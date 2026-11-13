Essentials in 5 Minuten: 13. November, 8 Uhr

Die Morgenausgabe unterscheidet die letzten Ereignisse, die im Südlibanon berichtet wurden, von den Operationen, die am Vortag stattfanden. Es geht zurück auf Irans Anspruch auf ein amerikanisches Radar in Bahrain, ohne unabhängige Bestätigung des Schadens, und auf Bankgespräche mit dem IWF. Die Abstimmung über die türkische Militärhilfe, die diplomatischen Ankündigungen zur Ukraine und die neuen britischen Sanktionen ergänzen diesen Punkt. In einem praktischen Erinnerungsschreiben werden schließlich die beiden Milcherzeugnisse aufgeführt, die von einer Rücknahmeentscheidung mit Hermel betroffen sind.

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13. November 2026, 8 Uhr Beiruter Zeit. Lesen: etwa fünf Minuten.Iran behauptet an diesem Freitag einen Schlag gegen ein amerikanisches Radar in Bahrain. Im Libanon betreffen die jüngsten geprüften Berichte im Süden immer noch den 12. November. Die Gespräche mit dem IWF gehen weiter, ohne eine Vereinbarung bekannt zu geben.

Südlibanon: Mansouri und Zawtar, Fakten vom 12. November

Ein israelischer Luftangriff zielte am Donnerstag auf Mansuri, so der Korrespondent einer offiziellen libanesischen Agentur in Tyrus. Dieser Bericht unterscheidet sich von Artilleriefeuer, das im Morgengrauen an diesem Ort gemeldet wurde. Das Bulletin gibt nicht den genauen Zeitpunkt des Streiks oder das menschliche oder materielle Gleichgewicht an.

In Zawtar al-Sharqiyah berichtete ein anderer Korrespondent über eine signifikante Detonation durch israelische Streitkräfte auf der Flussseite am Nachmittag des 12. November. Ziel ist nicht spezifiziert. Ein Artilleriebombardement wurde auch am Donnerstagabend in der Nähe der gleichen Stadt gemeldet.

Bahrain: Iran behauptet Radarschlag

Die Revolutionsgarden gaben am Freitag bekannt, dass sie ein amerikanisches Frühwarnradar in Bahrain ins Visier genommen und zerstört haben. Ihr Kommuniqué Nummer 22 beschreibt die Operation als Reaktion auf einen Luftangriff auf einen Telekommunikationsturm in Sirik in der iranischen Provinz Hormozgan.

Die angekündigte Zerstörung wurde nicht unabhängig bestätigt. Der Text benennt die Website nicht, spezifiziert nicht das Radarmodell und zeigt nicht die verwendeten Mittel an. Es gibt kein menschliches Gleichgewicht zu dieser Behauptung.

Die Guardians fügen eine Warnung in Bezug auf Flugbetrieb und Öltransport in der Straße von Ormuz hinzu.

IWF: Bankenverhandlungen gehen weiter, kein Abkommen angekündigt

Julie Kozack, Kommunikationsdirektorin des Internationalen Währungsfonds, bestätigte am Donnerstag, dass eine Mission in Beirut im Gange sei. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Strategie zur Umstrukturierung des Bankensektors. Sie sind Teil der Vorbereitung eines Reformprogramms zur Wiederherstellung der Finanzstabilität und zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung.

Auf die Frage nach der Möglichkeit einer bevorstehenden vorläufigen Vereinbarung bestätigte sie diese Frist nicht. Der IWF plant, am Ende der Mission relevante Informationen bereitzustellen. Finanzministerin Yassine Jaber hatte in dieser Woche die Hoffnung auf eine baldige Einigung zum Ausdruck gebracht.

Die Verteilung der Verluste zwischen Staat, Zentralbank, Banken und Einlegern bleibt ein Thema in den Verhandlungen.

Parlament: Was ändert die Abstimmung über türkische Hilfe

Die Plenarabstimmung vom 12. November genehmigte den Rahmen für die militärische finanzielle Zusammenarbeit mit der Türkei, der durch das Dekret 1149 übermittelt wurde. Die Instrumente sehen 100 Millionen türkische Pfund für militärische Güter und Dienstleistungen sowie ein separates Protokoll von 3,5 Millionen für Schulungen, Kurse und Besuche vor.

Die Finanzierung in türkischer Lira folgt progressiven Zuweisungen und vereinbarten Verwendungen. Die Vereinbarung begünstigt die türkische Produktion und regelt die anschließende Weitergabe von Ausrüstung an Dritte.

Die parlamentarische Annahme bleibt getrennt von der Veröffentlichung im Amtsblatt und den diplomatischen Mitteilungen, die in den 2022 und 2023 unterzeichneten Texten vorgesehen sind.

Ukraine: Ein europäischer Platz in den Gesprächen angekündigt

Nach seinen Gesprächen in Dublin mit Steve Witkoff und Jared Kushner kündigte Wolodymyr Selenskyj eine stärkere Beteiligung der Europäer an den Diskussionen über das Ende des Krieges an. Die ukrainische Präsidentschaft hat darüber in einem Kommuniqué vom 13. November berichtet.

Der ukrainische Präsident erwähnte auch einen Gefangenenaustausch. In dem Kommuniqué wird weder die Zahl der betroffenen Gefangenen noch das Datum des Austauschs angegeben.

Auf der anderen Seite registrierte London Slavneft am Donnerstag unter Sanktionen. Die britische Regierung behauptet nun, die Top Ten der russischen Ölproduzenten ins Visier zu nehmen. Slavneft schließt sich bereits sanktionierten Ölgruppen an. Das neue Paket umfasst auch Gas-, Kohle- und Meeresaktivitäten. Sein erklärtes Ziel ist es, Moskaus Energieeinnahmen zu reduzieren.

Für Verbraucher einzubehalten: zwei vom Markt genommene Produkte

Das libanesische Wirtschaftsministerium setzt die Vermarktung der sogenannten « tschechischen » Akawi und die Arbeit des Herstellers Hassan Ali al-Haq mit Sitz in Shuaghir, Hermel, aus. Die am 12. November bekannt gegebene Entscheidung unterschied zwei Mängel: eine bakteriologische Nichtkonformität von Käse und das Vorhandensein von Pflanzenölen im Labne.

Der Hersteller muss die betreffenden Erzeugnisse zurücknehmen und die Mengen innerhalb von drei Tagen nach Anwendung der Entscheidung inventarisieren. Die Pressemitteilung liefert keine große Anzahl oder Gesundheitsdaten. Die Maßnahme gilt nicht für alle im Libanon verkauften Akawis oder Arbeiter.

Cover: Khiam von Marjayoun gesehen, undatierte Archivfotografie. Geografische Darstellung, die nicht die Ereignisse vom 12. und 13. November oder Bahrain darstellt. Foto François el Bacha/Libnanews ; redaktionelles Dressing mit Unterstützung von IA.

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