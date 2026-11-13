Reifen: Jugendmedienzentrum Südlibanon

In Reifen haben junge Menschen, die in der Informationsüberprüfung ausgebildet sind, ein Medienzentrum und einen digitalen Raum. Das Studio befindet sich in der Imam Sadr Foundation und ist für Interviews, Podcasts und kurze Videos konzipiert. Die während des Trainings gesammelten Zeugnisse zeigen sehr konkrete Verwendungen: Überprüfen einer Warnung auf TikTok, Sprechen mit einer Kamera oder Teilen seines Wissens in einem Verein. Das Programm kombiniert die Erstellung von Inhalten, Cybersicherheit und die Ausbildung neuer Trainer im Südlibanon.

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In Tyre erweitern ein Medienzentrum und eine digitale Plattform nun die Ausbildung junger Menschen aus dem Südlibanon zur Informationsüberprüfung. Diese beiden Werkzeuge, die am 30. Oktober in der Imam Sadr Foundation eingeweiht wurden, müssen es ihnen ermöglichen, Inhalte zu produzieren und ihre Fähigkeiten in ihren Gemeinden weiterzugeben. UNESCO und UNIFIL berichteten von zwei Jahren Arbeit: über 900 junge Menschen in mehr als 115 Städten und Dörfern.

In Tyre, ein Medienzentrum für junge Menschen

Die Website der Imam Sadr Foundation beherbergt die Erstellung von Inhalten, audiovisuelle Erzählungen und digitale Produktion. Der Digital Citizen Hub bietet ihm eine Online-Erweiterung, die sich Jugendleistungen und Lernen widmet. Studenten, Content-Ersteller, Journalisten und Community-Vertreter nahmen an den verschiedenen Phasen des Programms teil.

Das Projekt bereitete auch einige Teilnehmer darauf vor, andere zu schulen. Ziel ist es, Fähigkeiten über Workshops hinaus durch Aktivitäten in lokalen Gemeinschaften zu verbreiten.

Podcasts zu kurzen Videos

Die von der UNESCO am 8. September veröffentlichten Spezifikationen beschreiben die beabsichtigten Verwendungen des Studios. Es umfasst Videointerviews, Podcasts, Social Media-Publikationen und kurze vertikale Videos. Fotografie, Ton und Audio und Videobearbeitung sind ebenfalls im Programm enthalten.

Die angeforderte Ausrüstung sollte jungen Menschen die Arbeit nach der Initiation ermöglichen. Die UNESCO suchte nach einer Einrichtung, die einfach zu bedienen, zuverlässig und mit den verschiedenen Produktionswerkzeugen kompatibel ist. Sie bevorzugte ein funktionales Studio anstelle von anspruchsvollem Material für Fernsehsendungen.

Dieses Design kombiniert zwei Erkenntnisse: zu überprüfen, was empfangen wird und zu wissen, wie Sie Ihre eigenen Inhalte erstellen. Ein aufgezeichnetes Interview, ein kurzer Bericht oder eine Social Media Kapsel werden zu Trainingsmaterialien.

Erkennen Sie einen alten TikTok-Alarm

Die von der UNESCO gesammelten und am 29. September veröffentlichten Zeugnisse zeigen, wie diese Fähigkeiten in den Alltag passen. Zeinab, Studentin für Journalismus und digitale Medien, erklärt, dass sie die Warnungen ihrer Mutter über TikTok überprüft. Einige erweisen sich als falsch; Andere sind alt, aber zirkulieren wie Nachrichten.

Intissar besteht auf einer Verifizierung vor dem Austausch und den Risiken von Online-Gewalt und Erpressung. Sie lernte auch vor einer Kamera sprechen. Ali, engagiert in einem lokalen Verein, sagte, die Errungenschaften des Trainings um ihn herum weiterzugeben. Roaa bezieht sich seinerseits auf die Verwendung von Beweisen zur Unterstützung einer Behauptung und die Grenzen der künstlichen Intelligenz in der digitalen Schöpfung.

In dieser Phase des Programms gab die UNESCO an, dass sie 83 Teilnehmer aus einer Gruppe von über 300 jungen Menschen für fortgeschrittene Sitzungen und Schulungen von Trainern ausgewählt hat. Die Reise umfasste Faktenprüfung, kritisches Denken, Sprechen, Cybersicherheit und die Erstellung von Inhalten.

Eine bilinguale digitale Erweiterung

Die Vorbereitung der Plattform hatte begonnen, bevor das Zentrum eröffnet wurde. Der Aufruf der UNESCO zur Einreichung von Vorschlägen vom 30. Juli umfasste eine Website in Arabisch und Englisch, ein Content-Management-System und eine Verbindung zu sozialen Netzwerken.

Die vorgeschlagene Regelung umfasste Schulungsmaßnahmen für junge Beitragszahler. Es sah auch 12 Monate Wartung nach dem Start vor, mit Problemkorrektur, Sicherheitsupdates und Unterstützung. Das Zentrum in Reifen und sein digitaler Raum müssen daher die Arbeit der Teilnehmer nach Abschluss des Trainingsprojekts erweitern.

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