Archäologie: IA leitet Forschung in der Wüste

Die Teams von KAUST und der Khalifa University nutzen Satellitenbilder, Radar und maschinelles Lernen, um die archäologische Forschung in der Wüste zu leiten. Ihre Arbeit von 2022 bis 2024 umfasste saudische Steinstrukturen und bleibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten begraben. Sie zeigen, wie man vielversprechende Bereiche auswählt, aber auch, warum die Daten mit Feldbeobachtungen konfrontiert werden müssen. Eine nachgewiesene Anomalie allein ist keine bestätigte archäologische Entdeckung.

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Das Finden von Überresten in einer Wüste beginnt nicht immer mit einer Kelle. In Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten kombinieren Universitätsteams Satellitenbilder, Radar und automatisches Lernen, um zu erkundende Gebiete auszuwählen. Ihre Arbeit, die zwischen 2022 und 2024 veröffentlicht wurde, zeigt vor allem, wie Archäologen geführt werden können, ohne die Überprüfung vor Ort zu ersetzen.

In Saudi-Arabien lernen, Steine zu erkennen

Am 17. August 2022 präsentierte die KAUST University ein Programm über alte Strukturen im Nordwesten Saudi-Arabiens. Dazu gehören Mustatils, große rechteckige Steinbaugruppen und kreisförmige oder dreieckige Strukturen.

Das Team umfasste die Archäologin Laurence Hapiot und Computer Vision-Spezialisten. Die Software lernte aus vom Forscher manuell identifizierten Strukturen und suchte dann nach vergleichbaren Formen in Satellitenbildern. Die identifizierten Elemente könnten in Koordinaten umgewandelt und zu einer Karte und Datenbank zusammengesetzt werden.

Das Verfahren erleichtert somit die Bestandsaufnahme und Untersuchung der Verteilung der Überreste. Es gibt nicht automatisch ihre Funktion oder ihre Geschichte an: Diese Fragen bleiben in der Verantwortung der archäologischen Untersuchung.

In Dubai, suchen Sie nach Hinweisen unter dem Sand

Eine im Juni 2023 veröffentlichte Studie nimmt Saruq Al-Hadid als Standort in der Wüste von Dubai. Forscher kreuzen optische und Radarbilder mit Daten über altes Gelände, Böden und Strömungen. Das Modell findet bereits gesuchte Bereiche und identifiziert andere potenziell interessante Bereiche.

Die Autoren betonen die Grenzen dieses ersten Prozesses. Die Daten haben nicht alle die gleiche Auflösung; Dünen und Oberflächenmaterialien können komplexe Signale erzeugen. Die statistische Ähnlichkeit reicht daher nicht aus, um das Vorhandensein eines begrabenen Gebäudes nachzuweisen. Jüngste Beobachtungen und Felduntersuchungen sind noch erforderlich, um die vorhergesagten Gebiete zu bestätigen.

Radar verzichtet nicht auf die Suche

Am 25. September 2024 kündigte die Khalifa-Universität einen zusätzlichen Schritt an: Die Bodenradarforschung hatte eine lange Struktur enthüllt, die in Saruq Al-Hadid begraben war und einer Mauer oder einem alten Gebäude entsprechen könnte. Die Einrichtung gab an, dass archäologische Ausgrabungen noch erforderlich seien, um die Entdeckung zu bestätigen.

Unter der Regie von Diana Francis wurde die Arbeit des ENGEOS-Labors auch in Al-Ain in Zusammenarbeit mit den Kulturbehörden von Abu Dhabi angewandt. Die Universität berichtete von alten Bewässerungskanälen, Gräbern und begrabenen Gebäuden.

Der Wert dieser Werkzeuge ist es, das Ausmaß der blinden Forschung zu reduzieren. Satelliten bezeichnen Start- und Landebahnen, geophysikalische Messungen spezifizieren sie und Archäologen legen ihre Natur fest. Die Technologie bewegt einen Teil der Arbeit in Richtung Datenanalyse; sie verwandelt nicht jede festgestellte Anomalie in eine bestätigte Entdeckung.

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