Christophe Abu Hashem und Haifa Taha El Jundi gewannen das J30-Einzelfinale von Zouk Mosbeh. Abu Hashem gewann auch Doppeljungen mit Tarek El Chaaby. Maria El Hachache und Sofia Tabib gewannen die Doppelmädchen im Turnier der Universität Notre Dame in Louaizé.

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Christophe Abu Hashem und Haifa Taha El Jundi gewannen die beiden Singles des Zuk Mosbeh J30, dem zweiten Junior-Tennisturnier, das vom libanesischen Tennisverband mit der NDU Tennis Academy organisiert wurde. Das Turnier, das von der Internationalen Föderation vom 16. bis 22. November geplant war, brachte 41 Spieler zusammen, so die Pressemitteilung von Jalal Beainou.

Abu Hashem und El Jundi gewinnen die einfache

Christophe Abu Hashem schlug Tarek El Chaaby im Finale der Jungs, 7-6, 6-3. Haifa Taha El Jundi gewann das Finale der Mädchen gegen Lama Naaman, 6:1, 6-4. Diese Titel folgten ihren Siegen im ersten J30, der in der Vorwoche in Kaslik gespielt wurde. Dies sind zwei separate Turniere.

El Hachache und Tabib gewinnen Doppelmädchen

Unter den Jungs, Abou Hashem und El Chaaby, Einzelspieler-Gegner, gewann den Doppelsatz gegen Rami Saouli und Yann Elefteriades, 6-1, 6-2. Unter den Mädchen, Maria El Hachache und Sofia Tabib schlagen Haifa Taha El Jundi und Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 bei der super tie-break, nach der Pressemitteilung.

Der Präsident des libanesischen Tennisverbandes, Alain Sayegh, nahm am Finale teil und beglückwünschte die Gewinner zur Präsentation der Trophäen an den Gerichten der Universität Notre-Dame de Louaizé.

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