Supreme Court entsperrt Arbeit bei Big Bend

Der oberste gerichtshof der usa setzt die einstweilige verfügung am montag, den 9 november, aus und blockiert die grenzarbeit im big bend-gebiet von texas. Die Trump-Administration kann somit den Bau während des Verfahrens wieder aufnehmen. Der Streit betrifft Ausnahmen von den Umweltgesetzen und die Zuständigkeit des Gerichts, das das Verfahren eingestellt hat. Gegner prangern nachhaltige Risiken für Landschaften und Kulturerbe an. Justiz ketanji brown jackson lehnte angeblich die anfrage der regierung ab. Der Streit ist nicht endgültig abgeschlossen.

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Am Montag, den 9. November 2026, erlaubte der amerikanische Oberste Gerichtshof die Wiederaufnahme der Arbeit in Big Bend, Texas. Es setzt die einstweilige Verfügung des Bundes aus, die die von der Trump-Regierung geforderten Grenzbarrieren und Straßen blockiert. Die Entscheidung findet während des Rechtsstreits über Ausnahmen von Umweltgesetzen statt. Sie beendet dieses Verfahren nicht.

Der Befehl betrifft das Grenzgebiet von Big Bend, im Westen von Texas, an der Grenze zu Mexiko. Dieser Bereich umfasst den gleichnamigen Nationalpark. Justiz ketanji brown jackson erklärt, dass sie die von der regierung beantragte suspendierung abgelehnt habe.

Arbeiten bei Big Bend seit 2. Oktober blockiert

Ein Bundesgericht im West District von Texas hat die administrativen Ausnahmeregelungen ausgesetzt und die damit verbundenen Arbeiten am 2. Oktober verhaftet. Die Verwaltung appellierte dann an den Obersten Gerichtshof für die Beseitigung dieses Hindernisses.

Insbesondere ist das Heimatschutzministerium gegen die Freunde der Ruidosa-Kirche, das Zentrum für biologische Vielfalt und einen Flussführer. Diese Beschwerdeführer bestreiten die Befreiungen von den Vorschriften zur Beschleunigung des Grenzhofs.

Der Heimatschutzminister berief sich auf ein Einwanderungsgesetz von 1996.Artikel 102 erlaubt den Bau von Barrieren und Straßen, um irreguläre Passagen in den betroffenen Gebieten zu verhindern. Es entfernt auch gesetzliche Anforderungen, um diese Arbeit zu beschleunigen.

Zuständigkeit des Richters im Mittelpunkt der Entscheidung

In seiner fünfseitigen Entscheidung hob der Gerichtshof die Grenzen hervor, die für Rechtsmittel gegen solche Ausnahmeregelungen gelten. Das Gesetz behält die Kontrolle der Gerichte Verfassungsbeschwerden vor. Es schließt ihre Gerichtsbarkeit über andere Herausforderungen aus.

Die Beschwerdeführer hatten sich auf die Doktrin der sogenannten « Hauptfragen » berufen. Es erfordert eine klare Genehmigung des Kongresses, wenn die Exekutive bestimmte breite Befugnisse beansprucht. Das Bundesgericht hatte entschieden, dass dieses Argument unter die verfassungsmäßige Gewaltenteilung fallen könnte.

Der Oberste Gerichtshof lehnt diese Lesung zu diesem Zeitpunkt ab. Ihr zufolge bleibt die beschuldigung des sekretärs, seine befugnisse unter einem gesetz zu überschreiten, eine legislative herausforderung. Die Berufung auf die Doktrin der Hauptfragen macht sie nicht zu einer konstitutionellen Beschwerde.

Die Richter halten es daher für sehr wahrscheinlich, dass die Regierung die mangelnde Zuständigkeit des Gerichts für sich gewinnen wird. Diese Würdigung rechtfertigt die Aussetzung der einstweiligen Verfügung, ohne dass dies die endgültige Schließung des Falls darstellt.

Baukosten und Landschaftsrisiken

Der Gerichtshof prüft auch die finanziellen Folgen des Urteils. Sie zitiert die Erklärung eines Zoll- und Grenzschutzbeauftragten. Die Regierung schätzt die nicht erstattungsfähigen Kosten der Regierung auf fast $ 500.000 pro Tag.

Gegner warnen vor nachhaltigen Schäden an Landschaften, lokalen Aktivitäten und Kulturerbe. In ihren Memoiren vom 29. Oktober enthalten sie Schluchten, den Rio Grande Korridor und die historische Kirche Ruidosa. Sie argumentieren, dass eine Erholung Zerstörung verursachen könnte, bevor der Streit beigelegt wird.

Der Gerichtshof stellt jedoch fest, dass der Kongress durch die Zulassung dieser Ausnahmen den raschen Aufbau der Grenzinfrastruktur begünstigt hat. Sie ist der Ansicht, dass dieses Schiedsverfahren in diesem Dringlichkeitsverfahren mehr wiegt als die angeblichen Umwelt- und Freizeitschäden.

Die Aussetzung bleibt mit den nächsten gerichtlichen Schritten verbunden. Die Regierung muss eine Überprüfung des Falles durch den Obersten Gerichtshof rechtzeitig beantragen. Wenn es sich weigert, endet die Suspendierung automatisch. Wenn sie zustimmt, bleibt die Maßnahme in Kraft, bis ihr Urteil übermittelt wird.

Foto der Illustration: Santa Elena Canyon, Big Bend National Park. National Park Service Image Bank Archive, 18. September 2012 Zeitstempel. Foto: NPS / Ann Wildermuth, gemeinfrei. Ganzes Foto konserviert ohne Retusche; Libnanews Dressing. Dieses Bild zeigt nicht den Grenzhof.Originalfoto, Credits und Gebühren.

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