Das Wirtschaftsministerium setzt die Vermarktung der von Hassan Ali al-Haq in Shuaghir, Hermel, hergestellten sogenannten « Tschechen » und « Labné » aus. Die Analyse von Käse zeigt bakteriologische Nichtkonformität, während die Analyse von Labne Pflanzenöle zeigt. Die am 12. November bekannt gegebene Entscheidung verlangt, dass der Hersteller innerhalb von drei Tagen nach seiner Anwendung zurückzieht und eine Bestandsaufnahme vornimmt. In der Pressemitteilung ist keine Chargennummer oder Gesundheitsakte angegeben.

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Am 12. November 2026 gab das libanesische Ministerium für Wirtschaft und Handel die Aussetzung der Vermarktung von zwei Produkten einer Hermel-Milch bekannt. Die Entscheidung richtet sich an das sogenannte « Tschechische » Akawi und das von « Alban wa ajban Hassan Ali al-Haq » (-) (-) in Chouaghir hergestellte Labor. Der Hersteller muss diese Produkte vom Markt nehmen und eine Bestandsaufnahme der zurückgewonnenen Mengen vornehmen.

Rückzug aus dem Erwerbsleben: zwei unterschiedliche Gründe

Der Ministerialbeschluß trägt die Nummer 125. Es folgt die Analyse von zwei Proben: eine Käseprobe und eine weitere Labne-Probe. Nach Angaben des Ministeriums entspricht ersteres nicht den libanesischen bakteriologischen Standards. Die Analyse der Labne zeigte das Vorhandensein von Pflanzenölen.

Diese beiden Beobachtungen müssen unterschiedlich bleiben. Die Freisetzung beschreibt keine bakterielle Kontamination von Labne. Außerdem werden weder der in der d-akawi-Probe gesuchte oder nachgewiesene Mikroorganismus noch die numerischen Analyseergebnisse angegeben. Laborberichte sind im veröffentlichten Text nicht enthalten.

Die Maßnahme betrifft die beiden Erzeugnisse des genannten Herstellers, nicht alle im Libanon verkauften Akawi-Käse und -Arbeiter. Das Anwesen befindet sich in Chouaghir, Hermel District. Die Aussetzung gilt für libanesische Märkte, nicht nur für lokale Unternehmen.

Drei Tage zum Entfernen und Inventarisieren von Produkten

Das Ministerium fordert den Hersteller auf, die zum Verkauf angebotenen Produkte zu entfernen. Außerdem muss die Kommission Tabellen erstellen, aus denen die vom Markt genommenen Mengen hervorgehen. Die angekündigte Frist beträgt drei Tage ab dem Tag der Anwendung des Beschlusses.

In der Pressemitteilung vom 12. November wird das Abfahrtsdatum dieser Frist nicht gesondert angegeben. Daher ist es nicht möglich, einen Zeitplan mit Sicherheit festzulegen. Sie gibt auch nicht die Menge der wiedereinzuziehenden Lagerbestände oder die Anzahl der betroffenen Absatzmöglichkeiten an.

Die Aussetzung der Vermarktung und die Reihenfolge der Rücknahme sind die angekündigten Maßnahmen. Der Text erwähnt nicht die Schließung der Fabrik oder die Zerstörung der Waren. Er gibt auch nicht bekannt, dass der Rückzug abgeschlossen ist.

Produktidentifizierung bleibt unvollständig

Der Name des Betriebs und die beiden Produktkategorien sind die wichtigsten angegebenen Kennungen. Keine Chargennummer, Verpackung, Barcode oder Verbrauchsfrist ist in der konsultierten Pressemitteilung enthalten. Ein Foto der Verpackung zur Erkennung der genannten Referenzen ist nicht beigefügt.

Diese Grenzwerte verhindern, dass die Messung auf eine bestimmte Charge reduziert oder auf andere Herstellerreferenzen ausgedehnt wird. Es werden keine Fälle von Vergiftung, Krankenhausaufenthalt oder anderer Gesundheitszustand erwähnt. Dies stellt keine Bescheinigung über das Fehlen eines Risikos dar: Der bakteriologische Grund für die Rücknahme des Käses bleibt der von der Abteilung angegebene.

Die erwartete Folgemaßnahme betrifft nun die Durchführung der Rücknahme und die vom Hersteller angeforderten Lagerbestände. Die in dieser Phase veröffentlichten Informationen ermöglichen es nicht, Fortschritte zu messen.

Cover: Libnanews-Archivfoto im Juli 2021 veröffentlicht, unbekanntes Drehdatum. Der vertretene Shop ist von dieser Entscheidung nicht betroffen. Redaktionelle Kleidung mit Unterstützung von IA.

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