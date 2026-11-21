Ein Gerichtsbeschluss vom 4. Dezember regelt den Verkauf medizinischer Geräte aus dem Rahal-Krankenhaus in Akkar. Die Datei umfasst ein MRT-Gerät, 15 Hämodialysegeräte und fünf Inkubatoren. Der angekündigte Verkauf bezieht sich nicht auf das Gebäude und bestätigt keine Änderung der Konsultationen oder Zulassungen.

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Eine Bekanntmachung des Gerichtsverkaufs fixiert Freitag, 4. Dezember 2026, um 14 Uhr, eine Auktion von Geräten aus dem Rahal Hospital in Akkar. Das Inventar umfasst ein MRT-Gerät, 15 Hämodialysegeräte und fünf Inkubatoren. Die Bekanntmachung betrifft nicht den Verkauf des Gebäudes oder die Schließung des Betriebs.

Die in der Akte Nr. 181/2024 erwähnte Ernennung ist im Gebäude des Rahal-Krankenhauses nahe der Kreuzung von Scheich Mohammed um 14 Uhr, Libanon-Zeit, festgelegt. Die Bekanntmachung bezeichnet das Krankenhausunternehmen Akkar-Rahal Frères und sieht einen öffentlichen Verkauf vor Ort vor. Sie enthält für jeden Inventareintrag eine Stückzahl, eine Schätzung und einen Auktionspreis. Diese Beträge stellen keine endgültigen Verkaufspreise dar.

Bildgebung, Dialyse und Blockmaterial

Die fünfzehn Hämodialysegeräte sind auf drei Linien des Inventars verteilt, ebenso wie die fünf neonatalen Inkubatoren. Die Tabelle erwähnt auch zwei Anästhesiegeräte sowie Überwachungsgeräte und Blocklampen. In der Liste sind die von der Bekanntmachung erfassten Waren anzugeben; es wird nicht angegeben, ob die Ausrüstung in Betrieb ist, ob sie derzeit verwendet wird oder ob sie alle dem Betrieb zur Verfügung stehenden Ausrüstungen darstellt.

Das Krankenhausregister und die Verkaufsbenachrichtigung sagen nicht dasselbe

Das Gesundheitsministerium listet das Rahal-Krankenhaus als private Einrichtung im Akkar auf und meldet es als offen. Diese administrative Angabe ermöglicht es nicht, die heute verfügbaren Dienste zu überprüfen. In der Verkaufsbekanntmachung wird keine Änderung der Konsultationen, Zulassungen oder Dialysesitzungen erwähnt. Er enthält keine weiteren Informationen über den möglichen Austausch des betreffenden Luftfahrzeugs.

Rahal ist getrennt vom öffentlichen Krankenhaus Abdallah al-Rassi in Halba. Al-Sahlas öffentliches Krankenhausprojekt ist auch ein separater Fall: Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau betraf eine Umweltverträglichkeitsprüfung, nicht die Eröffnung einer Einrichtung. Keines dieser Dokumente begründet einen Transfer von Patienten oder eine Änderung ihres Managements nach dem angekündigten Verkauf.

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