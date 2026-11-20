Die Europäische Union mobilisiert 500 Notstromerzeuger für die Ukraine. In der Dublin-Ankündigung vom 12. November werden weder ihre Macht noch ihre Ziele näher beschrieben. Die Debatte über die ukrainische Finanzierung für 2027 soll am 26. und 27. November folgen.

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Da der Winter naht, mobilisiert die Europäische Union 500 Generatoren ihrer Reserve für die Ukraine. Diese Maßnahme wurde am 12. November 2026 von António Costa und Ursula von der Leyen nach ihrem Treffen mit Wolodymyr Selenskyj in Dublin angekündigt. Es ist eine Nothilfe, getrennt von der Debatte über die ukrainische Finanzierung für 2027.

Eine Notfallreserve, kein Ersatznetz

Nach Angaben der Europäischen Kommission stellt rescEU eine strategische Reserve dar, die in das Europäische Katastrophenschutzverfahren integriert ist. Es ergänzt die von den teilnehmenden Ländern vorgeschlagenen Ressourcen, wenn eine Krise zusätzliche Kapazitäten erfordert. Die Union finanziert diese Reserven, die nicht auf Energie beschränkt sind: Sie umfassen auch medizinische Einrichtungen, Unterkunft und Transportausrüstung.

Das Energiepanel vereint Generatoren unterschiedlicher Größe. Einige können Wohnungen versorgen; andere sind für öffentliche Gebäude oder wesentliche Dienstleistungen gedacht, einschließlich Krankenhäuser und Heizstationen. Nach Angaben der Kommission wurden seit der russischen Invasion bereits Tausende von Flugzeugen in der Ukraine eingesetzt. Das in Dublin angekündigte Paket ist Teil dieser Hilfshilfe.

Das Kommuniqué vom 12. November gibt jedoch nicht die Leistung der 500 Generatoren, ihre Dienststationen oder ihren detaillierten Lieferplan an. Daher kann die Anzahl der Haushalte nicht berechnet werden. Die Ankündigung stellt auch keine Bestätigung des Empfangs aller Geräte dar.

Zwei getrennte Kalender

Costa und von der Leyen geben zudem Unterstützung für die Lieferung von vier norwegischen Schwimmbrücken und 200 Bussen bekannt. Für den Finanzbedarf des Jahres 2027 beziehen sie sich auf den Europäischen Rat vom 26. und 27. November auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags. Gleichzeitig sieht die Erklärung die Vorlage eines zweiundzwanzigsten Sanktionspakets gegen Russland vor, ohne dessen Annahme bekannt zu geben.

Fotoarchiv: Kiew, 25. November 2022. Bektour, Wikimedia Commons,CC BY 4.0Dieses Bild zeigt weder die angekündigte Lieferung noch die Situation vom November 2026.

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