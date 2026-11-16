16 novembre 2026
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Tunnel Chatila: Arbeit heute Abend von 21.00 bis 22.30 Uhr

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Der Chatila-Tunnel wird am Montag, den 16. November, von 21.00 bis 22.30 Uhr Beiruter Zeit unter Wartung und Beleuchtung stehen. Der Verkehr wird sukzessive in beide Richtungen unterbrochen. Die Fahrzeuge werden vorübergehend auf die Fahrbahn am Kreisverkehr Chatila umgeleitet.

Tunnel Chatila : travaux le 16 novembre 2026 de 21 h à 22 h 30, heure de Beyrouth
Visuel des Forces de sécurité intérieure. Mise en page Libnanews. © Forces de sécurité intérieure / NNA
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Wartungs- und Beleuchtungsarbeiten sind im Chatila-Tunnel gegenüber der Khashoggi-Moschee am Montag, dem 16. November 2026 geplant,von 21.30 bis 22.30 Uhr Beirut-Zeitkündigten die internen Sicherheitskräfte an.

Eine Abweichung durch die Fahrbahn

Die Intervention betrifft beide Verkehrsrichtungen. Der Durchgang innerhalb des Tunnels wird während der Arbeiten sukzessive unterbrochen. Die Fahrzeuge werden auf die Fahrbahn über dem Kreisverkehr von Chatila umgeleitet, in eine Richtung wie in die andere.

Autofahrer, die diese Achse während dieser Nische verwenden, müssen dieser Abweichung folgen. Die internen Sicherheitskräfte bitten sie, die Anweisungen der Offiziere und die vorübergehenden Schilder für die Baustelle zu befolgen.

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