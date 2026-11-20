In Bekaa und Chouf wird das Heizbudget aus den tatsächlich verbrauchten Litern und dem gelieferten Angebot berechnet. Der am 16. November veröffentlichte humanitäre Winterplan beleuchtet die Bedürfnisse der Höhenzonen. Es werden keine Kraftstoffpreise oder Beihilfebeträge für jeden betroffenen libanesischen Kamin festgelegt.

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Ein am 16. November veröffentlichter interinstitutioneller Plan stellt die Heizung unter den Hauptbedürfnissen des Winters 2026-2027 im Libanon. Für Bekaa-Haushalte und Chouf-Höhen beginnt die Berechnung mit zwei Zahlen, die nützlicher sind als ein Preis, der ohne Genauigkeit angezeigt wird: das tatsächlich verbrauchte Volumen und der Preis pro Liter des gelieferten Kraftstoffs.

In Bekaa identifiziert der Winterplan der humanitären Organisationen Temperaturen unter Null, Schneefälle in der Höhe und wiederkehrende Hochwasserrisiken in informellen Siedlungen. Die vorgesehenen Reaktionen reichen von Heizhilfen über Schutzeinrichtungen bis hin zu Entwässerung und Vorpositionierung von Geräten. In seinem Abschnitt über Beirut und den Libanonberg hebt das Dokument auch die Schwierigkeiten der Heizung und des Zugangs in den Höhengebieten hervor. Diese Kategorie deckt den Chouf administrativ ab, aber das Dokument enthält keine Schätzung oder Rate, die für diesen Bezirk spezifisch ist.

Winterplan braucht Maßnahmen, nicht Zahlungen

Die geschätzten Kosten der Winterreaktion im ganzen Land betragen 43,64 Millionen US-Dollar. Saisonale monetäre Unterstützung für gefährdete Haushalte allein macht $ 33,59 Millionen in dieser Schätzung. Heizung ist eine der Kosten, die diese Ergänzungen sollen helfen zu decken. Andere Credits werden für Schutz, Entwässerung oder Schneeentfernung geschätzt. Diese Beträge sind weder bereits gezahlt noch eine individuelle Skala. Sie erlauben uns daher nicht abzuleiten, was eine Familie wann erhalten wird.

Vergleichen Sie Zitate für den gleichen Kraftstoff

Die Preistabelle des Ministeriums für Energie und Wasser unterscheidet Diesel für Fahrzeuge vom Heizöl. Ein für eine andere Kategorie angezeigter Betrag reicht nicht aus, um den Preis eines Brennstoffs festzulegen, der mit einem Kessel oder Herd kompatibel ist, geschweige denn den Endpreis, der an ein Dorf geliefert wird. Um zwei Angebote zu vergleichen, fragen Sie den genauen Namen des Produkts, das Volumen, das Gültigkeitsdatum des Preises und den gesamten gelieferten Betrag. Ein Literangebot und ein Stückangebot werden erst nach Umrechnung in dieselbe Einheit vergleichbar.

Bei der Aufstellung des Budgets ist der robusteste Ausgangspunkt die Aufstellung des Tanks oder die letzten Rechnungen der Wohnung unter Berücksichtigung der beheizten Dauer. Die gekauften Liter entsprechen nicht unbedingt den verbrannten Litern, wenn sich der Tankstand geändert hat. Aus dem zu bestellenden Volumen ist die Berechnung einfach: Multiplizieren Sie die Liter mit dem Preis pro Liter und fügen Sie Lieferung oder Wartung hinzu, wenn sie nicht bereits enthalten sind. Als rein arithmetisches Beispiel für eine 100-Liter-Bestellung stellt ein Unterschied von 10.000 Pfund pro Liter zwischen zwei Angeboten eine Million Pfund dar. Dies ist weder ein Preis noch eine Schätzung des Verbrauchs.

Anpassung der Steuerung an Gehäuse und Zugang

Ein Vergleich des Verbrauchs von Winter zu Winter ist nur sinnvoll, wenn man auch die tatsächlich erhitzten Teile und die Nutzungsdauer notiert. In exponierten Unterkünften kann die Begrenzung des Lufteintritts und das Schließen unbenutzter Teile vor einem Gerätewechsel passieren. Dies bedeutet nicht, dass die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Verbrennungsanlagen erforderliche Belüftung blockiert ist. Lassen Sie vor dem Wiedereinstieg die Anlage oder den Fahrer von einem Fachmann prüfen, ob ihr Zustand unsicher ist. Ein Generator darf wegen der Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung niemals innen verwendet werden, auch wenn er offen ist.

In Sektoren, in denen Lieferungen bei schlechtem Wetter weniger vorhersehbar sind, ist die letzte Kontrolle der nächste Besuch des Lieferanten. Es macht es möglich, das Volumen zu unterscheiden, um heute von dem Volumen zu kaufen, das für den ganzen Winter vorgesehen ist. Für ein Bekaa-Haus wie für ein Chouf-Haus ist es diese Kombination aus echter Reserve, Zugang zu Lieferung und Nutzung von Wohnungen und nicht ein unveröffentlichter Bezirksdurchschnitt, der das Budget nützlich macht.

Fotoarchiv: Landschaft zwischen dem Chouf-Reservat und der Pufferzone Jezzine, Januar 2024. Habibhelou, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Gerahmtes Bild integriert in das Cover.

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