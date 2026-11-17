Ein Verkauf von Nvidia-Aktien, der von Donald Trump erklärt wurde, belebt Fragen zu seinen finanziellen Interessen und amerikanischen Entscheidungen über Chips. Die Untersuchung von CNBC, die offiziellen Dokumente und das anwendbare Recht ermöglichen es, deklarierte Beträge, Portfoliomanagement, offensichtliche Konflikte und Insiderhandel zu unterscheiden, was hier nicht festgelegt ist.

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Donald Trumps Investitionen in Nvidia stellten die Trennung zwischen dem Vermögen des Präsidenten und öffentlichen Entscheidungen in den Vordergrund. Die am 16. November 2026 veröffentlichte CNBC-Untersuchung wirft eine Frage des offensichtlichen Interessenkonflikts auf. Es ermöglicht nicht, eine Insider-Vergehen als etabliert darzustellen. Die erste wesentliche Unterscheidung ist, dass der Betrag von bis zu 1 Million US-Dollar ein deklarierter Verkauf ist, nicht alle gehaltenen Aktien.

Ein dokumentierter Verkauf, ein Betrag pro Tranche

Der vom Weißen Haus im Juni 2026 veröffentlichte Bericht über Finanztransaktionen des Präsidenten ermöglicht es, die Transaktion direkt zu überprüfen. Auf Seite 28 bezieht sich Zeile 873 auf einen Verkauf von NVIDIA CORP-Wertpapieren am 18. Mai 2026 im Bereich von $ 500,001 bis $ 1.000.000.

Dieses Dokument gibt daher keinen genauen Verkaufspreis von einer Million an. Es gibt auch nicht an, auf dieser Linie, die Anzahl der verkauften Aktien, ihren Kaufpreis oder einen realisierten Gewinn. Ein Verkaufsrezept ist kein Mehrwert: Um letzteres zu berechnen, müsste man die Kosten der übertragenen Wertpapiere kennen. Diese Scheibe als Nettoanreicherung darzustellen, wäre ungenau.

Was die CNBC-Untersuchung berichtet

Laut Luke Fountains Analyse für CNBC haben Trumps Konten seit seiner Rückkehr in die Präsidentschaft mindestens 103 Käufe oder Verkäufe von Nvidia-Wertpapieren getätigt, für einen kumulativen Betrag zwischen 27 Millionen und 97,5 Millionen US-Dollar. Diese Summe addiert Transaktionen; es misst keinen Nettogewinn oder Vermögen.

CNBC nähert sich dem Verkauf der New York Times am 18. Mai, dass Marco Rubio fünf Tage zuvor Trump über die Beziehung von Jensen Huang zu einer Frau informiert hatte, die der Spionage für China verdächtigt wird. Trump bestritt am 16. November, dass er diese Informationen erhalten hatte. Dieses Briefing bleibt hier eine Offenbarung, die der NYT zugeschrieben wird, berichtet von CNBC, keine Tatsache, die unabhängig von Libnanews verifiziert wurde.

Das Weiße Haus antwortete CNBC, dass unabhängige Berater die Investitionen ohne die Intervention des Präsidenten verwalteten. Die Kette gibt an, dass sie in den Beweisunterlagen nicht festgestellt habe, dass sie diese Transaktionen angeordnet habe oder dass Manager Zugang zu Verschlusssachen hätten. Es beinhaltet auch kleinere Einkäufe rund um den Verkauf.

Warum Floh Entscheidungen wichtig sind

Die Verbindung zwischen öffentlicher Macht und Nvidias Tätigkeit wird von den US-Behörden dokumentiert. Das dem Handelsministerium angeschlossene Büro für Industrie und Sicherheit kündigte am 13. Januar 2026 eine Überprüfung der Ausfuhrregelung nach China an. Lizenzanträge für Nvidia H200, MI325X AMDs und vergleichbare Produkte können von Fall zu Fall unter Sicherheitsbedingungen geprüft werden. Die Pressemitteilung verknüpft diese Entwicklung mit der Ankündigung des Präsidenten vom 8. Dezember 2025.

Das Gerät ist keine Allgemeingenehmigung und ohne Kontrolle. Insbesondere müssen die Antragsteller nachweisen, dass die Ausfuhren die den US-amerikanischen Abnehmern zur Verfügung stehenden Produktionskapazitäten nicht verringern. Chinesische Käufer müssen Compliance-Verfahren haben, und Produkte müssen in den Vereinigten Staaten unabhängigen Tests unterzogen werden.

Wirtschaftlich können diese Entscheidungen den Marktzugang, die Absatzaussichten und die Erwartungen der Anleger verändern. Dieser Mechanismus erklärt die Bedeutung der öffentlichen Kontrolle, wenn der Entscheidungsträger auch ein finanzielles Interesse hat. Es zeigt nicht, dass eine solche Genehmigung entworfen wurde, um sein Portfolio zu fördern. Es muss unterschieden werden zwischen der möglichen Wirkung einer Industriepolitik und der persönlichen Absicht, die dem Entscheidungsträger gegeben wird.

Der Präsident unterliegt nicht allen gewöhnlichen Regeln

Das amerikanische Recht hat ein wichtiges Merkmal. Abschnitt 208 von Titel 18 des United States Code verbietet, vorbehaltlich der vorgesehenen Ausnahmen, die persönliche und wesentliche Beteiligung eines Exekutivbeamten in bestimmten Fällen, in denen er oder sie ein bekanntes finanzielles Interesse hat. Abschnitt 202(c) schließt jedoch den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden ausdrücklich von Definitionen aus, die für mehrere Bestimmungen gelten, einschließlich dieses Abschnitts 208.

Es wäre daher irreführend zu sagen, dass die bloße Inhaftierung von Nvidia-Aktien ausreicht, um eine Verletzung dieser Regel durch Trump festzustellen. Umgekehrt stellt dieser spezifische Ausschluss keine allgemeine Genehmigung einer Finanzpraxis dar und befreit nicht die Berücksichtigung anderer relevanter Regeln.

Die Frage nach einem Insider-Vergehen ist unterschiedlich. Der Rahmen der Securities and Exchange Commission umfasst Transaktionen, die auf wichtigen und nicht öffentlichen Informationen beruhen und gegen eine Vertrauens- oder Vertraulichkeitspflicht verstoßen. Eine Annäherung zwischen zwei Daten reicht nicht aus, um diese Elemente festzulegen. Die tatsächlich gespeicherten Informationen, ihre Verbreitung, die Personen, die sich für die Bestellung entschieden haben, und die Bedingungen für ihre Ausführung sollten geprüft werden.

Unabhängige Verwaltung und Interessentrennung sind nicht gleichbedeutend

Das Vertrauen in Investitionen in einen Manager kann den Eigentümer von der täglichen Kauf- oder Verkaufsentscheidung trennen. Dies entzieht an sich nicht seinem wirtschaftlichen Interesse an Vermögenswerten. Es ist auch angemessen, den Begriff Blind Trust nicht automatisch zu verwenden, um die delegierte Verwaltung zu qualifizieren.

Das Office of Government Ethics erklärt, dass ein qualifiziertes, blindes oder diversifiziertes Vertrauen einem bestimmten Verfahren unterliegt und dass es allein die Zertifizierungsstelle hat. Die in diesem Artikel genannten Nachweise erlauben es nicht, der in diesem Fall geltend gemachten Vereinbarung eine solche Bescheinigung zu erteilen.

Die öffentliche Ausgabe wird daher nicht auf den Betrag einer Transaktion oder auf eine strafrechtliche Anklage reduziert. Es umfasst die Möglichkeit, die Trennung zwischen Regierungsbeschlüssen, vertraulichen Informationen und privaten Interessen zu überprüfen. In der Finanzbuchführung werden die gemeldeten Transaktionen erfasst; Sie stellen nicht an sich die Kette von Entscheidungen wieder her, die sie hervorgebracht haben. Es ist dieser Unterschied zwischen der Transparenz des Erbes und dem Nachweis von Verhalten, der das Lesen der Aufzeichnung leiten sollte.

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