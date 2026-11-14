Bahrain: CENTCOM bestreitet Zerstörung von Radar

Am 13. November bestritt CENTCOM die Zerstörung eines amerikanischen Radars in Bahrain, das von den Revolutionsgarden behauptet wurde. Das Kommando behauptet, zwei Angriffsdrohnen abgeschossen zu haben, die auf das Königreich gerichtet waren, ohne Verletzungen oder Schäden. Teheran hatte seine Operation als Reaktion auf einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm in Sirik vorgestellt. Beide Versionen bleiben unterschieden: Die US-Erklärung wird verifiziert, aber der Abhörprozess hat keine unabhängige Bestätigung in den konsultierten Dokumenten.

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Das Zentralkommando der US-Armee, CENTCOM, bestritt am Freitag, den 13. November 2026 die Zerstörung eines vom Iran behaupteten amerikanischen Radars in Bahrain. Er behauptet, dass seine Streitkräfte zwei Drohnen abgeschossen haben, die von den Revolutionsgarden in das Königreich abgefeuert wurden. Nach seiner Aussage wurde niemand verletzt und kein Schaden gefunden.

Diese Antwort, die auf X veröffentlicht und von mehreren Nachrichtenagenturen berichtet wurde, bringt die amerikanische Version einer Episode, die zuvor von Teheran angekündigt wurde. Sie stellt keine unabhängige Bestätigung der Beanstandungen dar. Die genaue Zeit der Operationen und deren Ort sind im kurzen Text des Kommandos nicht angegeben.

American Radar in Bahrain: zwei entgegengesetzte Versionen

Die Revolutionsgarden sagten am Freitag, dass ihre Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ein amerikanisches Frühwarnradar ins Visier genommen und zerstört hätten. In ihrem Kommuniqué Nr. 22 wurde die Operation als Reaktion auf einen Luftangriff auf einen Telekommunikationsturm in Sirik im Süden des Iran dargestellt.

Der iranische Text gab nicht den Namen des Ortes in Bahrain, das Radarmodell oder seinen genauen Standort an. Es wurden auch nicht die verwendeten Mittel angegeben. Die angekündigte Zerstörung blieb unbestätigt, als unser erster Artikel zu dieser Behauptung veröffentlicht wurde.

CENTCOM stellt dieses Ergebnis nun in Frage und stellt eine Reihe von Fahrzeugen zur Verfügung: zwei Einwegdrohnen. Er weist sie den Wächtern der Revolution zu und versichert, dass sie beide getötet wurden. Sie beschreibt nicht die verwendeten Abwehrmechanismen.

Sirik, der von Teheran angerufene Boden

Die iranische Behauptung bezieht sich auf die Ereignisse vom Donnerstag, dem 12. November in Sirik, in der Provinz Hormozgan, nahe der Straße von Ormuz. Die offizielle iranische Presse berichtete über einen Angriff, indem sie offizielle Quellen zitierte, ohne eine detaillierte Aufzeichnung.

In ihrem Kommuniqué vom Freitag bezeichnen die Guardians einen Telekommunikationsturm als Ziel des Angriffs, auf den sie angeblich reagieren. Diese Erklärung bleibt die der iranischen Militärorganisation. Die amerikanische Leugnung des Radars in Bahrain spezifiziert nicht die Umstände von Siriks Episode.

Die Wächter begleiten ihren Anspruch mit einer Warnung in Bezug auf Flugbetrieb und Ölschifffahrt in der Straße von Ormuz. Sie drohen härtere Maßnahmen im Falle von wiederholten Aktionen, die sie anprangern. Diese Drohungen stellen keine verifizierte Ankündigung einer neuen Operation dar.

Ein Vorfall in einer offenen Konfrontation

Die Episode kommt während einer fragilen Pause im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Israel am 28. Februar gegen den Iran. Teheran griff dann amerikanische Basen in den Golfstaaten an und versuchte, die Navigation in der Straße von Ormuz einzuschränken. Washington verhängte eine Seeblockade gegen iranische Häfen.

Die Ablehnung von CENTCOM bezieht sich genau auf die Behauptung vom 13. November in Bahrain. Es ist weder eine Ankündigung eines Endes der Feindseligkeiten noch ein Schifffahrtsabkommen. Die eingesehenen Dokumente erlauben keine unabhängige Bestimmung der Flugbahnen von Drohnen oder deren Abfangen. Die Antwort der USA veröffentlicht diese Details nicht.

Berichterstattung: Iranische Flaggen in Qom, Archivfoto vom 6. Mai 2011, ohne visuelle Verbindung zu den Ereignissen in Bahrain. Foto Mostafa Meraji / Wikimedia Commons, CC0; Zuschneiden und Titration Libnanews.

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