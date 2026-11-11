Südlibanon, Iran und Ukraine: 11. November Zeitung
Libnanews, 11. November 2026.
Südlibanon, Untersuchung Bcharré/Batroun, Iran, Syrien, Ukraine und Öl. Bilanzen und Ankündigungen können sich ändern.
Quellen des Tages:
Libnanews: https://libnanews.com/sud-liban-frappes-Israeli-a-qantara/
https://libnanews.com/batroun-salam-reagit-a-la arrest-de-five-hommes/
Reuters (Iran): https://wsau.com/2026/11/11/iran-will-not-allow-enriched-nuclear-material-to-leave-the-country-security-chief-says/
Reuters (Syrien): https://www.reuters.com/world/midddle-east/eu-explores-deeper-syria-partnership-flags-concern-over-russian-role-2026-11-11/
AP (Ukraine): https://www.aol.com/articles/russian-ukraine-hold-second-day-093945000.html
Reuters (Erdöl): https://www.aol.com/articles/oil-rises-two-month-low-020102000.html
FOTOS DRACHIVES, nicht Ereignisse des Tages. Layout, verschwommener Hintergrund und Libnanews-Titration.
Beirut, 04/01/2026 : TorbeyCharbel, CC BY 4.0.
UNIFIL, 24/10/2024: Armeeministerium, CC BY 4.0.
Beiruter Parlament, 16/09/2003: Ismail Küpeli, CC BY 2.0.
Teheran, 25.04.2012: ninara, CC BY 2.0.
Damaskus, 2005: upyernoz, CC BY 2.0.
Raffinerie de Wilhelmshaven, Deutschland, 23/03/2008: KuK, gemeinfrei.
Blinken-Zelenskyy, Kiew, September 2023: Chuck Kennedy / US-Außenministerium, gemeinfrei.
Fotos über Wikimedia Commons. Lizenzen:
https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Einheimischer:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern Tehran skyline.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Übersicht von Damaskus.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirut seafront.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Force interim des Nations unies au Lebanon FINUL.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parliament Beirut.jpg
Kommentare