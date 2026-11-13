Essentiell in 5 Minuten : 13. November, Abend

Der IWF stellt Fortschritte in den Bankengesprächen im Libanon fest, aber es wird keine endgültige Vereinbarung angekündigt. Die Regierung verabschiedet ihren Elektroplan, während die Verhandlungen mit Katar fortgesetzt werden. Im Süden werden Streiks und Schießereien an mehreren Orten gemeldet. Mietbeihilfen werden für 2.700 unter Bedingungen vertriebene Familien bereitgestellt. Tarek Bitar setzt die Anweisungen im Hafen von Beirut fort. Im Iran fordert die IAEO Zugang zu ihren Inspektionen. Die Fakten, politischen Ziele und Unsicherheiten bleiben unterschiedlich.

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Der IWF erkennt Fortschritte in den Bankengesprächen im Libanon an, ohne eine Einigung anzukündigen. Die Regierung genehmigte ihren Elektroplan, während die Verhandlungen mit Katar fortgesetzt wurden. Im Süden werden mehrere Streiks und Schüsse gemeldet. Vertriebene Familien erhalten Miethilfe, während Tarek Bitar weiterhin die Explosion des Hafens untersucht.

Diese 5-minütige Ausgabe des Wesentliches sammelt verifizierte Informationen vom Freitag, dem 13. November 2026 bis zum Abend. Es enthält die End-of-Mission-Erklärung des IWF und die Ankündigungen des Ministerrats. Feldberichte bleiben zugewiesen, ohne eine unbestätigte Gesamtbilanz.

Südlibanon: Streiks und Schüsse gemeldet

Das israelische Artilleriefeuer wurde am Freitag in der Nähe von Haddatha gemeldet, gefolgt von der Bewegung von Militärfahrzeugen in Richtung der Stadt. Diese Informationen stammen aus einer libanesischen öffentlichen Quelle. Der genaue Zeitpunkt des Sachverhalts und jede menschliche oder materielle Beurteilung werden in den verfügbaren Beweisen nicht festgestellt.

Die Berichte des Tages betreffen auch zwei aufeinander folgende Luftangriffe in der Nähe von Khiam und eine Detonationsoperation in Talousa. Ein Luftangriff wurde auch Kfar Tebnit gemeldet. Diese Ankündigungen geben keine genauen Ziele an und liefern keine Bilanz. Das Fehlen von Zahlen macht es unmöglich, zu dem Schluss zu kommen, dass es keine Opfer gibt.

In Naqoura wurde die Freisetzung von Beleuchtungsausrüstung über dem Strand gemeldet. Dieser Bericht beschreibt keinen explosiven Schlag. In Yater wurde das Abfeuern einer Schallgranate durch eine Drohne ohne Verletzung gemeldet; Diese lokale Beobachtung stellt keine Gesamtbewertung der Vorfälle vom Freitag dar.

Auf diplomatischer Ebene kündigt die Präsidentschaft ein Treffen von Joseph Aoun mit Imran Riza an, dem humanitären Koordinator der Vereinten Nationen im Libanon. Die Gespräche konzentrierten sich auf den Süden und Konsultationen, um ein Vakuum nach dem Ende des UNIFIL-Operationsmandats zu vermeiden. Es wurde keine Einigung über eine alternative Vereinbarung, ihre Zusammensetzung oder ihren Zeitplan bekannt gegeben.

Banken: IWF sieht Fortschritte, ohne Einigung

Der Internationale Währungsfonds hat am Freitag seine Erklärung zum Ende der Mission veröffentlicht. Das Team um Ernesto Ramirez Rigo blieb vom 10. bis 13. November in Beirut. Er stellt eine Klarstellung der Ansätze der Regierung und der Libanesischen Zentralbank fest, hält jedoch weitere Arbeiten zur Bankenumstrukturierung für notwendig.

Der IWF fordert die Anwendung des Bankenabwicklungsgesetzes in allen Fällen. Diese Anforderung muss eine transparente und berechenbare Behandlung von Betrieben in Schwierigkeiten gewährleisten. Das Kommuniqué benennt keine Bank, die Gegenstand eines Liquidationsbeschlusses wäre.

Die Rückforderung von Einlagen steht weiterhin im Mittelpunkt der Diskussionen. Der Fonds strebt Rückzahlungen an, die mit der verfügbaren Liquidität, der Solvenz der Libanesischen Zentralbank und der Tragfähigkeit der öffentlichen Schulden vereinbar sind. Er forderte auch die Einhaltung der hierarchischen Ansprüche, um die Antragsteller so weit wie möglich zu schützen.

Der Gesetzentwurf zur Finanzstabilisierung und Einziehung von Einlagen liegt dem Parlament weiterhin vor. Es wird kein Darlehensbetrag, Auszahlungsplan oder individueller Rückzahlungsplan angekündigt. Die technische Bilanz stellt daher keinen endgültigen Bankenvertrag oder ein genehmigtes Finanzierungsprogramm dar.

Yassine Jaber hatte einen gewünschten Zeitplan für die Texte und Verhandlungen vorgelegt. Die IWF-Erklärung spezifiziert nun das von ihren Teams anerkannte Ergebnis: Fortschritte, wobei wichtige Entscheidungen noch offen sind. Die Gespräche mit den Behörden sollten in den kommenden Wochen fortgesetzt werden.

Strom: Plan angenommen, Verträge noch erwartet

Die Regierung genehmigte ihren Stromplan am 13. November. Die vorgelegten Leitlinien betreffen Erdgas, Produktion, Netze und die Rechnungserhebung. Dazu gehören der Gastransport nach Deir Ammar und die Entwicklung erneuerbarer Energien.

Energieminister Joe Saddi berichtete über Fortschritte in den Gesprächen mit Katar, ohne eine endgültige Vereinbarung bekannt zu geben. Vertragsbedingungen und Liefertermine sind noch festzulegen. Die Annahme des Plans bedeutet nicht, dass bereits neue Funktionen verfügbar sind oder dass die Abonnenten sofort mehr Stunden Strom haben.

Ein weiterer Schritt ist legal: Das Gesetz Nr. 72, das am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht wurde, eröffnet 8.950 Milliarden Pfund, um einen Teil der Rückstände der öffentlichen Verwaltungen und Institutionen für Elektrizität im Libanon zu bezahlen. Dieser Kredit ist keine Gebäudehülle für Kraftwerke. Die Veröffentlichung zeigt nicht, dass die Mittel bereits an EDL ausgezahlt wurden.

Bewegt: $ 280 monatlich, vorbehaltlich der Bedingungen

Das Ministerium für Soziales und das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge stellten eine Mietbeihilfe vor. Es bietet $ 280 pro Monat für sechs Monate für ausgewählte Haushalte. Die angekündigte Kapazität erreicht 2.700 Familien.

Die erste Phase umfasst etwa 1.800 Familien, die in den Unterkunftszentren leben. Die Regelung muss dann gemäß den verfügbaren Daten und den kommunalen Richtlinien auf andere vertriebene Haushalte ausgedehnt werden. Die Ankündigung bedeutet nicht, dass alle diese Familien bereits eine Zahlung erhalten haben.

Bei der Auswahl werden unter anderem die wirtschaftliche Lage, die Zusammensetzung des Haushalts und seine Anfälligkeit berücksichtigt. Die Familie sucht eine Unterkunft, die überprüft werden muss, bevor die Vereinbarung und der Transfer abgeschlossen sind. Diese vorübergehende Unterstützung dient dem Zugang zu einer Miete; sie ersetzt nicht den Wiederaufbau beschädigter oder zerstörter Häuser.

Beiruter Hafen: Anhörung in der Untersuchung

Ermittlungsrichter Tarek Bitar interviewte am Freitag einen neuen Angeklagten im Fall der Explosion des Hafens. Dies ist Chief Warrant Officer Roudy F., der von der Armee beauftragt wurde, Hangar Nummer 12 vor der Explosion zu inspizieren, laut Berichten einer libanesischen öffentlichen Quelle.

Die Anhörung fand in Anwesenheit von Richter Mohammed Saab und Anwälten der Zivilparteien statt. In den zugänglichen Elementen werden weder die Antworten des Mitglieds noch eine nach der Prüfung getroffene Entscheidung angegeben.

Dieser Schritt ist Teil der Untersuchung: Es ist keine Verurteilung. Die Untersuchung soll die Verantwortung für die Explosion vom 4. August 2020 ermitteln. Der neue Befragte hat die Unschuldsvermutung.

Iran: IAEA fordert erneut Zugang

Die Internationale Atomenergiebehörde fordert den Iran auf, die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung der Inspektionen zu unternehmen. Auszüge aus einem vertraulichen Bericht, der am Freitag von internationalen Agenturen berichtet wurde, beschreiben die anhaltenden Schwierigkeiten bei der Überprüfung.

Das vollständige Dokument ist in den konsultierten Punkten nicht verfügbar. Es wäre daher falsch, seine detaillierten Schlussfolgerungen als direkte Lesung darzustellen. In den überprüften Informationen für diese Ausgabe wird kein von beiden Parteien akzeptierter Inspektionsplan festgelegt.

Mangelnder Zugang schränkt die Kontrollkapazität der Agentur ein. Sie allein beweist keine Umleitung von Kernmaterial. Weitere Einzelheiten sollten zu den zugänglichen Orten, den Besuchsdaten und den tatsächlichen Audits angegeben werden.

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