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Das Casino des Libanon: Maameletein Nachtlegende
1959 auf einem Hügel mit Blick auf das Mittelmeer eröffnet, sah das Casino of Lebanon Künstler und internationale Elite-Parade, bevor es 1989 während des Bürgerkriegs geschlossen und 1996 wiedereröffnet wurde. Folgen Sie Libnanews. Fotos: gemeinfrei; Freedom’s Falcon, Vyacheslav Argenberg, Serge Melki (CC BY-SA 3.0 / CC BY 4.0 / CC BY 2.0), Wikimedia Commons.
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