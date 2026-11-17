Wussten Sie das? Parasol Kiefer behält seine Zapfen für etwa drei Jahre vor der Reife. Auf dem gleichen Baum befinden sich mehrere Kulturen in Vorbereitung. Die Giebel der libanesischen Küche sind Samen aus diesem langen Zyklus.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Wussten Sie das? Parasol Kiefernkerne bilden sich nicht in einer einzigen Saison. Die Zapfen vonPinus pineareife über etwa drei Jahre. Derselbe Baum kann daher gleichzeitig Zapfen des ersten, zweiten und dritten Jahres tragen: eine Ernte ist bereit und zwei weitere in Vorbereitung.

Ein Kalender, der in den Zweigen sichtbar ist

Die Sonnenschirm-Silhouette ist in mediterranen Landschaften bekannt. Der Rumpf hat eine Spreizkrone, während die Nadeln durch zwei gruppiert sind. Die Royal Botanical Gardens von Kew stellen das natürliche Gebiet der Arten von Südeuropa bis Libanon. Sie beschreiben Zapfen, die mehrere Jahre bestehen bleiben und während des dritten reifen.

Ihre Größe variiert daher mit ihrem Alter. In seiner Präsentation der libanesischen Industrie im Jahr 2012 beschreibt die FAO einen kleinen Kegel im ersten Jahr, gefolgt von einem Kegel im zweiten Jahr in der Größe einer Nuss vor der endgültigen Entwicklung. Die verschiedenen Dimensionen, die an einem Baum beobachtet werden, spiegeln nicht unbedingt ein schlechtes Wachstum wider: Sie können aufeinanderfolgenden Schritten entsprechen.

Der Giebel ist keine Nuss

Der Giebel ist ein Samenkorn im botanischen Sinne. Der klare Teil, der in der Küche konsumiert wird, befindet sich in einem harten Umschlag, der selbst im Konus geschützt ist. Es ist daher notwendig, den Kegel zu öffnen, die Samen zu trennen und ihren Rumpf zu entfernen, bevor die kleinen Giebel zum Kochen bereit sind.

Die FAO-Note hebt ihren Platz in libanesischen Gerichten hervor, von Fleisch- oder Fischzubereitungen bis hin zu Gemüse und Süßigkeiten. Es hat einen erheblichen Anteil dieser Aktivität in Metn und der Region Jezzine. Die Sonnenschirmkiefer produziert somit eine Nahrungsressource, ohne dass der Baum für sein Holz abgeholzt werden muss.

Ernte beginnt mehrere Jahre vor der Ernte

Dieser lange Zyklus hat eine Konsequenz: Die Ernte eines Jahres hängt nicht nur von den Bedingungen der letzten Monate ab. Eine Studie, die 2021 inWälderüberprüfte Daten von 24 Standorten in den Bezirken Baabda und Jezzine, die zwischen 2008 und 2017 gesammelt wurden. Die Forscher untersuchten sowohl die Bedingungen des Reifejahres als auch die der Vorjahre.

Ihre Ergebnisse deuten auf eine Kombination aus klimatischen Faktoren und Bugschäden hinLeptoglossus occidentalisbeim beobachteten Ertragsrückgang. Sie reduzieren dieses Phänomen nicht auf eine einzige Ursache. Diese historischen Daten stellen keine Bewertung der aktuellen Ernte dar.

Das Vorhandensein vieler Kegel garantiert daher nicht so viele verbrauchbare Kettenräder: Einige Samen können leer oder beschädigt sein. Die lange Arbeit des Baumes wird durch die von Erntemaschinen und Sortierwerkstätten erweitert.

Betrachtet man eine Sonnenkiefer, sieht man eine einzelne Krone. Aber seine Zweige beherbergen mehrere Kalender auf einmal.

Quellen:KewPinus pinea;FAO, 2012 note, Seiten 12-14;libanesische produktionsstudie, 2021.

Coverfoto: Luftaufnahme des Kiefernwaldes in Beirut, Archive. © François el Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews