Südlibanon: Eine Drohne explodiert in der Nähe eines Hauses in Baraachit

Eine israelische Drohne explodierte am 11. November in der Nähe des Balkons eines Hauses in Baraashit, ohne dass von der offiziellen Agentur Verletzungen gemeldet wurden. Explosionen werden auch im Deir Sériane Gebiet berichtet. Update zu den noch verfügbaren Fakten und Informationen.

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Eine israelische Drohne explodierte in der Nähe des Balkons eines Hauses am Stadtrand von Baraashit, Bezirk Bint Jbeil, Mittwoch, 11. November 2026. Laut einer Mitteilung der Nationalen Informationsagentur, die von mehreren libanesischen Medien übernommen wurde, wurden keine Verletzungen für diesen Vorfall gemeldet. Diese Entwicklung ergänzt die morgendlichen Streiks in Qantara und Kfar Tebnit.

Baraachit, ein Vorfall um Mittag berichtet

Die Informationen über das Haus Baraachit erscheinen in einem NewsletterElnashra ausgestellt 1244 StundenZeit von Beirut und in einer Wiederbelebung derAkhbar al-YawmDiese Veröffentlichungen beschreiben dasselbe Ereignis. Ihre Nachfolge macht es unmöglich, mehrere Angriffe zu zählen.

Die Sendezeit legt nicht den genauen Zeitpunkt der Explosion fest. Der Bericht spezifiziert nicht das Ausmaß der Beschädigung des Gehäuses oder die genaue Art des Geräts. Das Fehlen von gemeldeten Verletzungen betrifft diese Explosion und stellt keine allgemeine Einschätzung des Tages nach Süden dar.

Eine Explosion zwischen Deir Sériane und Qousseir

Früher hat der Korrespondent vonLibanon-Debatte um 11.13 Uhreine Explosion zwischen Deir Sériane und Qousseir. Lebanon ON meldete sich um 11:24 Uhr. Diese Berichte geben keine menschliche Einschätzung oder eine genaue Beschreibung des Schadens. Sie bleiben ihren Quellen zugeschrieben, ohne dass eine offizielle Bestätigung direkt durchsuchbar ist.

Berichten zufolge wurde der in Naqoura inhaftierte Fahrer freigelassen

Eine weitere Entwicklung betrifft den Mann aus Kfar Tebnit, der am Dienstag in Naqoura inhaftiert wurde. GemäßEast-The Day, der Sicherheitsquellen zitiertAm Mittwoch wurde er freigelassen. Er fuhr einen Tankwagen mit Heizöl nach Rmeich, als er verhaftet wurde. Es wurde kein unabhängiges offizielles Kommuniqué gefunden, das die Umstände seiner Freilassung bestätigte.

Morgenstreiks bleiben unterschiedlich

Die Morgenbulletins der offiziellen Agentur berichteten von Streiks in Qantara und Kfar Tebnit, einer nicht explodierten Rakete in Qantara und zwei Raketen, die im Morgengrauen zwischen Zawtar al-Sharqiyah und Zawtar al-Gharbiyah abgeworfen wurden. Sie lieferten keine menschlichen Ergebnisse. Diese Fakten sind in unseremvormittagsbericht.

Dieser Posten erfasst die am 11. November verfügbaren Informationen, ohne eine konsolidierte Bewertung der Opfer oder Schäden vorzunehmen. Die verifizierten Entwicklungen werden in unseremdirekt nach Südlibanon.

Archivfotografie: Khiam von Marjayoun aus gesehen, unbekanntes Drehdatum. Es zeigt weder Baraachit noch die Ereignisse vom 11. November. © François el Bacha / Libnanews.

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