Die Revolutionsgarden gaben bekannt, dass sie am 13. November ein amerikanisches Radar in Bahrain ins Visier genommen und zerstört haben. Ihre Erklärung beschreibt diese Aktion als Reaktion auf einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm in Sirik, Südiran. Die Zerstörung wird nicht unabhängig bestätigt und es steht kein menschliches Gleichgewicht zur Verfügung. Der Text gibt nicht die genaue Position des Radars oder der verwendeten Mittel an. Es enthält auch eine Warnung bezüglich Flugbetrieb und Navigation in der Straße von Ormuz.

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Die Revolutionsgarden gaben am Freitag, den 13. November 2026 bekannt, dass sie ein amerikanisches Frühwarnradar in Bahrain ins Visier genommen und zerstört hätten. Sie beschreiben diese Operation als Reaktion auf einen Luftangriff auf einen Telekommunikationsturm in Sirik im Süden des Iran. Die Behauptung ist in ihrem Kommuniqué Nummer 22 enthalten, das vollständig von einer iranischen Agentur reproduziert wurde. Zu diesem Zeitpunkt liefern die konsultierten Informationen keine unabhängige Bestätigung der erwarteten Zerstörung.

Bahrain behauptet US-Radar

Der Text schreibt die Operation der Luft- und Raumfahrttruppe der Revolutionsgarden zu. Er sagt, dass seine Kämpfer etwa eine Stunde vor der Pressemitteilung das Radar getroffen haben. Diese relative Angabe erlaubt es nicht, einen genauen Zeitpunkt festzulegen. Die iranische Veröffentlichung datiert vom 13. November; Die Ankündigung wurde auch am Freitag von einer internationalen Agentur berichtet.

Die Pressemitteilung gibt nicht den Namen der Website, das Radarmodell oder seinen genauen Standort in Bahrain an. Es wird auch nicht die verwendeten Mittel angegeben. Es wäre daher verfrüht, einen Angriff durch Raketen, Drohnen oder Kampfflugzeuge allein auf dieser Grundlage zu beschreiben.

Es gibt keine menschlichen Berichte, die diese Ankündigung begleiten. Die behauptete Zerstörung stellt auch keine verifizierte Bewertung der Fähigkeiten der USA vor Ort dar. Die zugänglichen Dokumente liefern keine unabhängigen Beweise für Schäden oder eine Bestätigung der angeblichen Auswirkungen durch die Vereinigten Staaten oder Bahrain.

Sirik, angekündigter Ausgangspunkt für Repressalien

Die Guardians präsentieren ihre Aktion als Reaktion auf einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm in Sirik, Provinz Hormozgan. Am Vortag, Donnerstag, den 12. November, berichtete die iranische offizielle Presse über einen Angriff im südlichen Teil des Landes unter Berufung auf ungenannte offizielle Quellen. Er bezog sich auf militärische Ziele, ohne eine detaillierte Bewertung zu veröffentlichen.

Die ersten iranischen Versionen waren nicht identisch. Vor der Ankündigung eines Angriffs hatte ein anderer Bericht das Explosionsgeräusch auf Warnschüsse gegen Schiffe zurückgeführt, die als Übertreter in der Straße von Ormuz angesehen wurden. Diese aufeinanderfolgenden Berichte erfordern eine Unterscheidung zwischen gemeldeten Explosionen, ihrer angeblichen Herkunft und tatsächlichen Schäden.

In der Pressemitteilung vom 13. November wird nun der von den Guardians angeführte Grund genannt: der Sirik-Turm. Es liefert jedoch keine Beweise, um diesen Luftangriff unabhängig einem bestimmten Akteur zuzuschreiben. Keine anzahl von opfern kann aus den verfügbaren informationen zu dieser sequenz hinzugefügt werden.

Eine Warnung, die auch auf die Navigation abzielt

Die Guardians verbinden ihre Behauptung mit einer Warnung über Luftoperationen und Öltransport in der Straße von Ormuz. Sie sagen, ihre Luft- und Raumfahrttruppe sei bereit für eine « grenzenlose » Konfrontation, wenn sich die Angriffe und Vergehen, die sie anprangern, wiederholen. Sie drohen auch strengere Maßnahmen gegen die Unternehmen, die sie beschuldigen, von ihrem Gegner getrieben zu werden, ohne sie zu identifizieren.

Diese Formulierung verbindet ausdrücklich das militärische Ziel, das in Bahrain beansprucht wird, mit dem maritimen Arm um Ormuz. Es reicht nicht aus, einen neuen Angriff auf ein Schiff oder eine neue Sanktion gegen einen Reeder einzuführen. Das Ausmaß des Radarschadens, die Existenz möglicher Opfer und die Reaktionen der US-amerikanischen und bahrainischen Behörden bleiben die wichtigsten Elemente, die überprüft werden müssen.

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