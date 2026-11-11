Der Bau einer Anlage garantiert keine wirksame Abfallbehandlung. Sammlung, Sortierung, Wartung, Finanzierung und Marktchancen sind eine Bedingung der gesamten Kette. Diese Entschlüsselung unterscheidet produzierte Volumina, beworbene Kapazitäten und überprüfbare Ergebnisse und erklärt dann die Informationen, die benötigt werden, um eine Linie zu bewerten, ohne den Anlagen undokumentierte Leistung zuzuweisen.

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Die Abfalldebatte im Libanon konzentriert sich oft auf Anlagen: den Bau einer Fabrik, die Wiederinbetriebnahme eines Zentrums, die Suche nach einer Deponie. Der Fall von Al Liwa vom 11. November, der Al Jazeera zugeschrieben wurde, weist jedoch auf eine größere Schwierigkeit hin. Zwischen dem Haushaltsbehälter und dem Schicksal der Materialien hängt jeder Schritt vom vorherigen und dem nächsten Schritt ab.

Saida bietet in dieser Datei einen Ausgangspunkt, um die Funktionsweise der Kette zu diskutieren. Eine quantifizierte Diagnose ihrer Installation würde jedoch aktuelle Daten über Empfang, Verarbeitung und Freigaben erfordern. Eine theoretische Fähigkeit allein erlaubt uns nicht zu wissen, wie viel tatsächlich geschätzt wird.

Drei nicht zu verwechselnde Mengen

Die Abfallmenge beschreibt, was Haushalte und Aktivitäten erzeugen. Die gesammelte Menge misst, was in den Dienst eintritt. Die nach einem definierten Verfahren behandelte Menge entspricht einem zusätzlichen Schritt. Die drei Ziffern können sich stark unterscheiden, ohne dass eine davon notwendigerweise falsch ist.

Die in der Pressemappe genannten 6.200 Tonnen pro Tag beziehen sich auf eine Schätzung des erzeugten Abfalls, nicht auf ein Volumen, dessen Verarbeitung nachgewiesen würde. In Ermangelung einer aktuellen Primärbilanz zur Überprüfung ihrer Methodik und ihres Anwendungsbereichs kann diese Zahl nicht zur Berechnung einer nationalen Leistungsquote herangezogen werden.

Die gleiche Vorsicht gilt für eine Anlage angekündigt mehrere hundert Tonnen täglich. Es ist wichtig zu wissen, ob die Kapazität einen kontinuierlichen Betrieb, eine Art von Abfall und regelmäßige Wartung erfordert. Urteile, Einreiseverweigerungen und die Zusammensetzung der Beiträge verändern das tatsächliche Ergebnis.

Sortieren beginnt, bevor die Maschine

Wenn bestimmte organische Materialien, Verpackungen und Abfälle gemischt werden, wird ihre Trennung schwieriger. Die Qualität des gewonnenen Materials ist ebenso wichtig wie seine Quantität. Eine verschmutzte Partie findet möglicherweise keinen Auslass unter den gleichen Bedingungen wie ein ordnungsgemäß getrenntes Material.

Daher ist ein Quellsortierprogramm nicht auf die Verteilung von Containern beschränkt. Es ist notwendig, eine Sammlung zu organisieren, die getrennte Ströme hält, die Benutzer informiert und überprüft, was mit dem Ziel passiert. Wenn dann alles im gleichen Transport gemischt wird, verschlechtert sich das Vertrauen und der Nutzen der Geste.

Bei der Behandlung entstehen auch Rückstände. Eine glaubwürdige Bewertung muss erklären, was recycelt wird, was biologisch behandelt wird, was noch zu beseitigen ist und wo diese Freisetzungen resultieren. Die Darstellung aller Inputs einer Anlage als rückgewonnener Abfall würde den letzten Teil der Kette maskieren.

Ein Rechtsrahmen und operative Verpflichtungen

Das Gesetz 80 von 2018 bietet den Rahmen für eine integrierte Abfallwirtschaft. Das Umweltministerium erinnert in einer Pressemitteilung zu einem Regierungsrundschreiben von 2024 an die Regeln für Sammlung, Transport, Sortierung, Kompostierung, andere Behandlungen und Endlagerung. Diese Abdeckung der gesamten Kette ist genau das, was eine Managementpolitik von einer einfachen Bestandsaufnahme der Werke unterscheidet.

Das Ministerium präsentiert auch eine integrierte nationale strategie auf seite vom 1. juni 2026. – Die Existenz eines strategischen Dokuments muss von den tatsächlich umgesetzten Finanzierungen, Märkten und Ausrüstungen unterschieden werden. Ein von der Presse zitiertes Datum reicht nicht aus, um festzustellen, dass in diesem Monat ein neuer Plan verabschiedet oder vollständig umgesetzt wurde.

Um ein Projekt zu bewerten, ist es notwendig, seine operativen Verantwortlichkeiten zu untersuchen: Wer zahlt für Verbrauchsmaterialien, wartet die Maschinen, kontrolliert die Einleitungen und sorgt für Kontinuität, wenn die Installation stoppt? Eine Erstinvestition kann unproduktiv bleiben, wenn sie nicht abgedeckt ist.

Transparenz nützlich für die Bewohner

Eine lokale Überwachungstabelle sollte die eingehenden Tonnagen, die Betriebstage, das ausgehende Material und den Bestimmungsort der Ablehnungen annähern. Verträge, Zahlungen und Umweltkontrollen würden eine zweite Lesestufe bieten. Diese Daten würden es ermöglichen, die Kosten zu diskutieren, ohne die Preise pro Tonne zu verwechseln, die pro Tonne tatsächlich bewertet wurden.

Der Fall von Saida muss an diesen Elementen bewertet werden, ohne hier eine undokumentierte Leistung oder einen Fehler zuzuweisen. Auf nationaler Ebene bleibt die Frage konkret: Gehen Abfälle in eine finanzierte und kontrollierte Kette zu ihrem endgültigen Bestimmungsort? Die Anzahl der Anlagen allein gibt keine Antwort.

Entlastung von Jdeideh und, in der Ferne, Bourj Hammoud, Archivfoto 2019. Diese Illustration zeigt nicht die Installation von Saida oder ihren Zustand im Jahr 2026. Ganzes Foto erhalten, redaktionelle Kleid Libnanews. © Libnanews.com.

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