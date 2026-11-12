Presidential 2027: vier grafische Szenarien

Die Cluster17-Umfrage, die am 9. und 10. November 2026 durchgeführt wurde, testet vier Konfigurationen der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon belegen jeweils die ersten beiden Plätze. Christine Lagarde wird mit 14% in einer Hypothese gemessen, in der sie Édouard Philippe ersetzt und 8%, wenn mehrere Persönlichkeiten miteinander konkurrieren. Vier Graphen zeigen alle Ergebnisse mit den Daten, nützlichen Zahlen und statistischen Grenzen, die erforderlich sind, um sie zu interpretieren, ohne die Umfrage mit der Vorhersage zu verwechseln.

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Marine Le Pen führt, Jean-Luc Mélenchon an zweiter Stelle und ein Zentrum, dessen Ergebnisse sich mit dem vorgeschlagenen Angebot ändern: Die Cluster17-Umfrage vom 9. und 10. November testet vier Konfigurationen des Präsidenten von 2027. Christine Lagarde erhielt 14%, als sie Édouard Philippe in der den Befragten vorgelegten Liste ersetzte. Aber es fällt auf 8%, wenn mehrere Persönlichkeiten aus dem gleichen politischen Raum miteinander konkurrieren. Diese Szenarien sind weder bestätigte Kandidaturen noch eine Wahlprognose.

Die Umfrage, auf die die Umfragekommission am 11. November Bezug genommen hat, umfasst 1.164 registrierte Wähler. Sie stammen aus einer Stichprobe von 1.242 Personen, die die französische Bevölkerung repräsentieren. Interviews wurden über das Internet nach der Quotenmethode durchgeführt. Die Bekanntmachung veröffentlicht die Ergebnisse von vier Listen, die auf die Antworten angewandten Behandlungen und eine Tabelle der Unsicherheit. Die folgenden Graphen geben die veröffentlichten Prozentsätze wieder, nicht die Bruttoergebnisse vor der Anpassung.

Cluster17-Umfrage: Le Pen und Mélenchon in allen vier Fällen vorn

Das erste Szenario umfasst elf Namen. Marine Le Pen sammelte 30,5% der geäußerten Stimmabsichten, vor Jean-Luc Mélenchon mit 20%. Édouard Philippe erreichte dann 13,5 %, Raphaël Glucksmann 11 % und David Lisnard 10 %. Bruno Retailleau wird mit 5% gemessen. Nicolas Dupont-Aignan und Éric Zemmour erhielten jeweils 3%, Fabien Roussel 2%, Marine Tondelier 1,5% und Nathalie Arthaud 0,5%.

Diese Annahme bringt nicht alle potenziellen Wettbewerber in den Wettbewerb. Gabriel Attal und Christine Lagarde sind abwesend. Édouard Philippes Partitur beschreibt somit eine bestimmte Konfiguration, in der David Lisnard und Bruno Retailleau zu seinen Gegnern gehören. Dies ist kein interner Wettbewerb allein in der Mitte.

Annahme 1. Libnanews-Graph, Cluster17-Daten, Mitteilung 10368. Ungewissheiten und unten beschriebene Methode.

Insgesamt in einer separaten Liste getestet

Die zweite Hypothese ersetzt Édouard Philippe von Gabriel Attal. Die anderen zehn Namen bleiben gleich. Marine Le Pen erreichte 31 %, Jean-Luc Mélenchon 20,5 % und Raphaël Glucksmann 11,5 %. Gabriel Attal erhält 11%, vor David Lisnard 10% und Bruno Retailleau 6%. Das Ende des Rankings bleibt nahe am ersten Szenario.

Der Vergleich zeigt, wie die Antworten variieren, wenn sich das Angebot ändert. Es zeigt keine individuelle Übertragung von Wählern zwischen zwei Persönlichkeiten. Die veröffentlichten Scores erlauben uns zum Beispiel nicht zu sagen, dass die 2,5 Punkte, die Philippe in der ersten Hypothese und Attal in der zweiten trennen, von einer bestimmten Gruppe von Befragten stammen würden.

Annahme 2. Libnanews graph, Cluster17 data, Notice 10368. Ungewissheiten und unten beschriebene Methode.

Lagarde bei 14%, aber kein nachgewiesener Fortschritt auf Philippe

Im dritten Szenario nahm Christine Lagarde den Platz ein, den Philippe oder Attal in den beiden vorherigen Listen eingenommen hatten. Es sammelt 14%. Marine Le Pen blieb bei 30,5% und Jean-Luc Mélenchon erreichte 20,5%. Raphaël Glucksmann und David Lisnard haben jeweils 10%, Bruno Retailleau 5,5 %. Die Anwesenheit des Namens von Lagarde im Fragebogen stellt an sich keine Ankündigung des Antrags dar.

Sein Ergebnis übertrifft Philippes in der ersten Liste um 0,5 Punkte. Diese Lücke ist zu klein, um als Beweis für die Wahlüberlegenheit dargestellt zu werden. Beide Persönlichkeiten sind in diesen Annahmen nicht entgegengesetzt und die Schätzungen sind unsicher. Das nützliche Ergebnis ist begrenzter: Lagarde wird auf einem Niveau in der Nähe von Philippe gemessen, wenn jeder separat in einer vergleichbaren Liste aufgeführt ist.

Die Differenzen betreffen auch die anderen Kandidaten. Glucksmann liegt in dieser dritten Konfiguration bei 10%, verglichen mit 11% in der ersten; Melenchon stieg von 20% auf 20,5%. Diese Variationen reichen nicht aus, um den Absichten von Lagarde einen genauen politischen Ursprung zuzuschreiben.

Annahme 3. Libnanews graph, Cluster17 data, Notice 10368. Ungewissheiten und unten beschriebene Methode.

Achtzehn Namen: eine ganz andere vierte Hypothese

Die letzte Konfiguration erweitert die Auswahl erheblich. Dazu gehören Philippe, Attal und Lagarde sowie François Ruffin, Dominique de Villepin, Natacha Polony, Teddy Riner und François Asselineau. Achtzehn Persönlichkeiten sind in der Liste enthalten. Marine Le Pen bleibt mit 27 Prozent an erster Stelle, vor Jean-Luc Mélenchon mit 19 Prozent.

Vier Namen wurden dann mit 8% gemessen: Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe, Christine Lagarde und David Lisnard. Bruno Retailleau erhält 5%, Natacha Polony 2,5%. Gabriel Attal, Teddy Riner, Nicolas Dupont-Aignan und Éric Zemmour sind jeweils 2%. Alle Ergebnisse, einschließlich derjenigen unterhalb dieses Niveaus, werden in der Grafik dargestellt.

Der Unterschied zu den ersten drei Listen zeigt, wie wichtig die Zusammensetzung des hypothetischen Bulletins ist. Es misst keinen Rückgang zwischen zwei Daten: Die vier Szenarien gehören zum gleichen Umfragefeld. Wir können auch nicht die Noten von Philippe, Attal und Lagarde addieren, um die Ergebnisse eines gemeinsamen Antrags bekannt zu geben. Der Fragebogen testet dies nicht und die Berichte sind nicht automatisch.

Annahme 4. Libnanews graph, Cluster17 data, Notice 10368. Ungewissheiten und unten beschriebene Methode.

Unterschiedliche Berechnungsgrundlagen je nach Szenario

Der anfängliche Stichprobenumfang entspricht nicht der nützlichen Zahl für jede Schätzung. In der Mitteilung sind 1.081 Befragte angegeben, die in den Szenarien 1 und 3, 1.078 im zweiten und 1.142 im vierten Szenario eine Absicht äußern. Nach Anpassung und Gewichtung nach den Merkmalen der Befragten und ihrer Wahrscheinlichkeit, zu wählen, sind die nützlichen Zahlen 899, 888, 883 und 899.

Für diese Basen gibt die veröffentlichte Tabelle insbesondere eine indikative Unsicherheit von ± 2 Punkten um eine Punktzahl von 10%, ± 2,6 Punkte um 20% und ± 3 Punkte um 30% an. Daher sollte jeder halbe Punkt nicht als etablierte politische Lücke gelesen werden. Diese Benchmarks fassen auch nicht alle Grenzen einer Quotenerhebung zusammen.

Cluster17 passt die Stichprobe nach Geschlecht, Alter, Beruf, Größe der Gemeinde und Region an. Die politische Erholung basiert auf der Erinnerung an die erste Runde der Präsidentschaftswahlen von 2022 und die Europäer von 2024. Die erklärte Beteiligung wird ebenfalls in die Gewichtung einbezogen. Diese Behandlungen erklären, warum veröffentlichte Ergebnisse manchmal deutlich von rohen Antworten abweichen.

Schließlich betrifft die Frage eine unmittelbare erste Runde. Es misst weder eine erworbene Stimme für 2027 noch die Verschiebung einer zweiten Runde. Die tatsächlichen Kandidaten, die Teilnahme und die Wahl der Wähler bleiben Elemente, die dieses Foto vom 9. und 10. November nicht stoppen kann.

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