Das Vereinigte Königreich sanktioniert Slavneft und behauptet nun, die Top Ten der russischen Ölproduzenten anzugreifen. Die am 12. November angekündigten Maßnahmen betreffen auch Vostok Oil, Kohle, Händler und Schiffe. Sie kombinieren das Einfrieren von Vermögenswerten und Dienstleistungsbeschränkungen, ohne dass dies der Beschlagnahme russischer Vermögenswerte oder Einrichtungen gleichkommt.

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Das Vereinigte Königreich verhängte am 12. November 2026 Sanktionen gegen Slavneft. London behauptet nun, die Top Ten der russischen Ölproduzenten anzugreifen. Diese Ankündigung bedeutet nicht, dass zehn Gruppen gleichzeitig hinzugefügt wurden: Slavneft vervollständigt ein Gerät, das auf mehreren Entscheidungen aufgebaut ist. Das neue Paket umfasst Flüssigerdgas-, Kohle- und Energiehandelskreisläufe.

Die britische Regierung hat diese Maßnahmen auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin angekündigt. Sein erklärtes Ziel ist es, Moskaus Einkommen zu reduzieren, um seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Einschränkungen kommen, wenn die Europäer über die Fortsetzung der Friedensverhandlungen diskutieren.

Britische Sanktionen gegen Slavneft: Maßnahmen

In der offiziellen Bekanntmachung vom 12. November wird die PJSC Oil and Gas Company Slavneft als RUS3800 aufgeführt. Sie sieht ein Einfrieren von Vermögenswerten, Beschränkungen für Treuhanddienste, ein Verbot der Ausübung von Verwaltungsfunktionen und Sanktionen im Transport vor. London motiviert diese Bezeichnung durch die Aktivitäten der Gruppe im Energiesektor, der für die russische Regierung als strategisch angesehen wird.

Dieser Grund fällt in den Geltungsbereich des Sanktionsbeschlusses des Vereinigten Königreichs. Es allein ist keine strafrechtliche Verurteilung. Die Unterscheidung gilt auch für andere registrierte Unternehmen: Der Text legt die von den Behörden angegebenen Gründe und die geltenden Beschränkungen dar.

Vom Öl zum Dubai Händler

Die gleiche Mitteilung gilt für LLC Vostok Oil, von denen es Rosneft als seine Muttergesellschaft identifiziert. Sie fügte insbesondere Sibur Holding, Nipigazpererabotka und die Kohlegesellschaften SUEK und Kuzbassrazrezugol hinzu. Forteza Trading DMCC, Patera FZCO und Novus Energy DMCC mit Sitz in Dubai sind ebenfalls benannte Unternehmen.

Downing Street präsentiert Vostok Oil als Flaggschiff Rosneft-Projekt in der Arktis. Für die britische Regierung ist der gesamte Ansatz derselbe: mehrere Verbindungen bei den russischen Energieeinnahmen anzustreben, von den Erzeugern über die Händler bis hin zu den Transportmitteln. Allein diese Ausweitung über die Hersteller hinaus erklärt die Vielfalt der betroffenen Verpflichtungen.

Schiffe und ihre Dienstleistungen auch gezielt

In der Packungsbeilage sind auch Schiffe aufgeführt, darunter die LNG-Tanker Melicertes und Neleus sowie die Tanker Apeks und Sara Sky. Seebeschränkungen umfassen den Zugang zu britischen Häfen und Dienstleistungen, die mit den betreffenden Schiffen verbunden sind.

Der britische Rahmen unterscheidet zwischen finanziellen Sanktionen gegen ein Unternehmen und der Benennung eines Schiffes. Für bestimmte Schiffe können Verbote für Chartern, Betrieb, technische Hilfe, Besatzungen, Vermittlung und Finanzierung gelten. Die Verpflichtungen richten sich nach den für jede Eintragung geltenden Bestimmungen, mit Ausnahme der in den Verordnungen vorgesehenen Ausnahmen und Lizenzen. Eine Ankündigung von Sanktionen führt daher nicht automatisch zu einer gleichen Regelung für eine ganze Flotte.

Ein Einfrieren von Vermögenswerten ist keine Einziehung

Für Slavneft muss der Umfang des Einfrierens im Zusammenhang mit britischen Anleihen verstanden werden. Nach den Regeln des Amtes für die Durchführung von Finanzsanktionen müssen die betreffenden Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen von denjenigen gesichert werden, die sie besitzen oder kontrollieren. Sie dürfen weder direkt noch indirekt verwendet oder dem sanktionierten Begünstigten zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, die Ausnahme oder die Lizenz ist anwendbar.

Das Einfrieren überträgt ihr Eigentum nicht an den britischen Staat. Es bedeutet auch nicht, dass London die Kontrolle über die Einrichtungen der Gruppe in Russland übernimmt. Die britische Behörde unterscheidet ausdrücklich die Immobilisierung von Vermögenswerten von ihrer Einziehung. Unternehmen, die diesen Vorschriften unterliegen, müssen die betreffenden Vermögenswerte auch der OFSI melden.

Kontrollen sind nicht darauf beschränkt, einen Namen mit einer Liste zu vergleichen. Der Plan kann auch Einrichtungen erreichen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer benannten Person stehen. Für die betroffenen Banken und Handelspartner werden somit die Identität des Vertragspartners und dessen Kontrollstruktur zu entscheidenden Elementen bei der Überprüfung von Transaktionen.

Druck aus Ukraine-Diskussionen

In Dublin verteidigte Andy Burnham den anhaltenden Druck auf Moskau trotz der in den Gesprächen erwähnten Fortschritte. Der britische Premierminister fordert einen vollständigen und sofortigen Waffenstillstand. Seine Regierung verknüpfte die neuen Beschränkungen mit diesem diplomatischen Ziel, anstatt eine bereits erzielte Vereinbarung anzukündigen.

Das Paket vom 12. November enthält rechtliche Verpflichtungen und neue Ziele. Die konsultierten Texte erwähnen jedoch nicht die Einnahmen, die Slavneft verlieren wird, oder die Exportmengen, die effektiv verhindert werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Maßnahmen unterscheiden sich von ihrer amtlichen Eintragung.

Cover: Öltanker, Fotoarchiv der Libnanews Bank. Datum und Ort der Schießerei nicht festgelegt. Veranschaulichung des Seeverkehrs, ohne dieses Schiff als Gegenstand der genannten Sanktionen zu identifizieren. Foto: Libnanews.

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