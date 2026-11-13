IWF: Fortschritt, aber noch kein Bankenabkommen

Die IWF-Mission im Libanon endet mit Fortschritten, aber ohne eine vereinbarte Bankenstrategie. Am 13. November forderte das Team von Ernesto Ramirez Rigo die Anwendung des Abwicklungsgesetzes, Rückzahlungen, die mit der verfügbaren Liquidität vereinbar sind, und die Einhaltung der Forderungshierarchie. Der Gesetzesentwurf zur Einziehung von Einlagen liegt dem Parlament weiterhin vor. Der Austausch wird voraussichtlich in den kommenden Wochen fortgesetzt, ohne individuelle Fristen oder genehmigte Finanzierung am Ende dieses Besuchs.

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Der IWF stellte Fortschritte fest, einigte sich aber noch nicht auf eine Bankenumstrukturierung im Libanon. In seiner Schlusserklärung vom 13. November 2026 hat das Team um Ernesto Ramirez Rigo die verbleibenden Punkte angegeben. Sie fordert die Anwendung des Bankenabwicklungsgesetzes in allen Fällen, Rückzahlungen, die mit den verfügbaren Mitteln vereinbar sind, und die Einhaltung der Forderungshierarchie. Die Diskussionen sollten in den kommenden Wochen fortgesetzt werden.

Die Mission fand vom 10. bis 13. November in Beirut statt. Es erweitert den Austausch, der nach dem Besuch im September zwischen den libanesischen Behörden und dem Internationalen Währungsfonds begonnen wurde. Ihr zentraler Zweck bleibt die Restrukturierungsstrategie der Banken und der Gesetzentwurf zur Finanzstabilisierung und Einlagendeckung, der mit dem englischen Akronym FSDR bezeichnet wird.

IWF und libanesische Banken: Abkommen steht noch aus

Die am Freitag veröffentlichte Bilanz unterscheidet zwei Stufen des Fortschritts. Die Gespräche trugen dazu bei, die von der Regierung und der Libanesischen Zentralbank geplanten Ansätze zu klären. Diese Arbeit stellt den von der Mission ausdrücklich anerkannten Fortschritt dar. Es lohnt sich jedoch nicht, eine endgültige Strategie zu billigen.

Ernesto Ramirez Rigo erklärt, dass weitere Arbeiten erforderlich sind, um eine effektive und nachhaltige Umstrukturierung zu erreichen. Ziel ist es, einen starken und widerstandsfähigen Bankensektor zu schaffen. Das Kommuniqué legt daher keine technische Vereinbarung oder ein genehmigtes Förderprogramm vor.

Diese Klarstellung erfolgt nach den von Yassine Jaber bei der Eröffnung der Verhandlungen geäußerten Hoffnungen. Am 10. November wollte der Finanzminister eine grundsätzliche Einigung vor Ende der Woche. Die IWF-Erklärung ermöglicht es uns nun, die von unseren eigenen Teams anerkannten Ergebnisse zu messen: besser erklärte Positionen, wobei noch einige wichtige Entscheidungen zu treffen sind.

Die Mission setzt keine neue Frist. Sie kündigt die Fortsetzung des Engagements mit den Behörden in den kommenden Wochen an. Diese Formulierung hält den Verhandlungsprozess offen, ohne seinen Abschluss zu einem bestimmten Zeitpunkt sicherzustellen.

Bankabwicklung sollte in allen Fällen gelten

Der erste vorgebrachte Punkt betrifft das Gesetz zur Bankenabwicklung, das in der Pressemitteilung BRL genannt wird. Der Fonds fordert seine Anwendung in allen Fällen. Sie ist der Ansicht, dass dieser Rahmen für die Abwicklung und Liquidation von Banken nach transparenten und berechenbaren Regeln unerlässlich ist.

Die Entschließung bezieht sich auf den organisierten Umgang mit den Schwierigkeiten einer Bank. Die Liquidation entspricht der Einstellung ihrer Tätigkeiten im Rahmen eines geregelten Verfahrens. In der Pressemitteilung wird jedoch keine Entscheidung bezüglich einer benannten Bank bekannt gegeben. Er legt eine allgemeine Anforderung für die noch zu vereinbarende Strategie fest.

Dieses Beharren betrifft die Durchsetzung des Rechtsrahmens, nicht nur seine Existenz. Im September begrüßten die IWF-Dienste die Änderungen des Bank Resolution Act. Sie betrachteten sie als einen wichtigen Schritt hin zu einem System, das mit internationalen bewährten Praktiken in Einklang steht. Die Botschaft vom 13. November fordert nun, dass dieser Rahmen effektiv angewendet wird, ohne bestimmte Fälle aus dem Prozess auszuschließen.

Der Fonds artikuliert dieses Gesetz mit dem FSDR-Projekt, das dem Parlament laut seiner Erklärung noch vorliegt. Sie betrachtet ihre ergänzende Umsetzung als unerlässlich für die Wiederherstellung der Finanzstabilität und die maximale Einziehung von Einlagen. Für den zweiten Text bleibt diese Umsetzung von seiner Annahme abhängig.

Mehr bezahlen, aber mit welchem Geld?

Das zweite Vorhaben betrifft die Kriterien für die Erstattung. Diskussionen müssen noch bestimmen, wie die Renditen für Einleger zu maximieren. Der IWF legt mehrere gleichzeitige Beschränkungen fest: die Liquidität der Libanesischen Zentralbank, die Liquidität des Bankensektors, die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung und die Wiederherstellung der Solvenz der Zentralbank.

Diese Konzepte decken verschiedene Probleme ab. Die Liquidität entspricht den für Zahlungen verfügbaren Ressourcen. Solvabilität betrifft die Fähigkeit, Verbindlichkeiten zu decken. Eine Rückzahlungsstrategie muss daher nicht nur untersuchen, was sofort gezahlt werden kann, sondern auch den finanziellen Saldo, der weitere Zahlungen ermöglicht.

Die Staatsverschuldung fügt eine weitere Grenze hinzu. Der Fonds fordert, dass die Bankenlösung mit einem nachhaltigen Schuldenpfad kompatibel bleibt. In dem Kommuniqué wird jedoch weder der Beitrag des Staates noch die zu mobilisierenden Mittel angegeben. Es schließt auch die Modalitäten einer öffentlichen Unterstützung nicht aus.

Für Bewerber erstellt dieser Schritt keinen individuellen Zeitplan. Der Text legt keine Obergrenze für die Erstattung, einen Prozentsatz der Wiedereinziehung oder eine Zahlungsfrist fest. Die Maximierung der Einlagendeckung ist ein Verhandlungsziel. Dies ist keine angekündigte Garantie für eine vollständige und sofortige Restitution.

Verlusthierarchie bleibt zentrale Anforderung

Der dritte Punkt betrifft die Verteilung der Verluste. Der IWF hält es für wichtig, dass das FSDR-Projekt die Schuldenhierarchie respektiert. Sie verknüpft diese Forderung ausdrücklich mit dem maximalen Schutz der Antragsteller.

Der Grundsatz war während der September-Mission klargestellt worden: Einleger dürfen keine Verluste vor Aktionären und untergeordneten Gläubigern auffangen. Letztere halten Forderungen hinter anderen in der Reihenfolge der Rückzahlung platziert. Die Anforderung bezieht sich daher auf die Reihenfolge, in der die Verluste entstehen, und nicht nur auf den zu verteilenden Gesamtbetrag.

Das Kommuniqué vom November enthält keine numerische Aufschlüsselung zwischen den Parteien. Die Kategorien der Einlagen oder ihre künftige Behandlung werden darin nicht näher erläutert. Sie bestätigt jedoch, dass die Einhaltung dieser Hierarchie ein Kriterium für die Einhaltung internationaler Normen bleibt.

Die beiden Themen bleiben ohne Verwirrung miteinander verbunden. Die Bestimmung, wer die Verluste trägt, ermöglicht die Zuweisung finanzieller Verantwortlichkeiten. Die Bestimmung, welche Ressourcen verfügbar sind, ermöglicht es, Rückzahlungen zu organisieren. Die Bewertung der Mission zeigt, dass die Diskussionen über diese beiden Bereiche noch vorankommen müssen.

Eine technische Erklärung, keine Finanzierungsentscheidung

Der IWF klärt den institutionellen Anwendungsbereich des Dokuments. Die Ergebnisse einer Mission stellen vorläufige Bewertungen ihrer Dienste dar. Sie entsprechen nicht unbedingt den Positionen des Verwaltungsrats. Dieser Besuch wird vor diesem Rat keine Diskussion auslösen.

Kein Kreditbetrag oder Auszahlungsplan ist in der Rückgabe enthalten. Das Team bekräftigt sein Engagement, den Libanon bei der Gestaltung und Umsetzung eines umfassenden Reformprogramms zu unterstützen. Diese Unterstützung ist Teil der Politik und des Mandats des Fonds.

Zukünftige Diskussionen müssen daher die Kriterien für die Rückerstattung, die Anwendung des Abwicklungsrahmens und den Platz unterschiedlicher Forderungen bei der Verlustabsorption klären. Das FSDR-Projekt liegt dem Parlament noch vor; der technische Austausch mit den Behörden soll in den kommenden Wochen fortgesetzt werden.

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