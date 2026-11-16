Echmoun: Was das digitale Gedächtnis des Tempels enthält

In der Nähe von Saida hat der Schrein von Echmoun im Januar 2017 digitale Umfragen durchgeführt. Photogrammetrie und Laserscanner dokumentieren die Überreste, ohne ihre archäologischen Studien zu ersetzen. Dieses Archiv ermöglicht es uns, die Möglichkeiten der digitalen Konservierung, ihre Grenzen und die wesentliche Rolle lokaler Fachleute bei der Übertragung von Kulturerbe zu verstehen.

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Der Schrein von Echmoun in der Nähe von Saida verfügt über ein dreidimensionales Archiv aus einer Kampagne, die im Januar 2017 durchgeführt wurde. Diese Umfragen dokumentieren einen Zustand der Website. Sie ersetzen nicht seine Steine oder die Arbeit der Archäologen, sondern geben eine andere Möglichkeit, dieses phönizische Erbe zu studieren.

In Echmoun wird Geschichte in Stützmauern, Becken und aufeinanderfolgenden Konstruktionen gelesen. Es wird auch in Form von Daten gespeichert. Das Heiligtum bei Saida wurde vom 16. bis 18. Januar 2017 digital vermessen. Veröffentlicht im April 2018 auf der Open Heritage 3D-Plattform, bleiben sie durch eine stabile dokumentarische Referenz identifiziert. Es handelt sich daher nicht um eine kürzliche Entdeckung, sondern um einen Fonds, der einem großen libanesischen Standort gewidmet ist.

Diese Kampagne hat terrestrische Fotografie, Luftaufnahmen und Laserscanner verbunden. Zwei Sätze sind aufgeführt: 27,7 Gigabyte für Laseruntersuchungen und 149,53 Gigabyte für Photogrammetrie. Diese Volumina allein messen nicht die Genauigkeit der Umfrage. Sie geben jedoch eine Vorstellung von dem Material hinter den der Öffentlichkeit zugänglichen Ansichten.

Echmoun, ein Heiligtum rund um Wasser gebaut

Der Tempel wurde dem Heilgott Echmoun gewidmet, in der Nähe von Asklepios in der griechischen Tradition. Die Wahl des Standortes ist insbesondere auf das Vorhandensein von Wasser zurückzuführen. Becken, Pfeifen und Bereiche der Anbetung ermöglichen es, gemeinsam Architektur und religiöse Praktiken zu nähern.

Das vom Libanon vorgelegte Dossier zur indikativen Liste des Welterbes beschreibt einen Satz von 3,6 Hektar in Bqosta am Südufer von Awwali. Zwei Podestplätze, hellenistische Tempel, römische Einrichtungen und eine byzantinische Kirche zeugen von einer langen Abfolge von Besetzungen. Die königlichen Inschriften geben auch Informationen über die Konstruktionen und Erweiterungen des Heiligtums.

Diese Überlagerung erklärt den Wert einer präzisen Dokumentation: Eine allgemeine Fotografie reicht nicht aus, um Beziehungen zwischen allen Ebenen und Volumina herzustellen. Die indikative Liste, auf der das Dossier am 11. Juli 2019 eingereicht wurde, sollte nicht mit einer Eintragung in die Welterbeliste verwechselt werden.

Ausbildung im Libanon

Die digitale Dokumentation von Echmoun ist Teil des Projekts Anqa. CyArk, ICOMOS und das Yale Institute for the Preservation of Cultural Heritage nahmen gemeinsam mit den betroffenen Antikenverwaltungen an diesem Prozess teil. Ein Workshop, der im Januar 2017 am UNESCO-Hauptquartier in Beirut stattfand, bildete libanesische und syrische Kulturschaffende aus.

Der Ehrgeiz übertraf die Produktion von fernsuchbaren Modellen. Das Programm zielte auch darauf ab, Fähigkeiten und Werkzeuge an lokale Teams zu übertragen. In einer Region, in der der Zugang für ausländische Forscher schwierig werden kann, ist die Möglichkeit, vor Ort zu dokumentieren, ein konkretes Thema. Das Anqa-Projekt dokumentierte später mehrere Denkmäler in Damaskus.

Diese menschliche Dimension ist in der wissenschaftlichen Arbeit am Programm enthalten. Forscher weisen darauf hin, dass die Digitalisierung eines Gebäudes nicht ausreicht, um seine Geschichte wiederherzustellen. Die mit dem Ort verbundenen Verwendungen, Transformationen und Werte müssen die geometrischen Daten begleiten. Ohne diese Interpretation sieht der Besucher ein Volumen, versteht aber nicht unbedingt, was es darstellt.

Ein Archiv datiert, kein permanenter Status

Laser und Fotografien erfassen zugängliche Oberflächen zum Zeitpunkt der Vermessung. Daher kann ein Archiv von 2017 allein nicht den aktuellen Zustand des Heiligtums feststellen. Es beweist nicht das Vorhandensein oder Fehlen einer Degradation seitdem. Ein Vergleich erfordert neue Umfragen und eine entsprechende Analyse.

Ebenso stellt ein digitales Modell fehlende Teile nicht automatisch wieder her. Repräsentieren, was bleibt und das Aussehen eines alten Gebäudes vorschlagen, sind zwei verschiedene Operationen. Die zweite erfordert archäologische Argumente, deren Grad an Sicherheit sichtbar bleiben muss.

Die öffentliche Konsultation wird schließlich von Nutzungsbedingungen begleitet. Der Echmoun-Datensatz wird im Rahmen einer Lizenz mit einer Beschränkung der kommerziellen Nutzung vorgeschlagen. Der Zugriff auf ein Bild oder Modell verleiht daher nicht alle Reproduktionsrechte. Dokumentarfotografie der Website, die wissenschaftliche Umfrage und ihre Verbreitung folgen separaten Regeln.

Für Forscher und Neugierige bieten diese Archive einen zusätzlichen Zugang zu Echmoun. Ihr Wert liegt genau in dem, was sie sind: eine Dokumentation, die sich in der Zeit befindet, um Inschriften, Überreste und Forschungen zusammenzuführen, die dem Heiligtum gewidmet sind.

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