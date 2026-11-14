USA: FAA genehmigt Wiederaufnahme von Abfahrten

Die FAA hob die nationale Aussetzung der Abflüge in die Vereinigten Staaten auf, die am Freitag, den 13. November, nach einem Zusammenbruch der Flugverkehrskontrolle verhängt wurde. Diese Genehmigung garantiert nicht die sofortige Wiederherstellung der Zeitpläne. Alaska Airlines hatte gewarnt, dass die Wiederaufnahme nach Stornierungen und Umleitungen einige Zeit dauern würde. Alaska und Hawaiian bieten Transferoptionen für einige Tickets am 13. und 14. November an. Passagiere müssen ihren Flug und jede ihrer Verbindungen zu ihrem Träger überprüfen.

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Die Federal Aviation Administration (FAA) hob die nationale Aussetzung der Abflüge in die Vereinigten Staaten am Freitag, den 13. November zur amerikanischen Zeit auf. Flugzeuge dürfen nach einem Ausfall der Flugsicherung wieder abfliegen. Diese von einer Nachrichtenagentur gemeldete Entscheidung bedeutet nicht, dass jeder Flug wieder aufgenommen wurde oder dass die Flugpläne wiederhergestellt werden.

Für Reisende bewegt sich das Problem nun auf die Fluggesellschaften zu: bestätigte Abfahrt, mögliche Stornierung und Wartung von Verbindungen. Die Aufhebung der nationalen Beschränkung ist ein separater Schritt von der Rückkehr zu einem normalen Programm.

Gezielte Beschränkungen bleiben nach dem Anheben gemeldet

Item 14 November 0224 UTC, 0424 in Beirut.In der Betriebsmitteilung 018 meldete die FAA mehrere von Unternehmen beantragte Aussetzungen. Das Bulletin erwähnt Seattle und San Diego für Alaska Airlines bis zu 3 Stunden UTC; Newark für United und seine Tochtergesellschaften sowie Minneapolis für Delta und seine Tochtergesellschaften, bis 0315 UTC.

Diese gezielten Beschränkungen stellen keine neue nationale Aussetzung dar. Die Fristen sind die des Bulletins, keine Garantie für eine effektive Wiederherstellung zu diesen Zeiten. Die FAA unterhält die Koordinationslinien bei Nacht und sorgt für einen Punkt im Netzwerk bei 11 UTC.

FAA hebt Aussetzung, Fluggesellschaften müssen Flüge wieder aufnehmen

Das Einfrieren wurde am Nachmittag des 13. November verhängt. Die Behörden der Vereinigten Staaten hatten Kommunikationsprobleme im Flugverkehrskontrollnetz angesprochen. Die genehmigte Wiederaufnahme stellt daher eine wesentliche Änderung gegenüber der einige Stunden zuvor angekündigten Aussetzung dar.

Vor dieser Aufhebung hatte Alaska Airlines bereits gewarnt, dass ein Wiedereinstieg Zeit in Anspruch nehmen würde. In seiner Erklärung vom 13. November um 15 Uhr an der Pazifikküste, 2300 UTC Stunden, erklärte das Unternehmen, dass es einige Flüge stornieren und andere stehlen musste. Es wurde empfohlen, dass Passagiere ihren Flug überprüfen, bevor sie den Flughafen erreichen.

Diese Pressemitteilung ermöglicht es, vor dem Ende der Blockierung den Unterschied zwischen einer Abfluggenehmigung und der Wiederherstellung des Betriebs zu messen. Es sieht keine allgemeine Frist für die Rückkehr zur Normalität vor. Ein Fluggast muss daher seine eigene Reiseroute überprüfen, anstatt von der nationalen Freigabe abzuziehen, dass seine Reservierung zum geplanten Zeitpunkt vorgenommen werden kann.

Alaska und Hawaiianer prognostizieren Übertragungsmöglichkeiten

Die Reiseinformationsseite von Alaska und Hawaiian schlägt eine Änderungs- oder Stornierungspolitik im Zusammenhang mit diesem Vorfall vor. In der Version, die in der Nacht vom 13. auf den 14. November angesehen wurde, umfasst sie Tickets, die bis zum 13. November gekauft wurden. Die ersten Reisedaten sind der 13. und der 14. November 2026.

Die vorgeschlagene neue Reisezeit ist vom 13. bis 16. November. Das Unternehmen erklärt, dass das Ticket vor der ursprünglichen Abreise geändert oder storniert werden muss. Diese Bedingungen betreffen diese spezielle Politik: Sie können nicht automatisch auf eine Reservierung bei einem anderen Unternehmen angewendet werden.

Die gleiche Seite lädt zur regelmäßigen Überwachung des Flugstatus ein. Die Benachrichtigungen des Unternehmens ermöglichen Änderungen in letzter Minute, einschließlich Verzögerungen, Stornierungen und Türwechsel. Bei Anschlusspassagieren muss die Kontrolle jeden Abschnitt der Reise abdecken.

Ausnahmen gab es bereits während der Blockierung

Die nationale Beschränkung führte nicht zu einer identischen Unterbrechung auf allen Strecken. An seinem 15.00-Standort gab Alaska Airlines an, dass seine Flüge innerhalb Alaskas und zwischen Inselstrecken nach Hawaii nicht betroffen seien. Die Flugzeuge, die bereits im Flug waren, gingen weiter zu ihrem Ziel, sagte sie.

Diese Ausnahmen erklären, warum Bewegungen während der allgemeinen Aussetzung fortgesetzt werden durften. Sie allein haben nicht bewiesen, dass die Beschränkung für das ganze Land aufgehoben wurde. Umgekehrt stellt die nationale Genehmigung zur Wiederaufnahme von Abflügen keine Einzelbestätigung für Flüge dar, die während der Aufteilung gestrichen oder geändert wurden.

Der genaue Status jeder Abfahrt muss daher noch mit dem Spediteur überprüft werden. In den konsultierten Informationen wird kein einheitlicher Zeitplan für die Rückkehr zum Normalzustand für das gesamte US-Netzwerk festgelegt.

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