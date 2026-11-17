Mike Waltz Besuch belebt die Diskussionen über die internationale Präsenz im Süden. Die Beendigung des UNIFIL-Mandats hebt die Resolution 1701 nicht auf. Öffentliche Erklärungen, Presseberichte und Texte der Vereinten Nationen geben Aufschluss über die Differenzen, den Zeitplan für den Rückzug und die Garantien, die der Libanon jetzt fordert.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die angekündigte Beendigung des UNIFIL-Mandats bedeutet nicht die Aufhebung der Resolution 1701. Nach dem Besuch von Mike Waltz in Beirut konzentrierte sich die Debatte auf die möglichen Nachfolgeregelungen für Friedenstruppen, die zu erhaltenden Funktionen und die Rolle des trilateralen Rahmenabkommens bei zukünftigen Vereinbarungen. Die Informationen, die sich auf einen amerikanischen Willen beziehen, 1701 auszuschließen, müssen von öffentlichen Erklärungen, Vorschlägen, die noch diskutiert werden, und Entscheidungen, die tatsächlich vom Sicherheitsrat getroffen werden, unterschieden werden.

Woher kommt die Hypothese einer Aufgabe von 1701?

Vor dem Besuch hatte die Tageszeitung Ad-Diyar auf der Grundlage nicht genannter diplomatischer Quellen über eine amerikanische Ausrichtung berichtet, die darauf abzielte, die Auswirkungen der Resolution 1701 zu neutralisieren und das Rahmenabkommen zum Bezugspunkt der nächsten Vereinbarung zu machen. Dieser Bericht, der am 13. November in die Presserezension des libanesischen Informationsministeriums aufgenommen wurde, beinhaltete den Einsatz von Waffenstillstandsbeobachtern und eine begrenztere Koordination.

Diese Informationen gehören Ad-Diyar. Seine Wiederveröffentlichung auf einer ministeriellen Website verwandelt es nicht in eine Regierungserklärung oder einen authentifizierten amerikanischen Text. Sie beschreibt, welche Quellen vor den Interviews erwartet haben. Es beweist nicht, dass ein solcher Entwurf dem Libanon vorgelegt wurde, geschweige denn, dass er angenommen wurde.

Was Waltz öffentlich gesagt hat

Der Bericht des libanesischen Parlaments vom 16. November bietet einen direkten Vergleichspunkt. Nach seinem Treffen mit Nabih Berri stellte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen 1701 als Grundlage der Mission vor und plante ihre Fortsetzung mit Modifikationen und Aktualisierungen. Er kündigt seine Absage nicht an.

Waltz weist darauf hin, dass Washington mit Frankreich, das für die Ausarbeitung des Entwurfs im Sicherheitsrat verantwortlich ist, zusammenarbeiten wird, um Elemente des trilateralen Dialogs aufzunehmen. Sie stellt die Verhandlungen in den Wochen vor Ablauf des Mandats. Er nannte die Fähigkeit zur Überprüfung, einschließlich Minenräumung, humanitärer und maritimer Unterstützung und Überprüfung der Verpflichtungen. Er kündigt keinen bereits konstituierten Nachfolger an.

Im selben Bericht stellt Berri die Fortsetzung der israelischen Besatzung und Angriffe als Hindernis für den Einsatz der Armee und die Rückkehr der Bewohner dar. Dies ist die vom Präsidenten des Parlaments zum Ausdruck gebrachte Position, die von einer Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zu unterscheiden ist.

Zwei Fristen, keine sofortige Abfahrt

Der entsprechende Zeitplan ist in der am 28. August 2025 angenommenen Resolution 2790 enthalten. Zuletzt wurde das Mandat der UNIFIL bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Sie sieht dann die Einstellung der Operationen und einen geordneten und sicheren Rückzug innerhalb eines Jahres in Absprache mit der libanesischen Regierung und den beitragenden Ländern vor.

Daher entspricht der 31. Dezember nicht dem gleichzeitigen Ausscheiden aller Mitarbeiter. Die Rückzugsphase hat ihre eigenen autorisierten Funktionen, innerhalb der Grenzen der verfügbaren Fähigkeiten: Schutz des Personals und der Einrichtungen der Vereinten Nationen, Evakuierung und Beitrag zum Schutz der Zivilbevölkerung und die sichere Bereitstellung von humanitärer Hilfe.

Vor allem fordert Ziffer 2 von 2790 die vollständige Umsetzung von 1701. Absatz 10 erfordert die Prüfung von Optionen für eine weitere Anwendung nach der Rücknahme. Der Text, der die Beendigung der Mission organisiert, entzieht daher nicht den politischen und sicherheitspolitischen Rahmen, der zur Umsetzung beitragen sollte.

Was die Referenz von 1701 schützt

Die Resolution von 2006 beschränkt sich nicht auf die Einrichtung einer internationalen Truppe. Es verbindet die Einstellung der Feindseligkeiten, den israelischen Rückzug, den Einsatz libanesischer Streitkräfte und die Ausweitung der staatlichen Autorität. Ziffer 8 der Resolution beinhaltete die Achtung der Blauen Linie und das Fehlen von Waffen und nicht autorisiertem bewaffnetem Personal zwischen der Linie und den Litani, mit Ausnahme der libanesischen Regierungstruppen und der UNIFIL.

Der Text bezieht sich auch auf die Entwaffnung bewaffneter Gruppen, das Fehlen ausländischer Streitkräfte ohne Zustimmung der Regierung und die Kontrolle der Waffenlieferungen. Die Reduzierung von 1701 auf eine Verpflichtung, die nur die Hisbollah oder nur Israel betrifft, würde einen Teil seiner Architektur entfernen.

Daher ist die Wahl der rechtlichen Referenz kein Vokabulardetail. Eine neue Mission kann weniger Personal oder andere Funktionen haben, ohne dass die politischen Verpflichtungen der Parteien mit ihrem operativen Mandat übereinstimmen. Umgekehrt würde die Beibehaltung der Zahl einer Entschließung in einer Präambel nicht ausreichen, um zu zeigen, dass alle ihre Anforderungen immer noch die gleichen Mittel zur Weiterverfolgung haben.

Libanesische Forderung: internationale Präsenz und Gegenseitigkeit

Das offizielle Kommuniqué der Grand Sérail vom 16. November legt die Position von Nawaf Salam fest. Der Premierminister fordert die Fortsetzung einer internationalen Präsenz unter dem Mandat des Sicherheitsrates mit Funktionen der Beobachtung, Berichterstattung, Koordinierung, Verbindung und Unterstützung der Armee. Es unterhält 1701 als wesentliche Referenz der Arrangements im Süden.

In Bezug auf das trilaterale Rahmenabkommen forderte Salam einen klaren Zeitplan für eine parallele Entwicklung des vollständigen israelischen Rückzugs und die Ausweitung der staatlichen Autorität, wobei die Waffen allein unter seiner Kontrolle stehen. Er fordert auch einen zuverlässigen Mechanismus zur Überprüfung der Verpflichtungen beider Parteien.

Die veröffentlichte Position ist daher nicht die Ablehnung einer neuen Formel. Sie bedingt den Übergang zu einem internationalen Rahmen, konkrete Funktionen und Gegenseitigkeit. Die Debatte als Opposition zwischen einem vollständig abgeschlossenen US-Vorschlag und einer globalen libanesischen Ablehnung darzustellen, würde über das hinausgehen, was diese Dokumente festlegen.

Sicherheitsvakuum wird bei verlorenen Funktionen gemessen

Eine Beobachtungstruppe, militärische Unterstützung und eine Mission mit Schutzfähigkeiten sind nicht austauschbar. Das Finden eines Verstoßes erfordert Zugang zum Boden, zum Personal und zu Meldeverfahren. Die Minenräumung umfasst Spezialisten und Ausrüstung. Um die Sicherheit eines Teams zu gewährleisten, sind weitere Mittel erforderlich. Eine Vereinbarung über den Grundsatz einer internationalen Präsenz lässt diese operativen Fragen offen.

Um eine mögliche Erbfolge zu bewerten, müssen Mandat, Anordnungskette, Freizügigkeit, Schutz, Finanzierung und Berichtspflicht geprüft werden. Die nationale Zusammensetzung oder Anzahl der Kontingente reicht nicht aus, um diese Fragen zu beantworten. Eine kleine Mission kann eine genau definierte Aufgabe erfüllen; sie ersetzt nicht automatisch alle Funktionen einer breiteren Kraft.

Der Übergang birgt auch die Gefahr einer Verzögerung: Der Betrieb eines Geräts kann gestoppt werden, bevor sein Nachfolger autorisiert, finanziert und eingesetzt wird. Die Vermeidung dieser Verzögerung erfordert mehr als eine diplomatische Ankündigung. Die Kontinuität der Verantwortlichkeiten muss organisiert werden und was während des Rückzugs noch zu tun ist.

Ab dem 17. November enthielten die konsultierten öffentlichen Dokumente einen Zeitplan für das Ende der Mission und die nachfolgenden Verhandlungen, nicht eine Aufhebung von 1701 oder die Annahme einer Ersatztruppe. Der zu überwachende Punkt wird der Inhalt des nächsten Textes sein, der dem Sicherheitsrat vorgelegt wird: welche Verpflichtungen er wieder aufnimmt, welche Mittel er autorisiert und wie er den israelischen Rückzug, die libanesische Staatsautorität und die internationale Überprüfung artikuliert.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews