ukrainische Präsident die Berater Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs und Italiens zusammengebracht. Die Kommission und der Europäische Rat waren vertreten. Die Teilnehmer hatten den jüngsten Austausch zwischen Brüssel und Abu Dhabi untersucht und dann das Treffen mit den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner nach ihrem Besuch in Russland vorbereitet.

Diese erste Koordinierungsgruppe wurde vom ukrainischen Ratsvorsitz als E4 bezeichnet. Das von Costa am Freitag vorgestellte Format umfasst auch Polen. Die Ankündigung bringt somit eine neue institutionelle Präzision, die über das bereits am Vortag erwähnte Prinzip einer verstärkten europäischen Präsenz hinausgeht.

Garantien bleiben im Mittelpunkt der Diskussionen

Bereits am 10. November hatten sich europäische, ukrainische und amerikanische Vertreter in Abu Dhabi mit den Bedingungen für einen dauerhaften Frieden beschäftigt. In ihrer gemeinsamen Erklärung betonten sie die Achtung der Souveränität, der territorialen Integrität und der Entscheidungsfreiheit sowie glaubwürdige Garantien für die Ukraine.

Die Diskussionen konzentrierten sich auch auf die europäische Sicherheit nach dem Krieg, das Risikomanagement und Möglichkeiten, gefährliche Eskalationen zu vermeiden. Die Teilnehmer bekräftigten die zentrale Rolle einer starken NATO für die euro-atlantische kollektive Verteidigung. Sie kündigten eine weitere Koordinierung für breitere multilaterale Diskussionen unter Einbeziehung europäischer Partner an.

In Dublin am Freitag hielt Costa eine vorsichtige Einschätzung der Aussichten auf Frieden. Er glaubt, dass die nächsten Wochen es dem russischen Willen ermöglichen werden, den Krieg zu beenden. Er wirft Moskau vor, die Streiks gegen ukrainische Zivilisten fortzusetzen.

Ihm zufolge bleibt die finanzielle und militärische Hilfe die unmittelbare Priorität. Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssen den Finanzierungsbedarf der Ukraine für das Jahr 2027 und darüber hinaus auf der Grundlage der von der Kommission erwarteten Vorschläge prüfen.

Cover: Europäische und ukrainische Flaggen vor Berlaymont, Brüssel, 21. August 2026. Fotoarchiv, getrennt vom Dubliner Gipfel. Xavier Lejeune / Europäische Kommission, © Europäische Union, 2026, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Boxen und typografisches Zurichten mit Unterstützung von IA.

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