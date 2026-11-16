Südlibanon: Maskierte Männer in Staudämmen gemeldet

Es wird berichtet, dass maskierte Personen, die als Libanesen dargestellt werden, neben israelischen Soldaten an den Dämmen im Südlibanon anwesend sind, so ein Bericht von Al-Mahatta. Ähnliche Informationen wurden Libnanews von einem lokalen Journalisten zur Verfügung gestellt. Orte, Daten, Identitäten und Funktionen müssen noch festgelegt werden. Es gibt keine Hinweise auf eine neue Miliz oder eine Verbindung zur ehemaligen Südlibanon-Armee. Der angegebene Akzent stellt keinen Nachweis der Staatsangehörigkeit oder Zugehörigkeit dar.

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Maskierte Personen, die als Libanesen dargestellt werden, sollen neben israelischen Soldaten an Dämmen im Südlibanon anwesend sein, so ein Bericht, der Al-Mahatta zugeschrieben wird. Ähnliche Informationen wurden Libnanews gemeldet. Ihre Identität, Rolle und mögliche Mitgliedschaft in einer Organisation bleiben unbekannt.

Die Geschichte, die Al-Mahatta zugeschrieben wird, beschreibt Personen, die mit Soldaten an israelischen Dämmen anwesend sind und die Ein- und Ausgänge der besetzten Dörfer im Südlibanon kontrollieren. Nach diesem Bericht würden sie Arabisch mit einem libanesischen Akzent sprechen. Sie liefert jedoch keine Beweise für ihre Identität.

François El Bacha sagte, er habe einige Tage zuvor eine ähnliche Geschichte von einem Journalisten in der Region gehört.

Im Südlibanon, Identitäten und eine Rolle zu etablieren

Der libanesische Charakter des Akzents ist in diesem Stadium die von der Quelle gemeldete Bewertung. Die Feststellung der Staatsangehörigkeit, des Wohnorts oder der Zugehörigkeit reicht nicht aus. Die angebliche Anwesenheit auf der Seite der Soldaten macht es auch unmöglich, eine Funktion zu bestimmen: Interpretation, lokale Hilfe oder die Teilnahme an Kontrollen bleiben unbewiesene Möglichkeiten.

Die Hypothese der Hilfe für israelische Streitkräfte durch im Libanon lebende Personen bleibt unbestätigt. Eine Kenntnis des Landes allein würde es nicht ermöglichen, zwischen den gegenwärtigen Bewohnern ehemaliger Bewohner zu unterscheiden.

Verweis auf die ehemalige Südlibanon-Armee

Der Hinweis auf eine neue « Lahad-Armee » bezieht sich auf die Südlibanon-Armee (SLA), Israels alliierte Miliz unter dem Kommando von Antoine Lahad. Finanziert und ausgestattet von Israel, nahm es an der Kontrolle des besetzten Gebiets teil, bevor es während des israelischen Rückzugs im Mai 2000 zusammenbrach. Einige seiner Mitglieder und ihre Familien hatten dann Israel gewonnen.

Dieser historische Präzedenzfall stellt keine Verbindung zu den heute erwähnten Menschen her. Es gibt keine Beweise für die Anwesenheit ehemaliger Mitglieder der SLA oder einer neuen Miliz.

Abbildung: Ras Naqoura, ein Archivfoto von Libnanews, das seit 2019 zu sehen ist. Unbestätigtes Drehdatum. Dieses Bild zeigt nicht die Dämme oder Personen, die im Artikel erwähnt werden. © François el Bacha / Libnanews.

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