Elektrizität: der verabschiedete Plan, das Gas muss noch verhandelt werden

Die libanesische Regierung genehmigte ihren elektrischen Plan am 13. November. Gas, erneuerbare Energien und das Netz sind die angekündigten Achsen. Die Verhandlungen mit Katar werden ohne endgültige Vereinbarung fortgesetzt. Gleichzeitig eröffnet Bill 72 £ 8.950 Milliarden, um einen Teil der öffentlichen Schulden von EDL zu bezahlen. Seine Veröffentlichung markiert einen rechtlichen Schritt, keinen Zahlungsnachweis. Variable Preise müssen noch untersucht werden und ihre Auswirkungen bleiben von ihrer Annahme abhängig.

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Die libanesische Regierung genehmigte ihren Stromplan am 13. November, während die Gespräche mit Katar fortgesetzt wurden. Am Ende des Ministerrats kündigte Adel Nassar diese Entscheidung an. Joe Saddi sagte, dass noch keine endgültige Vereinbarung mit der katarischen Seite bekannt gegeben wurde. Am selben Tag wurde das Gesetz zur Eröffnung von 8.950 Milliarden Pfund für öffentliche unbezahlte Zahlungen an Electricity of Lebanon im Amtsblatt veröffentlicht.

Diese beiden Entscheidungen betreffen unterschiedliche Probleme. Der Plan umfasst Brennstoffe, Produktion, Netze und Rückgewinnung. Die Haushaltsmittel werden verwendet, um einen Teil der bereits von öffentlichen Verwaltungen und Institutionen angehäuften Rechnungen zu bezahlen. Es stellt keinen Umschlag für den Bau der angekündigten Kraftwerke dar.

Strom: Gas im Zentrum des genehmigten Plans

Paul Morcos, Minister für Information, stellte die nach dem Treffen verabschiedeten Richtlinien vor. Er betonte einen integrierten Ansatz: Erdgasversorgung, Produktion, Transport, Verteilung und Sammlung von Rechnungen. Die Ankündigung beschränkt sich daher nicht auf die zusätzliche elektrische Kapazität.

Kurzfristig will die Regierung Erdgas über die arabische Gaspipeline an das Kraftwerk Deir Ammar liefern. Der Minister bezeichnete die Umstellung von Diesel auf Erdgas als ein Mittel, um die Produktionskosten deutlich zu senken. Es wurden jedoch keine Kaufpreise, Einsparungen pro Kilowattstunde oder Liefertermine angegeben.

Diese Präsentation setzt eine industrielle Ausrichtung. Sie beweist nicht, dass die Lieferungen vertraglich gesichert sind oder dass die Anlage bereits mit diesem Brennstoff arbeitet. Um die Auswirkungen auf die Kosten zu messen, müssen die Bedingungen für den Kauf und Transport von Gas und dann die tatsächlichen Betriebsmodalitäten bekannt sein.

Paul Morcos erwähnte auch die Einfuhr von verflüssigtem Erdgas zur Versorgung von Deir Ammar, Zahrani und Zuk. Pipelinegas und LNG sind zwei getrennte Versorgungswege. Der Bericht geht nicht auf ihre technische Artikulation, die notwendige Infrastruktur oder die entsprechenden finanziellen Verpflichtungen ein.

Ein Ziel von 3.000 bis 3.500 Megawatt

Der Minister hat in den kommenden Jahren Produktionsambitionen von mindestens 3.000 bis 3.500 Megawatt gesetzt. Er sagte, die meisten dieser Kapazitäten sollten aus erneuerbaren Energien stammen. In diesen Erklärungen wurde kein jährlicher Zeitplan oder spezifischer Austausch zwischen Technologien veröffentlicht.

Es ist ein Machtziel, keine bereits verfügbare Produktion. Megawatt beschreiben eine Kapazität; sie geben nicht allein das tatsächlich an die Abonnenten gelieferte Stromvolumen an. Die Werbung erlaubt es daher nicht, eine zusätzliche Anzahl von aktuellen Stunden pro Tag abzuziehen.

Auch das Verkehrsnetz ist in das Programm einbezogen. Paul Morcos betonte die Notwendigkeit, sich neu zu entwickeln und in sie zu investieren. Es muss in der Lage sein, Strom aus neuen Anlagen und erneuerbaren Projekten aufzunehmen und dann an sichere Orte des Verbrauchs zu bringen.

Bei der Verteilung und Sammlung von Rechnungen arbeitet die Regierung an einer privaten Beteiligung durch Netzbetreiber. Der Minister hat diesen Ansatz dem von der Regulierungsbehörde für den Sektor angenommenen Rahmen beigefügt. In den eingesehenen Erklärungen wird kein ausgewählter Betreiber benannt und kein zugeschlagener Auftrag vorgelegt.

Katar: Verhandlungen, noch kein Abkommen

Energieminister Joe Saddi berichtete von Fortschritten auf katarischer Seite. Er stellte jedoch klar, dass mehrere Punkte noch diskutiert wurden. Sie beabsichtigt, die Vereinbarung beim Abschluss bekannt zu geben, ohne die Details des laufenden Austauschs preiszugeben.

Paul Morcos seinerseits wies darauf hin, dass die Verhandlungen weiterhin die Möglichkeit einer Beschleunigung des Baus von Kraftwerken in Deir Ammar prüfen würden. Die Genehmigung des Plans und die weitere Diskussion sind daher festgelegt. Eine endgültige katarische Verpflichtung, ihr Betrag und Zeitplan sind in den verfügbaren Ankündigungen nicht enthalten.

Der Energieminister kündigte auch die Aufnahme variabler Preise auf die Tagesordnung der nächsten Woche an. Ihm zufolge würde es drei Monate nach seiner Annahme brauchen, um seine Auswirkungen zu erzielen. Diese Frist bleibt an Bedingungen geknüpft: Sie beginnt nicht mit ihrer Erklärung vom 13. November.

In Bezug auf die palästinensischen Lager sagte Joe Saddi, er stimme dem Vorsitzenden des libanesisch-palästinensischen Dialogausschusses zu, dass innerhalb von zwei Monaten eine Lösung vorgeschlagen werden müsse. Das angekündigte Ziel ist die Zahlung der fälligen Strombeträge. Es wurde keine Abrechnungsformel oder Aufteilung der Verantwortlichkeiten festgelegt.

Das Public Unpaid Act tritt in Kraft

Der Finanzfall hat einen separaten rechtlichen Schritt unternommen. Die Beilage zu Ausgabe 49 des Amtsblatts vom 13. November 2026 veröffentlicht das Gesetz Nr. 72. Sein erster Artikel eröffnet eine zusätzliche Mittelausstattung von £ 8.950 Milliarden in der Reserve des Gesamthaushalts von 2026.

Der Text reserviert diesen Betrag für die Zahlung eines Teils der kumulierten Forderungen von EDL an öffentliche Verwaltungen und Institutionen. Es verbietet die Verwendung von Krediten für einen anderen Zweck. Die Ausgaben unterliegen weiterhin den gesetzlichen Vorschriften, einschließlich der Vorschriften über die öffentliche Rechnungslegung.

Das Gesetz sieht vor, dass die gebundenen, liquidierten, bestellten und ausgezahlten Mittel in den entsprechenden Konten des Jahres 2026 verbucht werden. Darüber hinaus genehmigt sie ausnahmsweise und nur einmalig den Aufschub des Kredits und der übertragenen Beträge, unabhängig davon, ob sie gebunden sind oder nicht. Nach Artikel 3 des Rechtsakts tritt er unmittelbar nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

Diese Veröffentlichung verlängert die Parlamentsabstimmung am 12. November. Es wird nicht nachgewiesen, dass die Mittel bereits an EDL ausgezahlt wurden. Der Kredit muss noch bestimmungsgemäß in Zahlungstransaktionen übersetzt werden; er begleicht nicht automatisch alle öffentlichen Schulden.

Die nächsten angekündigten Schritte sind die Verhandlungen in Katar, die Überprüfung der variablen Preisgestaltung und die Ausführung der Haushaltsmittel. Die Termine für die Lieferung von Gas, die Bauverträge und die Beträge, die EDL tatsächlich erhalten hat, sind noch festzulegen.

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