Donald Trump bittet JD Vance, sich auf den Kampf gegen Betrug in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren und behauptet, dass er kein Abkommen mit Teheran mehr brauche.

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Donald Trump sagte am Donnerstag, den 12. November, dass die Vereinigten Staaten kein Abkommen mehr mit dem Iran brauchen. In einer Nachricht in sozialen Netzwerken bat der US-Präsident seinen Vizepräsidenten JD Vance, seine Aufmerksamkeit dem Kampf gegen Korruption und Kriminalität zu widmen, den er in den von den Demokraten geführten Städten und Staaten anprangert. Diese Neuorientierung erfolgte, als Vance an diplomatischen Bemühungen zur Lösung des Konflikts mit Teheran teilnahm.

« Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran », schrieb Trump laut konsistenten Kommentaren von zwei Nachrichtenagenturen. Der Präsident beanspruchte auch die Kontrolle über die iranischen Finanzressourcen und die Straße. Diese Aussagen bringen seine politische Position zum Ausdruck: Sie allein stellen keine verifizierte Bilanz der Vermögenswerte oder der militärischen Situation in Ormuz dar.

Vance bezog sich auf eine bestehende interne Mission

Donald Trump beschreibt den Kampf gegen die Veruntreuung als eine Möglichkeit, das US-Haushaltsgleichgewicht wiederherzustellen. Es umfasst Minnesota, Kalifornien und Illinois. Seine allgemeinen Vorwürfe gegen demokratische Beamte werden in der berichteten Nachricht nicht von einer Prüfung begleitet, um das Ausmaß oder die Auswirkungen zu überprüfen, die auf die Bundesfinanzen angekündigt wurden.

Die innere Mission, die Vance anvertraut wurde, ist nicht neu. Das Präsidentendekret 14395 vom 16. März 2026 richtete eine Task Force zur Bekämpfung von Betrug in föderalen Sozialhilfeprogrammen ein. Der Text benennt den Vizepräsidenten als Präsidenten dieser Struktur unter der direkten Aufsicht des Staatsoberhauptes und den Präsidenten der Federal Trade Commission als Vizepräsidenten.

Sein Auftrag umfasst die Überprüfung der Förderfähigkeit der Begünstigten, Vorfälligkeitsprüfungen, den Informationsaustausch zwischen den Verwaltungen und Prüfungen. Das Dekret umfasst Programme, die mit Staaten und lokalen Behörden verwaltet werden. Sie sieht die Durchführung von Maßnahmen gemäß dem Gesetz und den verfügbaren Mitteln vor. Die Ankündigung vom 12. November betrifft daher die politische Priorität, die dieser Funktion eingeräumt wird, und nicht die Schaffung einer neuen Institution.

Ein restriktives Signal für Diplomatie mit Teheran

Auf die Frage einer Nachrichtenagentur verwies die Presseabteilung des Weißen Hauses auf die Botschaft des Präsidenten, um darauf hinzuweisen, dass Donald Trump keine Notwendigkeit sah, mit dem Iran zu verhandeln. Das Büro des Vizepräsidenten war zum Zeitpunkt der Absendung nicht auf die Bitte um Stellungnahme eingegangen. Der gemeldete Text ernennt keinen Ersatz für Vance, um Kontakte zu führen.

Diese Position steht im Gegensatz zu den diplomatischen Signalen zu Beginn der Woche. Am 9. November hatte Donald Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Ministerpräsidenten den Krieg auf militärischer Ebene als fast beendet dargestellt und auf Dohas Vermittlungsbemühungen verwiesen. Eine Erklärung des Präsidenten über das Fehlen einer Einigung ist es jedoch nicht wert, eine Verhandlungslösung anzukündigen oder das Ende des Konflikts zu bestätigen.

Iranische Version bleibt getrennt

Der Präsident des iranischen Parlaments, Mohammad Bagher Ghalibaf, sagt in einem Interview, dass Washington Wladimir Putin gebeten habe, direkte Gespräche mit Teheran zu ermöglichen. Ihm zufolge stellte Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten iranischen Sicherheitsrates, die iranischen Positionen in Moskau vor. Das Weiße Haus antwortete laut einer Nachrichtenagentur nicht direkt auf die Frage nach dieser russischen Vermittlung. Dies ist daher eine iranische Behauptung und kein von beiden Parteien bestätigter amerikanischer Ansatz.

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