Salam sucht Spenden zur Wiederherstellung der Umwelt

Auf der COP31 in Antalya am 12. November forderte Nawaf Salam mehr öffentliche Mittel und Spenden, um die Umweltsanierung in den Wiederaufbau des Libanon zu integrieren. Die gemeldeten 512 Millionen US-Dollar beziehen sich auf den Schaden von 2023-2024, nicht auf eine Bilanz von 2026. Hinter diesem Aufruf stehen spezifische Projekte: Bodensanierung, Wiederherstellung von Ökosystemen und Abfallmanagement. Bestehende Mechanismen sollten nicht mit neuen Finanzierungen auf dem Gipfel verwechselt werden.

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Der Wiederaufbau des Libanon muss auch Land und Ökosysteme reparieren. Am 12. November präsentierte Nawaf Salam in Antalya diese Forderung auf dem COP31-Gipfel. Der Premierminister forderte mehr öffentliche Mittel und Spenden sowie einen vereinfachten Zugang zu internationalen Mechanismen für Länder, die durch Kriege und Krisen geschwächt wurden.

Seine Intervention geht über die Straßen- und Wohnungsrehabilitation hinaus. Es stellt die Wiederherstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern und Lebensgrundlagen an den gleichen Ort. Salam betonte, dass die Finanzkrise öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen geschwächt habe, während aufeinanderfolgende Konflikte Infrastruktur und natürliche Umgebungen zerstört hätten.

$ 512 millionen: eine bilanz von 2023-2024

Der Regierungschef erwähnte Umweltschäden in Höhe von mehr als 512 Millionen US-Dollar für die Jahre 2023 und 2024 sowie die Schäden von 2026. Er gab keinen Betrag für das letzte Jahr in den Elementen seiner Rede veröffentlicht. Die 512 Millionen Dollar sind daher keine Schätzung der Umweltkosten des Krieges von 2026.

Eine im März 2025 veröffentlichte Auswertung der Weltbank macht diese Zahl deutlich. Für den Umwelt- und Trümmermanagementsektor: 512 Millionen US-Dollar Schaden, 790 Millionen Verluste und 444 Millionen an Wiederaufbaubedarf. Diese Kategorien sind nicht austauschbar: Schaden misst Zerstörung, Verlust von Auswirkungen auf Aktivitäten und Dienstleistungen und die Kosten von Eingriffen.

Diese Bewertung umfasst den Konflikt vom 8. Oktober 2023 bis zum 20. Dezember 2024, nicht die nachfolgende Zerstörung. Sie wurde auf Ersuchen der libanesischen Regierung mit technischer Unterstützung des Nationalen Rates für wissenschaftliche Forschung durchgeführt und umfasste zehn Sektoren. Der gesamte Wiederaufbau- und Rehabilitationsbedarf wurde auf 11 Milliarden Dollar geschätzt.

Wiederherstellung der Funktionen natürlicher Umgebungen

Der Umweltaspekt des Berichts beschränkt sich nicht auf den Ersatz von Bäumen. Es umfasst Verbesserungen der Boden- und Wasserbedingungen, Erosionskontrolle und invasive Arten sowie die Wiederherstellung des Lebensraums. Die Herausforderung besteht darin, nützliche Funktionen für die Bewohner wiederherzustellen: Wasserqualität, Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz.

Auf der COP31 forderte Salam, dass die Wiederherstellung der Umwelt und die Anpassung an den Klimawandel in den Wiederaufbau integriert werden sollten, zusammen mit der Wiederherstellung von Stabilität und Souveränität. Er verurteilte auch israelische Umweltverletzungen als Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Diese Einschränkung fällt in die Position des Premierministers.

Mechanismen existieren, Spenden sind noch zu mobilisieren

Die Finanzierung des Wiederaufbaus hat bereits einen eigenen Rahmen für diesen diplomatischen Appell. In ihrer Präsentation des LEAP-Programms, das am 17. Februar 2026 veröffentlicht wurde, beschrieb die Weltbank ein erweiterbares Paket von 1 Milliarde US-Dollar, das mit einem anfänglichen Darlehen von 250 Millionen US-Dollar gestartet wurde, das im Juni 2025 genehmigt wurde. Dieser Rahmen kann zusätzliche Mittel in Form von Darlehen oder Zuschüssen erhalten. Dies ist kein neuer Umschlag, der in Antalya angekündigt wurde.

Das Programm umfasst das organisierte Management von Trümmern: Transport zu Behandlungszentren, Sortierung, Rückgewinnung von wiederverwendbarem Beton und Stahl sowie sichere Entsorgung von unbrauchbaren oder gefährlichen Abfällen. Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau sorgt für seine Umsetzung, während das Umweltministerium die Trümmerkomponente und die Umweltanforderungen überwacht.

Der Antrag von Salam bezieht sich daher auf zusätzliche Mittel und die Bedingungen, unter denen diese bereitgestellt werden können. Seine Rede ist die Spende eines Spenders oder die Verpflichtung eines Spenders nicht wert. Sie setzt jedoch ein spezifisches Ziel in internationale Diskussionen: die Wiederherstellung von Land und Ökosystemen zu finanzieren, nicht nur den Wiederaufbau von Gebäuden.

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