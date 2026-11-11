Update vom 11. November: Wesentliches in 5 Minuten

Im Südlibanon dominieren Streiks und ein Vorfall in Baraachit am Abend des 11. November. Nawaf Salam verfolgt die Ermittlungen zwischen Batrun und Bcharré. Der Iran weigert sich, angereicherte Materialien zu transferieren, während die Europäische Union ihre Beziehungen zu Syrien studiert. In der Ukraine führen Gespräche zu einer grundsätzlichen Einigung über Gefangene. Der aktuelle Tagesordnungspunkt unterscheidet feststehende Fakten, Erklärungen und Entscheidungen, die noch vor den Klima- und Parlamentssitzungen am Donnerstag erwartet werden.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Streiks und Zwischenfälle im Südlibanon, Ermittlungen zwischen Batrun und Bcharré, iranische Position zur Atomkraft, europäisches Projekt für Syrien und grundsätzliche Einigung über Gefangene in der Ukraine: die wichtigsten Nachrichten von diesem Mittwoch, dem 11. November 2026. Die heutige Abendausgabe sammelt die verifizierten Informationen, die um 18.35 Uhr Beiruter Zeit verfügbar sind. Lesen: etwa fünf Minuten.

Update: im Südlibanon Streiks ohne konsolidierte Bilanz

Der Tag begann mit mehreren Berichten über israelische Angriffe in Qantara. Die Morgenbulletins der libanesischen offiziellen Agentur beschreiben wiederholte Passagen aus der Luftfahrt und eine Rakete, die nicht explodiert ist. Ein Streik wurde auch in Kfar Tebnit im Distrikt Nabatiyah gemeldet.

Im Morgengrauen ließ eine Drohne Berichten zufolge zwei Sprengsätze zwischen Zawtar al-Sharqiyah und Zawtar al-Gharbiyah fallen. Schüsse wurden auch in Richtung der Al-Khazzan Nachbarschaft in Majdal Zoun berichtet. Die Versendungen geben nicht die Ziele oder den gesamten Schaden an. Sie liefern keine konsolidierte menschliche Bilanz.

Später berichtete eine offizielle Agentur, die von der libanesischen Presse zurückgenommen wurde, über die Explosion einer israelischen Drohne in der Nähe des Balkons eines Hauses am Stadtrand von Baraashit. Für diesen speziellen Vorfall wurden keine Verletzungen gemeldet. Diese Angabe gilt nicht für alle Angriffe des Tages. Der genaue Zeitpunkt der Explosion und das Ausmaß der Schäden am Haus bleiben nicht spezifiziert.

Die Stunden der Stimmzettel sollten nicht mit denen der Ereignisse verwechselt werden. Ebenso entsprechen aufeinanderfolgende Wiederholungen eines Versands nicht so vielen Angriffen. Keine Zahl von Opfern kann aus dem Schweigen der ersten Berichte abgeleitet werden.

Nach UNIFIL fordert G7 eine Sicherheitsarchitektur

Auf diplomatischer Ebene bleibt die Erklärung des G7-Außenministertreffens vom 9. und 10. November in Paris ein wichtiger Meilenstein. Sie fordert die Einhaltung des Waffenstillstands und unterstützt die Resolution 1701 und den trilateralen Rahmen.

Die Minister fordern Fortschritte in Pilotgebieten: überprüfbare Entwaffnung der Hisbollah, Umverteilung der israelischen Streitkräfte und Einsatz der libanesischen Armee. Sie fordern auch eine dauerhafte Sicherheitsarchitektur zur Unterstützung der libanesischen Streitkräfte nach dem Ende des UNIFIL-Mandats. Diese diplomatische Orientierung allein ist nicht die Schaffung einer neuen internationalen Kraft. Der Text macht es nicht möglich, die Zusammensetzung anzukündigen.

Batrun-Bcharré: Salam folgt der Untersuchung ohne gerichtliche Feststellung

Nawaf Salam kontaktierte die Justiz- und Sicherheitsbeamten nach der Festnahme von fünf Männern zwischen den Höhen von Batrun und Bcharré. Von Antalya, wo er an der COP31 teilnimmt, hat sich der Premierminister den Innen- und Justizministern, dem Generalstaatsanwalt und dem Generaldirektor der inneren Sicherheitskräfte angeschlossen.

Der Regierungschef erklärt, dass Untersuchungen nicht auf das Gesetz beschränkt sein sollten. Die Staatsanwaltschaft stellt die Verhafteten als Mitglieder der Hisbollah dar. Er gab jedoch kein Urteil in dem konsultierten Bericht bekannt.

Die Konten der Dokumente von Verdächtigen sind nach wie vor unterschiedlich. Ihre Einstufung als Karten oder Pläne wird nicht durch die verfügbaren institutionellen Elemente festgelegt. Kein Angriffsprojekt kann daher als demonstriert dargestellt werden. Die Festgenommenen bleiben unschuldig, während die Untersuchung die Gründe für ihre Anwesenheit und die Art der beschlagnahmten Dokumente angeben muss.

Iran: Rezaei weigert sich, angereicherte Materialien zu transferieren

Der iranische Sicherheitsbeamte Mohsen Rezaei sagte, angereichertes Nuklearmaterial würde den Iran nicht verlassen. In einem Fernsehinterview, das am Mittwoch von einer internationalen Agentur berichtet wurde, warnte er auch, dass neue amerikanische Streiks Konsequenzen haben würden.

In dieser Erklärung wird die Position Teherans dargelegt; es wird keine Vereinbarung oder Wiederaufnahme von Angriffen angekündigt. Eine iranische Agentur berichtet auch, dass Rezaei die Einstellung der Feindseligkeiten mit allen regionalen Fronten, insbesondere im Libanon, verbindet. Die von einem iranischen Beamten formulierten Bedingungen sollten nicht mit den von den anderen Parteien eingegangenen Verpflichtungen verwechselt werden.

Syrien: Europäische Union untersucht Annäherung

Die Europäische Union erwägt, ihre Beziehungen zu Damaskus zu stärken, heißt es in einem Arbeitspapier einer internationalen Agentur. Dazu gehören die Reform des Sicherheitssektors, Investitionen und die Wiederaufnahme eines lang eingefrorenen Handelsabkommens.

Dieses Dokument, das vor dem Treffen der europäischen Minister am 16. November vorbereitet wurde, bringt auch Bedenken über den russischen Einfluss zum Ausdruck. Dies sind Leitlinien für Diskussionen und keine bereits angenommene oder in Kraft getretene Partnerschaft.

Ukraine: Grundsatzabkommen zum Austausch von Gefangenen

Die zwei Tage der Gespräche in Abu Dhabi sind vorbei. Russland und die Ukraine kündigten nach den von den USA vermittelten Gesprächen eine Grundsatzvereinbarung über einen wichtigen Gefangenenaustausch an. Kein großer Durchbruch gegen Ende des Krieges wurde angekündigt.

Der Austausch sollte nicht als bereits erreicht dargestellt werden. Die verfügbaren Ankündigungen erlauben auch keinen Waffenstillstand. Dies ist die Hauptentwicklung der Morgennachrichten, die noch laufende Verhandlungen beschrieben.

Klima und Parlament: Treffen am Donnerstag

In Antalya findet vom 11. bis 12. November der COP31-Gipfel statt. Das offizielle Programm umfasst nationale Erklärungen, runde Tische und hochrangige Veranstaltungen. Die Anwesenheit der Staats- und Regierungschefs eröffnet eine politische Sequenz; sie stellt an sich kein endgültiges Klimaabkommen dar.

Im Libanon sieht die parlamentarische Agenda am Donnerstag, den 12. November einen Kreditvertrag mit der Weltbank zur Stärkung der sozialen Sicherheitsnetze vor. Sie sieht auch Mittel zur Deckung eines Teils der öffentlichen Rückstände in Bezug auf Elektrizität im Libanon sowie Maßnahmen für Solarprojekte von kleinen und mittleren Unternehmen vor.

Der für unbezahlten Strom vorgeschlagene Betrag beläuft sich auf 8.950 Milliarden Pfund. Ein weiteres Projekt konzentriert sich auf die Beschleunigung der digitalen Transformation des Libanon. Diese Texte stehen auf der Tagesordnung: Ihre Aufnahme bedeutet nicht die Annahme oder Auszahlung von Mitteln. Die Aussprachen und Abstimmungen am Donnerstag müssen ihr Schicksal klären.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews