Jared Kushner fordert vor den Verhandlungen am 10. und 11. November in Abu Dhabi einen direkten Dialog zwischen Russland und den Europäern über Sicherheitsvorkehrungen. Ursula von der Leyen sagt, dass eine Waffenruhe in der Ukraine jeder ernsthaften Diskussion über die Sicherheitsarchitektur des Kontinents vorausgehen muss. Zu den US-Abgesandten gehören Konsultationen mit Kiew, europäischen Institutionen, der NATO und mehreren Hauptstädten. Die ukrainische Delegation bestätigt separate Koordinierungstreffen mit ihren europäischen Partnern. Es wird keine gemeinsame Vereinbarung bekannt gegeben.

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Jared Kushner fordert einen direkten Dialog zwischen Russland und den Europäern über ihre Sicherheit. Der US-Abgesandte klärte diese Position am Montag, den 9. November 2026, vor den geplanten Gesprächen über die Ukraine in Abu Dhabi. Ursula von der Leyen stellt eine Bedingung: Ein Waffenstillstand muss jeder inhaltlichen Diskussion über die europäische Sicherheitsarchitektur vorausgehen.

Am Vorabend von zwei Verhandlungstagen, am 10. und 11. November, wurden Erklärungen abgegeben. Die russischen, ukrainischen und amerikanischen Delegationen sollten ihren Austausch in der Hauptstadt der Emirate wieder aufnehmen. Getrennte Konsultationen werden europäische Partner einbeziehen.

Kushner fordert Dialog über europäische Sicherheit

Für den US-Unterhändler wird ein dauerhafter Frieden ein direktes Engagement zwischen Moskau und den europäischen Hauptstädten erfordern. Er hoffte, dass sich die Diskussionen auf die Sicherheitsvorkehrungen konzentrieren würden, die sie betrafen. Dieser Vorschlag erweitert den Umfang der Diskussionen über die für die Ukraine vorgesehenen Garantien hinaus.

Kushner kündigt vier Prioritäten an: Beendigung der Kämpfe, Festlegung glaubwürdiger Nachkriegsgarantien, Vorbereitung auf die wirtschaftliche Erholung der Ukraine und Förderung humanitärer Fragen. Sie stellt diese Ziele als Bestandteile einer zu erstellenden Verordnung dar, ohne einen erzielten Kompromiss anzukündigen.

Er wies darauf hin, dass er und Steve Witkoff sich vor dem trilateralen Treffen mit Vertretern der Ukraine, Europas und der NATO beraten würden. Er zitierte Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich und Italien. Erklärtes Ziel bleibt es, die Positionen einander anzunähern und weitere Verhandlungen vorzubereiten.

Von der Leyen bittet zuerst, den Kampf einzustellen

In Bukarest verteidigt der Präsident der Europäischen Kommission eine andere Reihenfolge der Diskussionen. Sie glaubt, dass ein Waffenstillstand in der Ukraine vor einem ernsthaften Austausch über die Sicherheit des Kontinents stattfinden muss.

Außerdem wird ein geeigneter Rahmen unter Einbeziehung der NATO-Verbündeten und der EU-Mitgliedstaaten gefordert. Seine Erklärung schließt nicht die Tür zu den diplomatischen Kontakten von Abu Dhabi. Er schafft eine Voraussetzung für umfassendere Verhandlungen über die Organisation der europäischen Sicherheit.

In seiner offiziellen Erklärung an der Seite des rumänischen Präsidenten Nicușor Dan unterstützt von der Leyen die bevorstehenden Gespräche mit europäischer Präsenz. Sie bekräftigt auch ihre Unterstützung für einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer und für die Wiederherstellung der Schifffahrtsfreiheit.

Getrennte europäische Konsultationen

Rustam Umerov, Mitglied der ukrainischen Delegation, bestätigt separate Koordinierungstreffen mit europäischen Partnern in Abu Dhabi. Diese Konsultationen allein verändern nicht das angekündigte Handelsformat zwischen Russland, der Ukraine und den Vereinigten Staaten.

Die französische Präsenz wurde am Sonntag von Jean-Noël Barrot angekündigt. Die Erklärungen vom Montag verdeutlichen nun das Problem: Die Ukraine garantiert, aber auch die Bedingungen für einen möglichen russisch-europäischen Dialog. Die Verhandlungsführer werden am Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi erwartet.

Illustrationsfoto: Küstenansicht von Abu Dhabi, 25. Juli 2017. Archive AdnanDekedek / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Ganzes Foto ohne Retusche erhalten; Libnanews Kleidung wird unter derselben Lizenz ausgestrahlt. Dieses Bild stellt nicht den spezifischen Ort oder die Teilnehmer an den Verhandlungen dar.Originalfoto und Credits.

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