TorNado: 354 Festnahmen, davon 23 in Frankreich

Die Operation TorNado führte zu 354 Festnahmen, davon 23 in Frankreich, wie Europol und die US-Justiz am 12. November bekannt gaben. Die von Mai 2025 bis Oktober 2026 durchgeführten Untersuchungen verlängern die Beschlagnahmung von illegalen Märkten. Verfahren und Identifizierungssuchen werden in mehreren Ländern fortgesetzt.

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Europol und das US-Justizministerium gaben am Donnerstag, den 12. November 2026 einen Rekord von 354 Festnahmen bei der Operation TorNado gegen den Menschenhandel im dunklen Netz bekannt. Frankreich hat 23 Festnahmen in dieser Summe. Die von dieser Bewertung abgedeckten Untersuchungen fanden zwischen Mai 2025 und Oktober 2026 statt, so dass es sich nicht um eine Verhaftungswelle handelt, die diesen Freitag stattfand.

Diese internationale Aktion zielt auf Verkäufer und Käufer ab, die verdächtigt werden, illegale Märkte für illegale Transaktionen zu nutzen. Es führt separate Dossiers zusammen, die von nationalen Behörden mit internationaler Koordination geleitet werden. Eine Festnahme ist keine Verurteilung, und die Gerichtsverhältnisse unterscheiden sich je nach Verfahren.

TorNado: Verlängerte Ermittlungen nach Anfällen

Das US-Justizministerium erklärt, dass die Ermittler Informationen aus früheren Operationen gegen Darknet-Märkte verwendet haben. Ihr Ziel war es, digitale Konten mit den Personen zu verknüpfen, die sie verwendet haben. Zu den genannten Plattformen gehören Archetyp, Böhmen, Nemesis, Kingdom und Tor2Door.

Der US-Rekord zeigt etwa 5,7 Tonnen weltweit beschlagnahmte Drogen, 209 Schusswaffen und 38 Tablettenpressen. Nach der gleichen Behörde stellen beschlagnahmte virtuelle Währung und Bargeld über 234 Millionen US-Dollar dar. Diese Beträge stellen eine angekündigte Polizeibilanz dar, nicht ein Maß für den gesamten illegalen Markt.

Frankreich gehört zu den betroffenen Ländern

Europol nennt die Nationale Gendarmerie als einen der teilnehmenden Dienste. Seine Aussage verzeichnete 23 Festnahmen in Frankreich und zitierte eine Beschlagnahme von 50 Kilogramm Cannabis im Land. Diese Elemente erlauben nicht die Zuweisung einer bestimmten Straftat an jede festgenommene Person oder die Bestimmung ihres aktuellen Rechtsstatus.

Auf europäischer Ebene meldet die Agentur 950 Kilogramm beschlagnahmter Drogen. Sie nennt Amphetamine in Deutschland, Ketamin im Vereinigten Königreich und MDMA in den Niederlanden. Die Unterstützung umfasste forensische und finanzielle Analysen sowie den Informationsaustausch zur Koordinierung bereichsübergreifender Untersuchungen.

In Georgien lieferten Pakete Hinweise

Eine Erklärung der Bundesanwaltschaft des Mittleren Bezirks von Georgien, ebenfalls vom 12. November, beschreibt die in einem der Fälle durchgeführten Arbeiten. Die WallstreetBets Sales Account Untersuchung begann im Jahr 2021. Abgefangene Pakete hatten gemeinsame Merkmale, die Untersuchungen in das Gebiet von Atlanta leiteten.

Die Staatsanwaltschaft berichtet dann über die Beobachtung von Postsendungen, kontrollierte Einkäufe und den Betrieb elektronischer Medien. Im Mai 2025 führten die Durchsuchungen zur Beschlagnahme von etwa 16,7 Kilogramm Fentanyl, 238 Gramm Methamphetamin und 885 Gramm Kokain, so die gerichtliche Überprüfung.

Mehrere Personen, die in diesem Fall verfolgt wurden, bekannten sich 2026 schuldig. Andere bleiben angeklagt und genießen die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft legt fest, dass die Vernehmungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind. Dieser Fall zeigt, warum die internationale Gesamt umfasst Verfahren, die zu verschiedenen Zeitpunkten begonnen, anstatt nur eine gleichzeitige Intervention.

Plattformschließungen schließen Untersuchungen nicht ab

Europol hebt die Fragmentierung der illegalen Märkte und die Verlagerung von Aktivitäten auf Foren, einzelne Geschäfte oder verschlüsselte Kuriere hervor. Die Agentur beschreibt auch den schnellen Ersatz von abgebauten Plattformen. Sie schrieb TorNado für die Geschäftskontinuität von RapTor im Jahr 2025 und SpecTor im Jahr 2023 ein.

Die Schließung eines Marktes und die Identifizierung seiner Nutzer sind somit zwei verschiedene Schritte. Die gesammelten Daten können in mehrere nationale Verfahren einfließen und dann auf wesentliche Elemente stoßen. Das US-Justizministerium berichtet, dass einige Untersuchungen noch im Gange sind, um Menschen hinter dunklen Web-Konten zu identifizieren.

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