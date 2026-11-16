Remote Account: Garantien und Limits im Libanon

Die eröffnung eines remote-kontos im libanon beinhaltet mehr als nur eine bewerbung und ein foto von id. Der überarbeitete Bankenrahmen vom 9. Januar 2026 erfordert eine vorherige Genehmigung zur elektronischen Identifizierung von Neukunden. Es legt auch Anforderungen an Signaturen, Daten und die Überwachung von Operationen fest. Die Obergrenze für Zahlungskonten, die mit dieser Methode eröffnet werden, stellt kein automatisches Recht auf ein vollständiges Bankkonto dar. Das Intermediate Circular 750 ersetzte die operativen Artikel und Anhänge zu Electronic Banking und Finanztransaktionen. Sie behält ihren historischen Bezug, die Entscheidung 7548 und das Rundschreiben 69. Lesen Sie nur das Datum 2000 würde daher die Neufassung vom Januar 2026 verpassen.

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Die eröffnung eines remote-kontos im libanon beinhaltet mehr als nur eine bewerbung und ein foto von id. Der überarbeitete Bankenrahmen vom 9. Januar 2026 erfordert eine vorherige Genehmigung zur elektronischen Identifizierung von Neukunden. Es legt auch Anforderungen an Signaturen, Daten und die Überwachung von Operationen fest. Die Obergrenze für Zahlungskonten, die mit dieser Methode eröffnet werden, stellt kein automatisches Recht auf ein vollständiges Bankkonto dar.

Das Intermediate Circular 750 ersetzte die operativen Artikel und Anhänge zu Electronic Banking und Finanztransaktionen. Sie behält ihren historischen Bezug, die Entscheidung 7548 und das Rundschreiben 69. Lesen Sie nur das Datum 2000 würde daher die Neufassung vom Januar 2026 verpassen.

Eine weitere Entscheidung, 13790 des gleichen Tages, organisiert elektronische Zahlungsdienstleister. Beide Texte ergänzen sich, aber ihre Empfänger unterscheiden sich. Um die Garantien einer Dienstleistung zu kennen, ist es notwendig, zuerst die Institution zu identifizieren, die sie anbietet, und die rechtliche Natur des Kontos.

Remote Account: eine Genehmigung für den KYC

Der KYC bezieht sich auf die elektronische Überprüfung der Identität des Kunden. Für Banken und Finanzinstitute erfordert ihre Lieferung die vorherige Zustimmung der Bank of Lebanon. Die verwendeten Techniken, Mechanismen und Software müssen in der dieser Behörde übermittelten Datei enthalten sein.

Elektronische Transaktionen, für die keine vorherige Genehmigung erforderlich ist, müssen der BDL gemeldet werden. Der E-Geld-Service von Finanzinstituten unterliegt wie der KYC weiterhin einer spezifischen Zulassung. Der Text sieht 90 Tage vor der Einführung oder Förderung des betreffenden Dienstes vor. Daher ist der KYC keine reine Handelserklärung. Eine Bank kann den Download ihres Antrags nicht als ausreichenden Nachweis für die Zulassung dieses Verfahrens vorlegen.

Institute müssen die BDL-Lizenznummer auf ihrer Website und Anwendung angeben. Diese Angabe hilft, den Antragsteller zu identifizieren. Sie befreit sie nicht davon, die Bedingungen des vorgeschlagenen Produkts zu lesen oder zu prüfen, welche Dienstleistung die Zulassung abdeckt.

Was die $ 10.000 Schwelle bedeutet

Artikel 4 ermöglicht es Banken und Finanzinstituten, neue Kunden per E-KYC-Formular aufzunehmen. Es ist beabsichtigt, Zahlungskonten mit einem Wert von nicht mehr als 10.000 US-Dollar zu eröffnen, sowie die betreffenden Bank- und Finanztransaktionen, soweit angemessen und unter Aufsicht.

Dieser Betrag sollte nicht in eine universelle Obergrenze für alle digitalen Konten umgerechnet werden. Der Text beschreibt ein spezifisches Verfahren und Produkt. Es sieht auch vor, dass die BDL ausnahmsweise eine höhere Obergrenze für eine Bank akzeptieren kann. Diese Ausnahme erfordert eine begründete Anfrage der Einrichtung und Genehmigung: Sie wird nicht von jedem Benutzer erworben.

Element Aufrechtzuerhaltende Regel Neu identifizierter Kunde Physische Person in Artikel 4 Gerät Zahlungskonto eröffnet von e-KYC Wert, der $ 10.000 im beschriebenen Framework nicht übersteigt Höhere Obergrenze für Banken Ausnahmegenehmigung auf begründeten Antrag Aktualisieren eines vorhandenen Ordners Das e-KYC-Formular kann auch das KYC erneuern oder ändern

Die Verordnung verspricht nicht die Annahme jedes Antrags. Konformitätsprüfungen bleiben anwendbar. Für eine Minderjährige oder Privatperson mit voller Vertragsfähigkeit bleibt das Eingreifen des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

Identität muss überprüft und befolgt werden

Das Verfahren muss bei der Identifizierung und Überprüfung größere Wachsamkeit walten lassen. Es muss auch geeignete digitale Identitätssysteme und ein Ranking der Kunden nach ihrem Risikoniveau enthalten. Das Formular ersetzt daher nicht die Analyse der Datei.

Die Kontrolle geht nach dem Öffnen weiter. Elektronische Transaktionen müssen überwacht werden, insbesondere im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Obergrenzen selbst können auf zu berücksichtigende Risiken hinweisen. Die Abwesenheit von Reisen zu einer Agentur bedeutet nicht das Fehlen von Beweisen oder Kontrollen.

Die Niederlassung muss den Kunden unverzüglich über die Einzelheiten einer durchgeführten Operation informieren. Der Text sieht eine Antragsbenachrichtigung, E-Mail oder SMS vor. Erforderlichenfalls ist auch eine detaillierte monatliche elektronische Aufzeichnung der Transaktionen erforderlich. Diese Spuren ermöglichen es, eine angeforderte Aktion, ihre Ausführung und die im Konto eingegebene Transaktion in Einklang zu bringen.

Die Signatur ist nicht auf den empfangenen Code beschränkt

Das Gerät erkennt das Einmalpasswort oder OTP als elektronische Signatur des Kunden. Aber diese Bestimmung ist in einer Reihe von kumulativen Bedingungen. Die Zustimmung des Kunden zu den damit verbundenen Risiken muss eingeholt und angemessene Sicherheitsmaßnahmen müssen angewendet werden.

Die Unterschrift muss eindeutig mit dem Unterzeichner verknüpft sein und seine Identifizierung ermöglichen. Die zu ihrer Erstellung verwendeten Daten müssen unter ihrer Kontrolle bleiben. Jede spätere Änderung der signierten Daten muss nachweisbar sein. Ein am Telefon empfangener Code erlaubt es daher nicht, diese anderen Garantien als optional zu betrachten.

Daten im Libanon gehostet

Die betroffenen Banken und Finanzinstitute müssen Daten über Kunden und Transaktionen im Libanon aufbewahren. Der Text hatte ihnen sechs Monate Zeit gegeben, um diese lokale Unterkunftspflicht zu erfüllen. Diese Übergangszeit sollte nicht mit der permanenten Berechtigung zum Speichern von Ordnern überall verwechselt werden.

Der Zugang zu personenbezogenen Daten muss auf berufliche Bedürfnisse beschränkt bleiben. Wenn ein Dritter zu ihrer Behandlung eingreift, muss der Kunde informiert werden und eine ausdrückliche und schriftliche Zustimmung für definierte Zwecke geben. Der Vertrag muss die Nutzung und den Schutz der Daten regeln. Die Bank oder das Finanzinstitut behält ihre Verantwortung gegenüber dem Kunden.

Schließlich sieht die Verordnung eine detaillierte Kundenschutzpolitik vor. Sie muss die Vertraulichkeitsmaßnahmen, die Kategorien von Gebühren und Provisionen sowie den Streitbeilegungsmechanismus angeben. Der Kunde muss in der Lage sein, den für den Erhalt einer Beschwerde verantwortlichen Dienst zu identifizieren.

Ein Zahlungsportfolio hat seinen eigenen Status

Im Falle von Anbietern, die unter die Entscheidung 13790 fallen, wird das Zahlungskonto ausschließlich für die Ausführung von Zahlungen verwendet. Der Text unterscheidet es ausdrücklich von einem Einzahlungskonto, einschließlich Einsparungen. Es gibt an, dass sein Nutzer nicht von dem System des National Deposit Guarantee Institute auf diesem Konto profitiert.

Diese Unterscheidung verbietet das Versprechen eines gleichen Schutzes für alle auf einem Antrag sichtbaren Salden. Vor einer Fernöffnung müssen die Serviceunterlagen den Anbieter, die Kontokategorie, die Nutzungsgrenzen, die Gebühren und den für die Streitigkeiten verantwortlichen Gesprächspartner identifizieren.

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