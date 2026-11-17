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Das libanesische Mediengesetz ist in Kraft, aber drei seiner Artikel stehen weiterhin im Mittelpunkt eines Überprüfungsantrags: 104, der eine Straftat falscher Nachrichten aufrechterhält, 105, der die Artikulation mit anderen Strafgesetzen organisiert, und 114, der sich mit der Untersuchungshaft befasst. Ein Vorschlag von zehn Abgeordneten zielt darauf ab, dieses Paket zu ändern. In einer Stellungnahme vom 15. November unterstützte die Nationale Menschenrechtskommission die Richtung der Reform und forderte mehrere Klarstellungen.

Das Thema unterscheidet sich von der Verfassung der National Media Authority und der Wahl ihrer Mitglieder. Es geht um die Frage, was eine Veröffentlichung ihren Autor noch kosten kann, um die Texte, gegen die sie mobilisiert werden kann, und um die Bedingungen, unter denen sie in Frage gestellt werden kann.

Artikel 104: zwei Straftaten in ein und demselben Verfahren

Das Gesetz Nr. 69 vom 27. August 2026, veröffentlicht im Amtsblatt vom 3. September, enthält Bestimmungen anderer Art in Artikel 104. Seine erste Komponente bestraft die Anstiftung zu religiösen Konflikten oder Gewalt gegen Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, Konfession, Hautfarbe oder Geschlecht. Die Strafe reicht von drei Monaten bis zu drei Jahren Gefängnis mit einer Geldstrafe von fünf bis fünfzehn Mal dem Mindestlohn oder einer dieser beiden Strafen.

Der Text erfordert sechs Elemente der Wertschätzung: sozialer und politischer Kontext, Position des Autors, Anstiftungsabsicht, Inhalt und Form der Rede, Verbreitung und Wahrscheinlichkeit von Schaden. Die bloße Verbreitung einer Aussage wird daher nicht mit der automatischen Demonstration einer kriminellen Absicht gleichgesetzt.

Der zweite Teil bestraft innerhalb der gleichen Grenzen die absichtliche Herstellung von Täuschungen und die Verbreitung falscher und schädlicher Nachrichten. Diese Formulierung wollen die Befürworter des Vorschlags streichen. Ihr Einwand bezieht sich auf die Gefahr einer Strafverfolgung auf der Grundlage eines unzureichend definierten Begriffs, insbesondere gegen Veröffentlichungen, an denen Beamte beteiligt sind.

Das geltende Gesetz sieht auch die Verhärtung zu harter Arbeit vor, wenn die Handlungen bestimmte schwerwiegende Folgen haben, einschließlich Tod, Verletzung oder größere Zerstörung. Der Vorschlag streicht den Verweis auf Zwangsarbeit, behält aber bei schwerwiegenden Folgen eine Verschlechterung bei. Diese Zurückhaltung läuft nicht darauf hinaus, eine neue Strafe festzulegen.

Ein Vorschlag, der die Unterdrückung der Hetze beibehält

Der Text der zehn Abgeordneten vom 21. September, registriert am 1. Oktober, schlägt nicht vor, die strafrechtliche Verantwortung in der Veröffentlichung zu beseitigen. Er wiederholt die Anstiftung und ihre Kriterien, während er den Absatz über falsche Nachrichten entfernt. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Union der Journalisten im Libanon vorbereitet.

Die Unterzeichner sind Ibrahim Mneimneh, Halimé Kaakour, Firas Hamdan, Bilal Abdallah, Osama Saad, Michel Douaihy, Mark Daou, Najat Aoun Saliba, Melhem Khalaf und Yassine Yassin. Ihre Initiative bleibt ein Vorschlag: Das konsultierte Dokument und die Stellungnahme vom 15. November erlauben es nicht, die Änderungsanträge so vorzulegen, wie sie bereits angenommen wurden.

Artikel 105: Verhinderung der Wiederaufnahme des Verfahrens auf andere Weise

Artikel 105 des Mediengesetzes schließt eine Reihe allgemeiner strafrechtlicher Bestimmungen aus, die sich unter anderem auf Verleumdung, Verachtung und bestimmte Veröffentlichungen beziehen. Es unterhält diese Texte für Situationen, die außerhalb dieses Feldes bleiben. Es handelt sich also nicht um eine generelle Aufhebung all dieser Straftaten.

Der Vorschlag ergänzt die ausgeschlossenen Verweise, insbesondere die Artikel 292 und 293 des Strafgesetzbuches und einen ausdrücklichen Verweis auf Artikel 157 des Code of Military Justice. Ziel ist es, zu vermeiden, dass eine Veröffentlichung im Rahmen der Sonderregelung durch eine allgemeine Qualifikation verfolgt wird, die durch eine Unterlassung offen bleibt.

Diese Frage unterscheidet sich von der des zuständigen Gerichts. Artikel 113 des geltenden Gesetzes schließt das Militärgericht bereits für die von ihm abgedeckten Straftaten aus. Bestimmen Sie, wer urteilt und welche Strafbestimmung gilt, sind zwei getrennte Rechtsgeschäfte.

Artikel 114: Haft ist bereits im Anwendungsbereich des Textes verboten

Der derzeitige Artikel 114 verbietet die Untersuchungshaft für Straftaten, die durch die Medien und die gesetzlich vorgesehenen elektronischen Mittel begangen werden, unabhängig von der Qualität oder dem Beruf des Täters. Der Vorschlag hält an dieser Garantie fest. Sie fügt hinzu, dass die Ermittlungen gegen einen Medienfachmann im Sinne des Gesetzes ausschließlich von den zuständigen Richtern der Staatsanwaltschaft durchgeführt würden.

Es wäre daher falsch, den Änderungsantrag als erstmaliges Verbot der Untersuchungshaft darzustellen. Das zusätzliche Problem ist die Verhörbehörde. Die rechtliche Definition des Fachmanns basiert auf einer Haupt- und regelmäßigen Medienaktivität, aus der die meisten seiner Ressourcen stammen: Sie umfasst nicht automatisch jemanden, der Informationen veröffentlicht.

Die Vorbehalte der Menschenrechtskommission

In ihrer Stellungnahme vom 15. November empfiehlt die Kommission, die verschärfte Sanktion und die Kriterien für die Anstiftung festzulegen. Sie fordert auch eine klare Unterscheidung zwischen der Voruntersuchung und den nachfolgenden Phasen des Verfahrens, damit der neue Wortlaut keine Zweideutigkeit über die Befugnisse der Richter schafft. Sie besteht auf einem allgemeinen Schutz vor Inhaftierung, ohne ihn auf professionelle Journalisten zu reduzieren.

Die Kommission empfiehlt eine koordinierte Überprüfung der verschiedenen Gesetzesvorschläge. Diese Stellungnahme ist eine institutionelle Empfehlung und kein Beschluss zur Änderung des geltenden Rechts. Bis zur Annahme und zum Inkrafttreten einer Revision müssen die bereits gesetzlich verankerten Garantien, die von den Abgeordneten beantragten Änderungen und die von der Kommission vorgeschlagenen Ergänzungen unterschieden werden.

Illustration: Libanesisches Parlament in Beirut, Archivfoto, genaues Datum nicht festgelegt. © François el Bacha / Libnanews.

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