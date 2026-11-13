Ukraine: Europäer zum Gespräch eingeladen

Nach seinem Treffen mit den US-Gesandten in Dublin kündigte Wolodymyr Selenskyj eine verstärkte europäische Beteiligung an den bevorstehenden Gesprächen an. Jared Kushner erinnert auch an ihre Erweiterung. Ein Austausch von Gefangenen wird angekündigt, ohne ein bestimmtes Datum. Die Europäer halten an ihren Forderungen an die ukrainische Souveränität, den Waffenstillstand und die Sicherheit des Kontinents fest.

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Die Europäer müssen sich direkter an den bevorstehenden Gesprächen über die Ukraine beteiligen. Wolodymyr Zelensky kündigte diese Entwicklung nach seinem Treffen mit den US-Abgesandten Steve Witkoff und Jared Kushner am Donnerstag, den 12. November 2026 in Dublin an. Der ukrainische Präsident präsentierte seine verstärkte Präsenz am Verhandlungstisch als eines der Ergebnisse des Treffens.

In einer Erklärung, die am 13. November um 01:03 Uhr auf der Website der ukrainischen Präsidentschaft veröffentlicht wurde, verwies er auch auf einen Austausch kommender Gefangener und die Vorbereitung multilateraler Treffen. Dieser Bericht wird von keinem genauen Zeitplan, keiner endgültigen Zahl der betroffenen Personen oder keinem Waffenstillstandsabkommen begleitet.

Gespräche über die Ukraine mit einem erweiterten europäischen Platz

Jared Kushner behauptet auch, dass Russland und die Ukraine vereinbart haben, die nächste Runde auf europäische Länder auszudehnen. Laut dem amerikanischen Emissär sollte diese Entwicklung die europäischen Sicherheitsvorkehrungen der Nachkriegszeit parallel zu den territorialen Fragen zwischen Kiew und Moskau betreffen.

In seiner Rede vor der Europäischen Politischen Gemeinschaft am Donnerstag in Dublin beschrieb Zelensky eine weitere indirekte europäische Beteiligung. Ihm zufolge waren die Europäer an dem Austausch beteiligt, aber noch nicht anwesend, als die Russen am Tisch saßen. Er bat sie dann, regelmäßige Teilnehmer zu werden.

Der ukrainische Präsident erklärte auch, dass der US-russische Handel mit Garantien den alleinigen Schutz der Ukraine überstieg. Sie betrafen in ihrer Lesung einen breiteren Rahmen zwischen Europa und Russland. Er lud daher die europäischen Hauptstädte ein, diese Gespräche aufmerksam zu verfolgen. Die Ankündigung nach dem Treffen mit den US-Emissären reagiert auf diese Bitte um Teilnahme; Die endgültige Zusammensetzung der künftigen Delegationen ist jedoch noch nicht festgelegt.

Koordinierung mit vier Hauptstädten und EU-Institutionen

Vor dem Empfang von Witkoff und Kushner traf sich Selenskyj in Dublin mit nationalen Sicherheitsberatern aus vier Ländern: Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien. Auch Vertreter der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates waren an dieser Vorbereitung beteiligt. Die ukrainische Präsidentschaft hat den Bericht am Donnerstag um 23.44 Uhr veröffentlicht, ohne den genauen Zeitpunkt des Treffens anzugeben.

Zu den Teilnehmern zählten Jonathan Powell für den britischen Premierminister, Bertrand Buchwalter für die französische Präsidentschaft, Günter Sautter für das Bundeskanzleramt und Fabrizio Saggio für die italienische Präsidentschaft. Bjoern Seibert und Simon Mordue vertraten die Kommission; Anna-Maria Boura, Europäischer Rat.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die jüngsten Treffen in Brüssel und Abu Dhabi sowie die Kommunikation mit Washington. Sie gingen der Bewegung der beiden amerikanischen Abgesandten nach Selenskyj nach ihrem Besuch in Russland voraus.

Ein Austausch von Gefangenen angekündigt, ohne ein bestimmtes Datum

Zelensky sagt, er habe auf den wichtigsten Gefangenenaustausch seit Beginn des Krieges gesetzt. Kushner stellt diese Operation auch als Ziel in Vorbereitung vor. Die Zahl der betroffenen Gefangenen und das Datum des Austauschs sind nicht angegeben.

In seiner Rede am Donnerstag erinnerte der ukrainische Präsident an eine Vereinbarung über einen Gefangenenaustausch nach den Gesprächen in Abu Dhabi.

Costa hält europäische Friedensanforderungen aufrecht

In Dublin erinnerte António Costa an drei Prioritäten: die Erreichung eines Waffenstillstands, die Wiederherstellung der Schifffahrt im Schwarzen Meer und die Schaffung der Bedingungen für ein Friedensabkommen. Der Präsident des Europäischen Rates war der Ansicht, dass die konkreten Fortschritte noch begrenzt seien. Er warf Russland vor, die Eskalation fortzusetzen, anstatt sich auf den Frieden zu konzentrieren.

Costa verteidigte auch das Recht der Ukraine, ihre Allianzen und Partnerschaften zu wählen. Er glaubt, dass die Zukunft der europäischen Sicherheit nicht ohne Europäer entschieden werden kann. Die souveräne Gleichheit der Staaten, die Unverletzlichkeit der Grenzen und die territoriale Integrität gehörten zu den Prinzipien, die er forderte.

Datum, Ort und genaues Format künftiger multilateraler Treffen müssen noch festgelegt werden.

Cover: Europäische und ukrainische Flaggen vor Berlaymont, Brüssel, 21. August 2026. Fotoarchiv, das keine Dublin-Interviews darstellt. Xavier Lejeune / Europäische Kommission, © Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Boxen und redaktionelles Dressing mit Unterstützung von IA.

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