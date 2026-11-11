Libanesische Exporte: Welche Märkte?

Libanesische Exporte sinken an Wert, aber stark nach Gewicht. Zolldaten zeigen ihre Konzentration und die Grenzen der jüngsten Erholung. Europäische Märkte, Wiedereröffnung Saudi-Arabiens, Agrarsektoren, Finanzierung und Compliance: Dieses Dossier untersucht die konkreten Bedingungen für die Umwandlung zugänglicher Märkte in nachhaltige Verkäufe für libanesische Unternehmen.

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Libanesische Exporte erholten sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 fast in Dollar. Ihr Nettogewicht sank jedoch um ein Viertel. Dieser Kontrast, der auf den Daten des Zolls basiert, die im September 2026 gestoppt wurden, wirft eine entscheidende Frage für die Erholung auf: Verkauft der Libanon wettbewerbsfähigere Produkte an diversifiziertere Kunden oder ist er hauptsächlich von einigen wenigen hochwertigen Waren und einigen wenigen Verkaufsstellen abhängig?

Saudi-Arabiens im Juni angekündigte Rückkehr in zugängliche Märkte und europäische Handelspräferenzen eröffnen Chancen. Um sie jedoch in nachhaltige Verkäufe umzuwandeln, sind Produktionskapazität, nachweisbare Herkunft, konforme Produkte und sichere Zahlungen erforderlich. Diese FocusLibanon-Datei überprüft diese Mechanismen und die ab dem 11. November 2026 verfügbaren Zahlen. Es umfasst exportierte Waren, nicht den Preis der in den Laden importierten Waren oder die Einnahmen aus dem Tourismus.

Drei Ebenen von Beweisen bleiben getrennt: Zollhandel, Zugangsrechte, die durch Abkommen eröffnet werden, und die Ergebnisse bestimmter Kanäle. Eine Werbung ersetzt keine Sendung; eine Exportrechnung allein misst nicht den im Land geschaffenen Mehrwert.

Exporte fast stabil in Dollar, aber viel leichter Libanesische Warenexporte erreichten zwischen Januar und September 2026 2,637 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,713 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum von 2025, so das Zollbulletin für die ersten neun Monate des Jahres. Der gemeldete Rückgang beträgt 2,8 %. Dieses Ergebnis beschreibt keinen allgemeinen Zusammenbruch oder eine bereits erreichte Erholung. Es fasst neun sehr ungleiche Monate zusammen, nach denen zwei starke Sommerperformances einen Teil des Rückgangs zu Beginn des Jahres ausgleichen. Das am 22. Oktober erstellte und am 3. November auf der Zollwebsite veröffentlichte Dokument ermöglicht es, diese jüngste Entwicklung von der Zusammensetzung der Verkäufe im Ausland zu unterscheiden.Quelle: Libanesisches Zollbulletin, 30. September 2026, Seite 1. Eine zweite Maßnahme verändert das Lesen erheblich. Der Indikator für den Zollsonderexporthandel zeigt ein kumulatives Nettogewicht von 1.073.131 Tonnen im Jahr 2026. Die insgesamt neun entsprechenden Monate 2025 sind 1.438.353 Tonnen in den angezeigten Daten. Der kalkulierte Rückgang liegt daher bei etwa 25,4 Prozent, viel größer als der in Dollar ausgedrückte Einkommensrückgang. Die beiden Ergebnisse müssen zusammen präsentiert werden: Das Land behält einen Großteil seines Exportwertes, aber die Waren, die die Grenze überschreiten, stellen eine viel geringere Masse dar.Quelle: Offizieller Nettogewichtsindikator, Tausende Kilogramm. Diese Diskrepanz allein führt nicht zu einer Verbesserung der Verkaufspreise, Margen oder Produktqualität. Eine Tonne Edelmetall und eine Tonne Agrarprodukte haben nicht den gleichen Wert. Das Verhältnis zwischen Dollar und Tonnen kann sich erhöhen, wenn sich die Zusammensetzung der Sendungen ändert, ohne dass das gleiche Produkt teurer verkauft wird. Das Gesamtgewicht ist auch kein wirtschaftlicher Volumenindex mit konstanter Zusammensetzung. Sie liefert Informationen über die angemeldete Masse, während der Wert Waren ganz anderer Art zusammenfasst. Zwei Monate haben den Backlog deutlich reduziert Die monatliche Serie zeigt eine Verschlechterung des ersten Quartals: $ 206 Millionen im Januar, $ 220 Millionen im Februar und $ 205 Millionen im März, verglichen mit 326, 300 und 309 Millionen im Vorjahr. Der Zoll meldete Rückgänge von 37%, 27% und 34%. Die gerundeten Beträge ergeben eine Quartalssumme von 631 Millionen US-Dollar, verglichen mit 935 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Dieser Anfang des Jahres belastet die Kumulierung des September trotz der nachfolgenden Verbesserungen immer noch.Quelle: Customs Bulletin, Seite 1. April und Mai kehren den Trend mit 308 und 309 Millionen Dollar vorübergehend um, gegenüber 262 und 284 Millionen im Vorjahr. Der Juni beläuft sich auf 250 Millionen gegenüber 264 Millionen, der Juli auf 268 Millionen gegenüber 370 Millionen. Ende Juli beliefen sich die sieben veröffentlichten Monatswerte auf insgesamt 1,766 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,115 Milliarden US-Dollar für die gleichen Monate des Jahres 2025. Diese Zusätze werden auf der Grundlage von auf die Million gerundeten Zahlen berechnet und ersetzen nicht die Kumulierungen, die der Zoll anhand seiner detaillierten Daten ermittelt hat. Die markanteste Veränderung fand im August und September statt. Die Exporte erreichten im August 430 Millionen Dollar, gefolgt von 41 Millionen Dollar im September, gegenüber 299 Millionen Dollar und 300 Millionen Dollar im Jahr 2025. Die veröffentlichten Änderungen sind 44% und 47%. Diese zwei Monate zusammen repräsentieren 871 Millionen oder etwa ein Drittel der Gesamtsumme von 2026. Ihr Gewicht im Ergebnis der ersten neun Monate erfordert Vorsicht: Das jüngste Wachstum ist in den erklärten Werten real, aber es reicht nicht aus, um eine dauerhafte Verbesserung in allen Sektoren zu beweisen. Die Nettogewichte bestätigen, dass die Dollaranpassung nicht mit der Tonnage verwechselt wird. Im August stieg das Exportvolumen von 169.328 Tonnen im Jahr 2025 auf 136.947 Tonnen im Jahr 2026. Im September stieg sie von 192.766 Tonnen auf 146.775 Tonnen. Die Einnahmen können daher stark steigen, wenn das transportierte Gewicht sinkt. Um diese Bewegung zu erklären, sollten die Produkte, ihre Mengen und ihre Bestimmungsländer Monat für Monat durchquert werden, anstatt die gesamte Differenz einem einzigen Faktor zuzuordnen. Monatliche Exporte von Januar bis September 2025 und 2026 Millionen aktuelle Dollar. © Original Grafik Libnanews. Daten: Libanesisches Zollblatt vom 30. September 2026, http://www.customs.gov.lb/Private Statistics/Files/49.pdf Der Rückgang von 2026 stellt die Erholung von 2025 in die richtige Perspektive Die Linie im Bulletin zu vergleichbaren Perioden erlaubt einen homogenen Vergleich über sechs Jahre. Die Exporte von Januar bis September erreichten 2,415 Milliarden Dollar im Jahr 2021, 2,696 Milliarden Dollar im Jahr 2022, 2,138 Milliarden Dollar im Jahr 2023, 2,104 Milliarden Dollar im Jahr 2024, 2,713 Milliarden Dollar im Jahr 2025 und 2,637 Milliarden Dollar im Jahr 2026. Das letzte Ergebnis bleibt damit höher als die Werte von 2023 und 2024, aber niedriger als die von 2022 und 2025. Sie übertrifft um rund 9,2 Prozent das Jahr 2021, berechnet auf die veröffentlichten Beträge. Diese Werte sind nominal: Diese Differenz misst keinen äquivalenten Anstieg der Einnahmenmengen oder der Kaufkraft. Die Erholung 2025 hatte die Exporte in den ersten neun Monaten um 28,9% über das Niveau von 2024 gebracht, so der Zoll. Der aktuelle Rückgang folgt diesem starken Anstieg. Aber ein Vergleich der Daten reicht nicht aus, um die industriellen Mechanismen dahinter zu identifizieren. Sie zeigt auch nicht, dass alle ausführenden Unternehmen den gleichen Weg gehen. Aggregierte Zahlen können von einigen wenigen hochwertigen Artikeln dominiert werden, was die Prüfung von Produkten unverzichtbar macht. Exporte von Januar bis September, von 2021 bis 2026 Millionen aktuelle Dollar. © Original Grafik Libnanews. Daten: Libanesisches Zollblatt vom 30. September 2026, http://www.customs.gov.lb/Private Statistics/Files/49.pdf Edelprodukte machen ein Drittel des Umsatzes aus Die Zollabteilung für Perlen, Edelsteine und Edelmetalle stellt in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 906 Millionen US-Dollar dar. Sein veröffentlichter Anteil erreicht 34% der Exporte. Dies ist die erste Reihe von Produkten im Bulletin, weit vor Basismetallen und ihren Werken, die insgesamt 410 Millionen betragen. Dieses Gewicht erfordert, das Verhalten von kostbaren Gütern von dem anderer Exporte zu unterscheiden, bevor über die allgemeine Gesundheit des Produktionsapparats gesprochen wird.Quelle: Customs Bulletin, Seite 6. Der Wortlaut dieses Abschnitts sollte jedoch nicht ohne weitere Informationen auf « Gold » oder « Schmuck » verkürzt werden. Die Tabelle enthält mehrere Kategorien und enthält keine detaillierte Aufschlüsselung auf dieser Ebene. Es unterscheidet auch nicht den Anteil des Werts, der von der Arbeit im Libanon abgeleitet wird, von dem der in Waren enthaltenen Materialien. Die 906 Millionen Dollar sind ein im Zollbereich exportierter Wert, nicht ein Maß für die Wertschöpfung von Schmuck oder das Einkommen, das er in der Wirtschaft hinterlässt. Außerhalb dieses Abschnitts erreichen die Exporte etwa 1,731 Milliarden Dollar, indem sie veröffentlichte Beträge subtrahieren. Das sind fast zwei Drittel der Gesamtsumme. Diese Berechnung ermöglicht es, die Größe der anderen Auslandsverkäufe zu schätzen, aber nicht ihre jährliche Variation zu ermitteln: Die Tabelle nach Produkten zeigt für 2025 ein ganzes Jahr, nicht die neun entsprechenden Monate. Ein Anstieg oder Rückgang der « außerhalb des Werts » liegenden Exporte im Jahresvergleich würde eine detaillierte Extraktion von Januar bis September 2025 erfordern. Eine Verringerung dieser Entwicklung der jährlichen Spalten würde zu einer Vermischung verschiedener Perioden führen. Nach Edel- und Basismetallen sind die Hauptbestandteile Lebensmittelzubereitungen mit 331 Millionen US-Dollar, mechanische oder elektrische Maschinen und Geräte mit 286 Millionen US-Dollar und Chemikalien mit 225 Millionen US-Dollar. Diese fünf Sätze machen etwa 81,8% des Gesamtwerts aus, berechnet auf gerundete Beträge. Pflanzenprodukte hinzufügen 133 Millionen, Papier und Werke 70 Millionen, Kunststoffe 68 Millionen und verschiedene hergestellte Artikel 56 Millionen. Diese Verteilung zeigt eine identifizierbare Exportbasis jenseits der kostbaren, aber konzentriert auf eine begrenzte Anzahl von großen Familien. Verteilung der Exporte von Januar bis September 2026: fünf Familien machten 81,8% der Gesamtmenge aus. © Original Grafik Libnanews. Daten: Libanesisches Zollblatt vom 30. September 2026, http://www.customs.gov.lb/Private Statistics/Files/49.pdf Schweiz dominiert Destinationen im Wert Die Schweiz ist das erste Bestimmungsland in den Zolltabellen mit 674 Millionen US-Dollar oder etwa 25,6 Prozent des berechneten und veröffentlichten gerundeten Anteils von 26 Prozent. Die Vereinigten Arabischen Emirate folgen 249 Millionen, vor der Türkei 134 Millionen, Syrien 133 Millionen und Irak 111 Millionen. Zusammengenommen machen diese fünf Destinationen etwa 49,3% der Exporte aus. Jordanien repräsentiert 97 Millionen, Ägypten 89 Millionen und die Vereinigten Staaten 83 Millionen.Quelle: Customs Bulletin, Seite 14. Diese Hierarchie wird in Dollar ausgedrückt. Es wird nicht die Anzahl der Kunden, die Anzahl der libanesischen Ausführer auf jedem Markt oder die Tonnage klassifiziert. Die hohe Position der Schweiz und die der kostbaren Güter sind zwei unterschiedliche Erkenntnisse in dem Dokument. Sie zusammenzubringen kann eine Recherche leiten, aber der Newsletter enthält keine Kreuztabelle von Produkten und Ländern. Es erlaubt uns daher nicht zu sagen, welcher Anteil der 674 Millionen in die Schweiz versandten Waren in die Kategorie der kostbaren Waren fällt, oder abzuleiten, dass andere Bestimmungsländer hauptsächlich im Libanon hergestellte Produkte kaufen. Die amtliche Methode legt außerdem fest, dass die Bestimmung die zur Ausfuhr angemeldete Bestimmung ist. Sie garantiert nicht, dass es sich bei dem angegebenen Land um das des Endverbrauchs handelt. Um die kommerzielle Diversifizierung zu bewerten, muss daher zwischen dem Zugang zu einem Zollziel und der Niederlassung bei Verbrauchern oder Industriekunden unterschieden werden. Die Multiplikation der Ziele ist nützlich, aber die verfügbare Tabelle misst nicht die Stärke der Verträge, ihre Wiederholung oder die Abhängigkeit von einem Vermittler. Eine Teiltabelle vergleicht nicht direkt mit einem vollen Jahr Das Bulletin enthält eine wichtige Lesefalle. Auf den Produkt-, Länder- und Büroseiten umfasst Spalte 2026 neun Monate, während Spalte 2025 zwölf Monate darstellt. Die gezeigten Variationen sind nahe an einem Vergleich der monatlichen Durchschnittswerte, nicht Kumulationen über den gleichen Zeitraum. Für die Schweiz zum Beispiel sind die 674 Millionen im Jahr 2026 knapp 784 Millionen im Jahr 2025, mit einer Veränderung von 14%. Das Verhältnis zwischen 674 geteilt durch neun und 784 geteilt durch zwölf ergibt einen ähnlichen Anstieg, etwa 14,6%, ohne den angegebenen Prozentsatz genau zu replizieren. Es stellt keinen Anstieg von 14% zwischen Januar-September 2025 und Januar-September 2026 dar. Die gleiche Vorsichtsmaßnahme gilt für Produktpositionen. Die 906 Millionen wertvollen Güter der ersten neun Monate 2026 dürfen nicht direkt mit den 1,248 Milliarden im Jahr 2025 verglichen werden, um einen jährlichen Rückgang anzukündigen. Für die Gesamtausfuhren ist die Zeile mit dem ausdrücklichen Titel « vergleichbarer Zeitraum » auf der ersten Seite die relevante Referenz. Die Zahl ist 2,713 Milliarden für Januar-September 2025. Die Addition von gerundeten Monaten ergibt einen etwas anderen Betrag; Dies rechtfertigt die Veröffentlichung der Kumulierung, anstatt sie durch eine Summe bereits gerundeter Werte zu ersetzen. Was Zollanmeldungen messen Zollwert Ausfuhren auf FOB-Basis, einschließlich der Kosten für die Ausgangszollstelle, und Einfuhren auf CIF-Basis, einschließlich Transport und Versicherungen für die Zollstelle. Die Mengen und Werte stammen aus Erklärungen, die von den zuständigen Behörden überprüft wurden; das Gewicht wird in Netto-kg angegeben. Der spezielle Exporthandel umfasst inländische Waren, aber auch bestimmte Waren ausländischer Herkunft, insbesondere nach ihrer Verwendung. Es wäre daher ungenau, die automatisch ausgeführte Gesamtmenge allein der Inlandsproduktion zuzuordnen.Quelle: Statistische Zolldefinitionen. In diesem Rahmen decken die exportierten 2,637 Milliarden US-Dollar etwa 16,9 Prozent der in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 importierten 15.600 Milliarden US-Dollar ab. Das auf diese beiden Summen berechnete Warendefizit beträgt 12,963 Milliarden. Diese Indikatoren beleuchten die Kluft zwischen Einkauf und Verkauf von Waren, ohne den gesamten Außenhandel zu beschreiben: Sie umfassen keine Einnahmen aus Dienstleistungen, Transfers oder Finanzbewegungen. Um Marktchancen zu beurteilen, bleiben die robustesten Ergebnisse hier die Konzentration der Exportwerte, ihre monatliche Entwicklung und der viel stärkere Rückgang der Nettogewichte.

Eine Exportordnung ist nicht der gesamte im Libanon geschaffene Reichtum

Die Zusammensetzung der Auslandsverkäufe wirft eine Frage auf, die der Zoll insgesamt nicht lösen kann: Welcher Anteil des fakturierten Wertes zahlt tatsächlich für eine im Libanon ausgeübte Tätigkeit? Ein Produkt kann Materialien enthalten, die im Ausland gekauft, vor Ort verarbeitet und dann an einen nicht ansässigen Kunden verkauft werden. In der Erklärung ist der Wert der die Grenze überschreitenden Waren anzugeben. Sie trennt nicht automatisch das Einkommen des libanesischen Herstellers, das seiner ausländischen Lieferanten und die Vergütung der verschiedenen Zwischenhändler.

Durch diese Unterscheidung werden Kanäle, die importierte Inputs verwenden, nicht disqualifiziert. Ein Unternehmen kann Arbeitsplätze schaffen, Know-how entwickeln und ein wettbewerbsfähiges Produkt verkaufen, während es ins Ausland liefert. Es erfordert einfach, nicht « zusätzlichen Nationalreichtum » die gesamte Exportrechnung zu nennen. Um diesen Input zu messen, müssen Vorleistungen und Wertschöpfung ermittelt werden. Um das Einkommen der Mitarbeiter zu messen, ist es immer noch notwendig, die Vergütung und Beschäftigung zu kennen.

Der Fall der Edelmetalle macht dieses Problem besonders sichtbar. Eine Erhöhung des Metallpreises kann den angegebenen Wert der gleichen Menge erhöhen. Zusätzliche Konstruktions- oder Fertigungsarbeiten können auch den Preis des Produkts erhöhen. Die beiden Mechanismen haben nicht die gleiche industrielle Bedeutung. Ohne Gewicht, Zusammensetzung und Verarbeitungsinformationen unterscheidet der Gesamteintrag sie nicht. Es wäre ebenso übertrieben, sie als allgemeine Renaissance der Herstellung zu betrachten, wie den Verkauf von Schmuck als eine Tätigkeit ohne Mehrwert zu betrachten.

Die Analyse muss daher zwei Ebenen beibehalten. Zollstatistiken beschreiben den Handel. Unternehmensumfragen und Produktionskonten beschreiben den lokalen wirtschaftlichen Inhalt. Eine Zunahme der ersteren kann ein positives Signal sein, ohne ausreichende Beweise für die Fortschritte der letzteren. Dies gilt auch für elektrische Geräte, Lebensmittel oder Metallprodukte: Eine Zollkategorie ist kein Geschäft und ein Bestimmungsort kein identifizierter Endverbraucher.

Trauben: Ein Outlet wird auch im Kalender ausgewählt

Öffentliche PortalkarteLEBTRADE für Tafeltraubengibt ein genaueres Beispiel für Diversifikation. Die Exporte reichen von 2024 Millionen US-Dollar bis 28,5 Millionen US-Dollar für 10.666 Tonnen, ein Anstieg von 30 Prozent über ein Jahr. Diese Angaben beziehen sich auf zum Verzehr bestimmte frische Weintrauben, nicht jedoch Wein oder getrocknete Weintrauben. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind die Top-Destination, während die Niederlande und das Vereinigte Königreich ebenfalls wichtig sind.

Das Blatt identifiziert eine kommerzielle Winterchance, insbesondere im Dezember, hebt aber die Konkurrenz südafrikanischer, peruanischer und chilenischer Expeditionen hervor. Es beschreibt auch die Niederlande als eine europäische Umverteilungsplattform. Die Zollbestimmung bezieht sich daher nicht immer auf den Ort, an dem die Früchte konsumiert werden. Für einen libanesischen Hersteller hängt der Markt vom Zeitpunkt, der Art des Käufers und den Produktspezifikationen ab, nicht nur vom jährlichen Importvolumen eines Landes.

Der wirtschaftliche Mechanismus unterscheidet sich von dem eines einfachen Rennens um die Größe. Ein kleiner ausführender Ursprung kann einen Zeitraum anstreben, in dem sein Angebot das Angebot anderer Lieferanten ergänzt. Sie hat jedoch keinen reservierten Vertrag. Eine Ernteverzögerung oder konkurrierende Lieferung kann das kommerzielle Interesse von einer Woche zur nächsten beeinflussen. Der Zeitplan ist eine Information, die in die Verhandlungen aufgenommen werden muss, keine Garantie für hohe Preise.

Die geforderte Qualität muss auch vor der Chargenvorbereitung definiert werden. Der Verkauf an einen Händler, der in mehreren Märkten umverteilt, erlegt nicht unbedingt die gleichen Eigenschaften auf wie die Erfüllung der Spezifikationen eines Zeichens. Die relevante Wirtschaftsbilanz kombiniert daher das Produkt, den Kunden und den Zeitraum. Ein Anstieg der jährlichen Ausfuhren kann auf bessere Preise, mehr Mengen oder eine andere Vertriebsverteilung zurückzuführen sein. Sie bestimmt nicht allein, welche dieser Entscheidungen erfolgreich war.

Kirschen und Avocados: zwei Trajektorien, kein universelles Rezept

Die Serie präsentiert vonLEBTRADE für Kirschenzeigen einen viel weniger stetigen Trend. Die Exporterlöse stiegen von 1,339 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 4,532 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 und 3,906 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Sie fielen 2023 auf 1,088 Millionen und 2024 auf 1,306 Millionen. Die Erholung des letzten Jahres macht etwa 20% aus, aber das Niveau bleibt auf dem Höhepunkt von 2021 um mehr als 70% niedriger, laut einer Berechnung dieser Serie.

Der Unterschied zwischen den erzielten Wachstumsraten und dem erreichten Niveau ist entscheidend. Eine zweistellige Progression kann einen begrenzten Teil eines früheren Rückgangs reparieren. Sie schafft keine Rückkehr zu einer nachhaltigen Handelsposition. Diese Serie, die 2024 gestoppt wurde, ermöglicht auch keine Rückschlüsse auf die Ernten oder Exporte von 2026. Es wird verwendet, um die Volatilität eines kleinen Sektors zu zeigen, ohne automatisch die Qualität der Früchte, ein militärisches Ereignis oder die Entscheidung eines Kauflandes zuzuordnen.

Das Portal präsentiert eine weitere Flugbahn füranwaltVon 433.000 Dollar im Jahr 2021 auf 8,2 Millionen Dollar im Jahr 2024. Die Menge wurde von einer niedrigen Ausgangsbasis mit fast 19 multipliziert. Dieses Wachstum signalisiert die Entstehung eines Auslasses. Es misst nicht die Rentabilität jedes Betriebs oder die Einnahmen, die eine neue Plantage in den folgenden Jahren erzielen könnte.

Die beiden Beispiele laden uns ein, zwischen der Erweiterung einer Nische und der Transformation aus allen Exportwirtschaften zu unterscheiden. Ein Markt kann sehr schnell voranschreiten, wenn der Ausgangspunkt bescheiden ist. Auf der anderen Seite kann ein installierter Sektor Kunden halten, während er ein schlechtes Jahr erlebt. Die Größe des Weltmarktes, die nationale Leistung und die Situation eines Herstellers sind keine austauschbaren Indikatoren. Eine Anlagestrategie erfordert zusätzliche Informationen zu Renditen, mobilisierten Ressourcen und Handelsverpflichtungen.

Finanzierung der Bestellung vor Erhalt der Zahlung

Der Verkauf im Ausland beseitigt nicht die Notwendigkeit von Bargeld. Zwischen dem Kauf von Materialien, der Herstellung und dem Einlösen finanziert der Exporteur eine Transaktion, deren Zahlung manchmal später kommt. DielEBTRADE-Finanzierungsleitfadendazu gehören kommerzielle Kredite, Beteiligungen und Subventionen. Mit diesen Instrumenten wird nicht dasselbe Problem angegangen: Die Finanzierung eines einmaligen Auftrags bedeutet nicht die Finanzierung einer neuen Produktionskapazität.

Der Leitfaden erinnert auch an die Unterbrechung nach Oktober 2019 verschiedener subventionierter Bankkredite für Unternehmen. Dieser historische Hinweis macht es nicht möglich zu erklären, dass kein Unternehmen im Jahr 2026 eine Finanzierung erhalten kann. Es zeigt, warum ein Exportprojekt die verfügbaren Instrumente, ihre Währung, Dauer und Bedingungen speziell überprüfen muss. Ein Angebot, das in einem Portal erwähnt wird, stellt keine Kreditgenehmigung oder einen Auszahlungsnachweis dar.

Die Zahlungslücke schafft einen von der kommerziellen Marge abweichenden Zwang. Eine Operation kann eine Gewinnprognose generieren und gleichzeitig die mobilisierbaren Ressourcen des Unternehmens überschreiten. Die Annahme von mehr Bestellungen löst nicht unbedingt das Problem: Dies kann die vor der Einlösung vorgezogenen Beträge erhöhen. Die Analyse einer Exportexpansion sollte Produktionsplan, Zahlungsplan und bereits eingegangene Verpflichtungen zusammenführen.

Diese Einschränkung erklärt auch, warum ein zusätzlicher Kunde nicht nur eine willkommene Diversifikation bietet. Sie kann andere Zahlungsbedingungen beantragen, eine erste Lagerhaltung vorschreiben oder einen Teil des Geschäftsrisikos dem Ausführer überlassen. Jährliche Statistiken erfassen die versandten Waren, nicht diese Vertragsklauseln. Eine Erhöhung der Anzahl der Destinationen misst daher nicht automatisch eine Verbesserung des Cashflows.

Die ausgestellte Rechnung und die Quittung bleiben zwei Schritte

Dieöffentlicher leitfaden zu exportrisikenidentifiziert die Verzögerung oder den Ausfall unter den finanziellen Risiken. Er bezog sich auf die Kontrolle des Käufers, die Kreditversicherung und die Wahl der Abrechnungsmethode. Er erwähnt auch das Währungsrisiko und die möglichen Folgen einer Änderung des politischen oder administrativen Rahmens des Empfängerlandes.

Diese Elemente haben eine einfache Übersetzung: Ein Verkauf ist nicht sicher, nur weil das Produkt einen Käufer gefunden hat. Der Vertrag muss angeben, wer wann und in welcher Währung zahlen muss. Schutz kann ein Risiko reduzieren, ohne sie alle zu entfernen. Die Wahl hängt von den Bedingungen der Transaktion und den tatsächlich verfügbaren Garantien ab; kein Finanzprodukt kann als allgemein zugänglich oder für alle libanesischen KMU geeignet präsentiert werden.

Daher muss die Marktdiversifizierung aus verschiedenen Perspektiven bewertet werden. Die Verteilung von Verkäufen auf mehrere Kunden kann das Risiko einzelner unbezahlter Zahlungen verringern. Geteilte Bestimmungsorte können das Risiko von Verwaltungsschließungen verringern. Allerdings können mehrere Käufer in derselben Gruppe oder demselben Markt mit demselben Risiko verbunden bleiben. Die Ländertabellen liefern diese Informationen nicht. Sie sind der Anfang einer Diagnose, nicht ihre Schlussfolgerung.

Beihilfen für Unternehmen mit Ergebnissen in der richtigen Größenordnung

Das ProgrammUNDP Women Economic Empowerment, finanziert von Kanada, bietet ein Beispiel für gezielte Intervention. Sein angekündigtes Budget ist C$13 Millionen von 2024-31. Die Programmseite zeigt 96 Kleinstunternehmen und KMU, die von Frauen geführt werden, die Zuschüsse und technische Unterstützung in der Landwirtschaft, Kosmetik und kreative Aktivitäten erhalten haben.

UNDP berichtet, dass ab Dezember 2025 93 Prozent der beteiligten Unternehmen Zugang zu neuen Käufern hatten. Sie berichtet von einem Anstieg des Umsatzes um 23% und von 22% bei Vollzeitstellen. Diese Ergebnisse betreffen die Gruppe unterstützt, nach der Bilanz der Organisation. Sie weisen keinen entsprechenden Anstieg der Inlandsausfuhren auf und unterscheiden in dieser Darstellung nicht zwischen neuen ausländischen Abnehmern und neuen inländischen Abnehmern.

Das Interesse dieses Falls liegt in der Verbindung zwischen finanziellen Mitteln, Ausrüstung und kommerzieller Vorbereitung. Es zeigt auch die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um eine Exportpolitik zu bewerten. Die Anzahl der geschulten Firmen, die Anzahl der Käufer trafen sich und die Verkäufe machten tatsächlich verschiedene Phasen. Der Übergang von einem zum anderen muss dokumentiert werden. Ein begleitender Indikator kann keine Ausfuhrmenge ersetzen, und eine unter den Begünstigten allein beobachtete Entwicklung beweist nicht die kausale Wirkung des Programms.

Erreichbare Märkte, aber Verkäufe werden wieder aufgebaut

Die Diversifizierung der libanesischen Exporte beginnt mit der Unterscheidung zwischen der legalen Öffnung eines Marktes und der Möglichkeit, regelmäßig zu verkaufen. Handelsabkommen reduzieren bestimmte Zölle, während Aufträge auch von der Herkunft der Waren, ihrer Einhaltung und den Beziehungen zu Käufern abhängen. Im Jahr 2026 geben zwei Entwicklungen dieser Unterscheidung einen konkreten Rahmen: die saudische Wiedereröffnung und die Stärkung der Unterstützungsinstrumente für kleine Unternehmen. Sie tragen zu einem langjährigen bevorzugten Zugang zu den europäischen Märkten bei, dessen Existenz nicht ausreicht, um eine Steigerung des Absatzes zu gewährleisten.

Gemäß derEuropäische KommissionDie Union nahm im Jahr 2025 15 % der libanesischen Warenexporte auf. Die Käufe im Libanon beliefen sich auf rund 600 Millionen Euro, was einem bilateralen Handel von insgesamt 6,1 Milliarden entspricht. Diese Beträge beziehen sich auf Waren, nicht auf Einnahmen aus dem Tourismus oder Dienstleistungen. Das im Juni 2002 unterzeichnete und im April 2006 in Kraft getretene Assoziierungsabkommen bietet den zollfreien Zugang zu libanesischen Industrieerzeugnissen und den meisten landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Der Wortlaut zählt: Es handelt sich nicht um eine allgemeine Ausnahme für jede Agrar- und Lebensmittelreferenz.

Dieeuropäischer umsetzungsbericht 2025 veröffentlicht89 % der landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnisse und landwirtschaftlichen Erzeugnisse profitieren von einem zoll- und quotenfreien Zugang, während 27 landwirtschaftliche Erzeugnisse unter eine Sonderbehandlung, vor allem Zollkontingente, fallen. Für ein Unternehmen muss daher die Diagnose auf das Produkt und seine Zollklassifizierung fallen. Eine einer Warenfamilie gewährte Präferenz erlaubt es nicht, das Verfahren von allen seinen Vorbereitungen abzuziehen. Diese Überprüfung geht der Berechnung eines kommerziellen Angebots und der Wahl eines Händlers voraus.

Präferenzieller Ursprung, eine zu dokumentierende Bedingung

Waren, die aus dem Libanon versendet werden, profitieren nicht automatisch von libanesischer Präferenzursprung. Diefranzösischer zolldie Beziehungen zwischen der EU und dem Libanon sind immer noch mit dem früheren ursprünglichen Protokoll des Abkommens verbunden. Sie umfasst die Bescheinigungen EUR.1 oder EUR-MED und unter bestimmten Bedingungen die Ursprungserklärungen auf der Rechnung. Diese sind für kleine Sendungen oder für einen ermächtigten Ausführer ohne Wertbegrenzung vorgesehen. Die Wahl der Beweismittel muss dem geltenden System und nicht nur einer rein dokumentarischen Gewohnheit entsprechen.

Dieser Punkt erfordert besondere Wachsamkeit im Jahr 2026. Diemitteilung der Generaldirektion Europäischer Zoll zu TARIC-Codestrennt Abkommen, die sich automatisch auf das überarbeitete Pan-Europa-Mittelmeer-Übereinkommen beziehen, von denen, deren Protokoll seine eigenen Regeln beibehält. Es zitiert speziell Libanon in dieser zweiten Kategorie. Daher wäre es irreführend, die neuen Vorschriften seit dem 1. Januar für alle Mittelmeerpartner einheitlich anzuwenden. Ein Hersteller, der ausländische Komponenten verwendet, muss die Regel für sein Produkt und die tatsächlich eröffneten Kumulierungsmöglichkeiten zwischen den betreffenden Ländern überprüfen.

Die administrative Vorbereitung beginnt auch auf libanesischer Seite. Dieministerium für Wirtschaft und Handeldaran erinnert, dass ein Einführer oder Verkäufer im Empfängerland identifiziert werden muss. Es listet die Zollerklärung, die Originalhandelsrechnung, die Packliste, in der die detaillierten Informationen nicht auf der Rechnung stehen, und andere von den Vorschriften vorgeschriebene Dokumente auf. Für europäische Ausfuhren bezieht sie sich auf die Ursprungsbescheinigung gemäß dem einschlägigen Protokoll. Das Ganze muss den gleichen Vorgang beschreiben: Produkte, Mengen und Identität der Interessengruppen müssen in Einklang gebracht werden können.

Saudische Wiedereröffnung, eine Chance, zurückzugewinnen

Am 10. Juni 2026,offizielle saudische Agentur SPAkündigte die Direktive des Kronprinzen Mohammed bin Salmane an, die die Wiederaufnahme der libanesischen Exporte in das Königreich autorisierte. Sie wurde Premierministerin Nawaf Salam vom saudischen Außenminister übermittelt und reagierte auf eine Anfrage von Präsident Joseph Aoun und dem Regierungschef. In dem Kommuniqué wurde diese Entscheidung mit den eingegangenen Verpflichtungen und den von den libanesischen Behörden ergriffenen Maßnahmen verknüpft. Dies ist eine konkrete Änderung des Zugangsrahmens, wobei Riad eine politische Dimension explizit annimmt.

Eine SekundesPA-Versand vom 20. Juni, berichtet der Beginn der Wiederaufnahme der Exporte während einer Zeremonie im Hafen von Beirut in Anwesenheit des saudischen Botschafters Fahd Al-Dosari. Dieser Schritt unterscheidet die diplomatische Ankündigung von ihrer Umsetzung. Sie misst jedoch weder die Anzahl der Unternehmen, die auf den Markt zurückkehren, noch den Wert der zurückgeforderten Verträge. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Wiedereröffnung zu bewerten, wird es notwendig sein, die Sendungen und ihre Zusammensetzung über mehrere Monate zu verfolgen, anstatt die Zeremonie in einen Beweis für eine bereits erworbene Erholung zu verwandeln.

Der regionale Rahmen bietet ein weiteres Element. Das öffentliche PortalLEBTRADEstellt die Große Arabische Freihandelszone als Ausnahme für förderfähige landwirtschaftliche Erzeugnisse, Agrarnahrungsmittel und Industrieprodukte dar. Es erinnert an die Rolle des von der Handelskammer ausgestellten und nach der Art des Produkts authentifizierten Ursprungszeugnisses. Die Wiedereröffnung eines Landes und die Zollpräferenz müssen daher gemeinsam geprüft werden: Die Zulassung zum Handel befreit nicht vom Nachweis der Eignung jeder Ware für die beantragte Behandlung.

Auswahl von Märkten und Vorbereitung auf Compliance

Die europäische Diversifizierung geht auch über die Union hinaus. LEuropäische FreihandelszoneDie Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island haben mit dem Libanon ein Abkommen über Industriegüter, einschließlich Fisch und Meeresprodukte. Für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse gelten ergänzende bilaterale Abkommen. Daher kann ein Agrar- und Lebensmittelunternehmen eine Analyse für die Union nicht mechanisch auf diese vier Märkte übertragen. Die anwendbaren Zugeständnisse finden sich im entsprechenden Text für Land und Produkt wieder.

Die vorgeschlagene Methode vonLEBTRADE erstellt einen Exportplanbesteht darin, eine Produkt-Markt-Beziehung, dann Kunden, Wettbewerber, Vertriebskanäle und lokale Bedingungen zu untersuchen. Das Portal sieht ausdrücklich die Möglichkeit vor, einen Markt aufzugeben, der nicht für das Angebot des Unternehmens geeignet ist. Diese Auswahl vermeidet eine verwirrende Diversifizierung und Multiplikation von Destinationen. Ein KMU kann mit einer begrenzten Anzahl von Referenzen beginnen, die notwendigen Partner identifizieren und Vertriebs- und Kundenziele festlegen, bevor es seinen Anwendungsbereich erweitert.

Ein zusätzliches Tool erschien am 16. Februar 2026 mit dem Start desNational Trade Help Deskangekündigt von UNDP. Mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft und Handel und mit Unterstützung von UNDP und Kanada zielt dieses Fenster auf Kleinstunternehmen und KMU ab, die mit Geschäftsprozessen konfrontiert sind. Die Pressemitteilung leitet Unternehmen auf die Plattform und ihre Handelskammern. Die Herausforderung besteht darin, bestehende Vereinbarungen und Vereinbarungen nutzbar zu machen: eine Antwort zu erhalten, die dem Produkt, dem Markt und dem Stadium der Vorbereitung des Unternehmens entspricht.

Compliance geht der Suche nach einem neuen Kunden voraus

DielEBTRADE Public Guide zu Standardsunterscheidet zwischen nationalen Anforderungen und denen des Empfängermarktes. Im Libanon identifiziert sie LIBNOR als nationales Normungsgremium. Das Industrieministerium ist an der Überwachung der allgemeinen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen beteiligt, während das Landwirtschaftsministerium auch an landwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Ernährungsaktivitäten beteiligt ist.

Bei der Ankunft können zusätzliche ausländische Anforderungen gelten. Das Portal nennt die Möglichkeit einer Vorversandkontrolle und verweist auf europäische Instrumente für technische, gesundheitliche und Kennzeichnungsanforderungen. Der Exporteur muss daher die Konformität des von ihm verkauften konkreten Produkts und nicht nur die Präsenz des Landes in einem Handelsabkommen überprüfen. Ein Zollvorteil befreit solche Kontrollen nicht.

Für ein KMU ändert diese Unterscheidung die Reihenfolge der Entscheidungen. Die Prospektion kann beginnen, bevor alle Schritte abgeschlossen sind, aber die Lieferung beinhaltet das Unternehmen auf einem definierten Produkt. Wird die Spezifikation erst nach der Herstellung geprüft, kann eine Anpassung die Übernahme des Loses oder seiner Kennzeichnung erfordern. Das Compliance-Dokument ist ebenso Teil des exportierbaren Angebots wie das Produkt.

Nächster Test wird Wiederholungsverkäufe sein

Nach diesen Überprüfungen beschreiben die verfügbaren Daten eine kürzlich vorgenommene Anpassung der exportierten Werte, nicht eine einheitliche Wiederaufnahme aller Zweigstellen. Sie zeigen einen starken Platz an wertvollen Produkten, geographischer Konzentration und kommerziellen Möglichkeiten, deren Auswirkungen noch überwacht werden müssen. Agrarbeispiele weisen darauf hin, dass schnelles Wachstum von einer reduzierten Basis ausgehen kann und dass eine jährliche Erholung einen Sektor weit von seinem besten Niveau entfernt lassen kann.

Das nächste Zollbulletin wird zuerst sehen, ob die Aufführungen von August und September weitergehen. Eine Extraktion nach Produkt und Bestimmung in den gleichen Monaten 2025 und 2026 wird es dann ermöglichen, die Entwicklung des Edelsteins von der anderer Waren zu unterscheiden. Es wird auch notwendig sein, die tatsächliche Wiederaufnahme der Lieferungen nach Saudi-Arabien zu messen. Die derzeit verwendeten aggregierten Tabellen beantworten diese Fragen nicht allein.

Um die produktive Diversifizierung zu schätzen, müssen diese Börsen den Unternehmen, die sie durchführen, näher gebracht werden: neue Kunden, wiederholte Bestellungen, Investitionen und lokaler Mehrwert. Diese Annäherung wird vermeiden, eine gute kommerzielle Operation als eine allgemeine Transformation des Landes zu behandeln. Libanon hat bereits Produkte im Ausland verkauft und einen kommerziellen Zugang identifiziert. Das dokumentierte Problem besteht nicht darin, sie erneut anzukündigen, sondern zu überprüfen, ob sie zu regelmäßigen, finanziellen und tatsächlich eingelösten Verkäufen führen.

Cover: Foto des Hafens von Beirut im Jahr 2003,Ismail Küpeli,CC BY 2.0Redaktionelle Anpassung und Dressing mit Unterstützung von IA, Libnanews. Diese Darstellung stellt nicht den Verkehr von 2026 dar.

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