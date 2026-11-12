Wasser im Libanon: die versteckten Kosten privater Lösungen

Im Libanon misst das öffentliche Abonnement nicht alle Wasserausgaben. Private Lieferungen, Flaschen, Pumpen und Lagerung werden nach Bedarf hinzugefügt. Skalen und lokale Umfragen von 2026 beleuchteten diese Mechanismen, ohne eine durchschnittliche nationale Rechnung zu liefern. Der erwartete Gewinn eines besseren Netzwerks hängt von den privaten Einkäufen ab, die es später tatsächlich ersetzt.

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Im Libanon ist der Wasserpreis nicht auf die Rechnung der öffentlichen Einrichtung beschränkt. Das Abonnement kann mit privaten Lieferungen, Flaschen, Pumpe und Tank koexistieren. Um die Kosten für libanesisches Wasser zu messen, müssen diese Kosten addiert werden, ohne Zeiträume, Mengen und Nutzung zu verwechseln. Die offiziellen Skalen von 2026 und mehrere Umfragen dokumentieren diese Verschiebung der Haushaltsausgaben. Sie erlauben jedoch nicht die Berechnung einer aktuellen nationalen Durchschnittsrechnung.

Dieser vierte Teil unserer Wirtschaftsserie untersucht die Kosten der Servicekontinuität, wenn sie separat gekauft werden sollen. Der entscheidende Punkt ist nicht nur die Höhe des öffentlichen Tarifs: Es ist die Menge an nutzbarem Wasser, die tatsächlich im Gegenzug erhalten wird, und die Kosten für Alternativen zu Unterbrechungen.

Eine bestimmte Ausgabe, ein Volumen zu überprüfen

Für das Jahr 2026 hat die North Lebanon Water Establishment ein jährliches Abonnement von 20.080.000 libanesischen Pfund auf dem Meter und 19.420.000 in Kaliber. Diese Beträge, die auf ihrer offiziellen Website verfügbar sind, betreffen diese Institution. Sie bilden kein nationales Raster und sollten nicht auf Unterkünfte in Beirut oder Bekaa angewendet werden.

Abonnement im Nordlibanon, 2026 Gezeigter Jahresbetrag Geschätzter Monatsäquivalent Größe 19 420.000 LL 1 618 333 LL Auf dem Zähler LL 20 080 000 1 673 333 LL

Monatliche Äquivalente ergeben sich aus einer Division durch zwölf, auf das Pfund gerundet. Sie beschreiben keinen vorgeschlagenen Zeitplan für den Kunden. Die jährliche Differenz beträgt £ 660.000 oder £ 55.000 pro Monat. Ohne Kenntnis der Vertragsbedingungen und des erhaltenen Volumens ermöglicht diese einzige Abweichung nicht die Bestimmung des günstigsten Abonnements.

Ein Preis pro Kubikmeter erfordert einen gemessenen Nenner. Dividieren Sie eine Gebühr durch ein theoretisches Vertragsvolumen gibt die Kosten der versprochenen Dienstleistung an, nicht unbedingt die des gelieferten Wassers. Gegen die gleiche Gebühr erhalten Sie doppelt so viel Wasser mechanisch doppelt so viel wie die öffentlichen Kosten pro Kubikmeter tatsächlich erhalten. Diese Berechnung impliziert keine Erhöhung der Skala.

Libanesische Wasserkosten übersteigen Wassereinkauf

Eine Studie, die im Juli 2026 von der Arab Reform Initiative veröffentlicht wurde, basiert auf 52 semidirektiven Interviews. Haushalte, Gemeindebeamte, institutionelle Mitarbeiter und private Lieferanten beschreiben eine Versorgung, die mehrere Kreisläufe vereint. Dies ist eine qualitative Umfrage, keine Stichprobe zur Messung eines nationalen Durchschnittspreises.

Es hebt eine wesentliche wirtschaftliche Unterscheidung hervor: Vernetzung garantiert keinen vorhersehbaren Service. Lagerung, Pumpen und manchmal Verarbeitung werden zu inländischen Operationen. Ihre Finanzierung erhöht die Zahlung der Verbindung. Die Verfügbarkeit von Strom bedingt auch den Einsatz von Pumpen. Private Lösungen erfüllen daher unterschiedliche Bedürfnisse: ein unzureichendes Volumen zu vervollständigen, Wasser zur richtigen Zeit zu haben oder eine an den Verbrauch angepasste Qualität zu suchen.

Die Gesamtkosten müssen fünf Posten trennen: öffentliche Gebühren, Ersatzkäufe, Energiepumpen, Wartung und Ausrüstung. Eine sechste Dimension, die Zeit, die damit verbracht wird, die Versorgung zu organisieren, kann beschrieben werden, ohne ihr willkürlich ein Gehalt zuzuweisen. Die monetäre Summe bleibt unvollständig, wenn einige dieser Posten nicht gemessen werden.

LKW: Preis und Häufigkeit

Eine Umfrage unter 121 Haushalten, die im August 2025 von einem Mercy Corps-Programm in Baalbek-Hermel profitierten, wirft lokales Licht auf. Der im Oktober veröffentlichte Bericht stützt sich auch auf Interviews mit Distributoren in Zahlé und Mekseh. Sie repräsentiert weder alle libanesischen Haushalte noch die Bedingungen des November 2026.

Die im Sommer 2025 gesammelten Schätzungen beliefen sich auf durchschnittlich 1,75 Millionen Pfund pro Lieferung. Mit den im Bericht angenommenen 3,5 monatlichen Lieferungen ergeben die Erlöse 6125 Millionen Pfund, gerundet auf 6,13 Millionen. Das Volumen einer Füllung variierte je nach Tank des Kunden, so dass diese Menge nicht in einen einheitlichen Kubikmeterpreis umgerechnet werden kann.

Die befragten Händler beschrieben längere Routen und mehr Extraktionszeiten, wenn die Bohrlöcher absenkten. Einige erwähnten auch Ergänzungen, um die Lieferung zu beschleunigen. Diese Erklärungen dokumentieren Mechanismen mit höheren Kosten, stellen aber keine geprüfte Buchführung dar, die Kraftstoff, Gehalt und Marge klar unterscheidet.

Eine vermiedene Lieferung hätte in diesem historischen Beispiel 1,75 Millionen Pfund dargestellt. Diese Randberechnung ist nützlich: Eine Verbesserung des Netzwerks kann die privaten Ausgaben reduzieren, ohne das Abonnement sofort zu ändern. Diese Bekaa-Schätzung im Jahr 2025 sollte jedoch nicht zur nördlichen Skala im Jahr 2026 hinzugefügt werden, um eine sogenannte Standardrechnung zu erstellen.

Weniger ausgeben bedeutet nicht, besser bedient zu werden

Eine im August 2022 veröffentlichte Universitätsstudie befragte Bewohner von Aïcha Bakkar und Verdun im Oktober und November 2019. Seine Rekrutierung basierte auf Zugänglichkeit und Zustimmung der Teilnehmer, nicht auf einer repräsentativen Auslosung des Libanon. Es schätzte durchschnittliche jährliche Ausgaben von 1.727 $ in Aisha Bakkar und 2.514 $ in Verdun für alle untersuchten Wasserquellen.

Die kostengünstigere Nachbarschaft hatte jedoch eine relativ höhere Einkommensbelastung. Die Autoren schätzten diese Belastung auf das 2,2-fache von Verdun. Sie erklärten, dass einige Tank Wartung war nicht Teil ihrer Berechnung. Diese Ergebnisse sind eine lokale Beobachtung vor dem monetären Zusammenbruch, keine Schätzung der Haushalte von 2026.

Der Vergleich beleuchtet eine Lesefalle: Niedrige Kosten können eher eine Verbrauchsbeschränkung als einen erschwinglichen Service übersetzen. Umgekehrt kann ein besser ausgestatteter Haushalt mehr kaufen und eine höhere Rechnung anzeigen, während er weniger seiner Ressourcen dem Wasser widmet. Der Vergleich von Beträgen allein löscht diesen Unterschied.

Wie man eine Summe festlegt, ohne zweimal zu zählen

Für einen bestimmten Zeitraum besteht die Methode darin, jede Zahlung und das zugehörige Volumen zu erheben. Die gemeinsame Lieferung muss nach einer bestimmten Regel zwischen den Wohnungen aufgeteilt werden. Wenn der Preis des Lieferanten bereits das Pumpen beinhaltet, sollte dieser Vorgang nicht ein zweites Mal hinzugefügt werden. Das anschließende Pumpen im Gebäude bleibt ein separater Aufwand.

Der Kauf eines Reservoirs ist eine einmalige Investition. Die vollständige Darstellung als normale Monatsrechnung verzerrt den Vergleich. Zwei Tabellen können koexistieren: Geldabflüsse, die in diesem Jahr tatsächlich gezahlt wurden, und eine annualisierte Kosten für Ausrüstung. In der zweiten muss die gewählte Nutzungsdauer als Hypothese erscheinen, mit separater Wartung.

Bei der Berechnung ist auch das zum Trinken bestimmte Wasser von dem für andere Zwecke gekauften Wasser zu unterscheiden. Ihre Preise, Verpackung und Anforderungen sind nicht austauschbar. Schließlich erfordern Ausgaben in Büchern und Dollar eine Datumsumrechnung. Eine nominale Veränderung der Bücher allein misst nicht einen tatsächlichen Anstieg der Kosten oder eine Verschlechterung der Kaufkraft.

Kapitalrendite gemessen am Hahn

In ihrem Kommuniqué vom 15. Januar 2025 stellte die Weltbank 257,8 Millionen US-Dollar für das zweite Versorgungsprojekt im Großraum Beirut bereit. Ziel waren 1,8 Millionen Einwohner. Der Anteil des Trockenzeitbedarfs, der durch Oberflächenwasser gedeckt wird, sollte im Durchschnitt von 24% auf 70% steigen.

Diese Proportionen sind Projektziele und keine Ergebnisse, die im November 2026 erzielt wurden. Die Weltbank gab an, dass private Panzer bis zu zehnmal mehr kosten könnten. Dieses Preisverhältnis erlaubt es nicht, eine zehnfache Aufteilung der vollen Rechnung zu versprechen: Abonnement, Trinkwasserkäufe und Ausrüstung verschwinden nicht automatisch.

Die wirtschaftliche Logik ist die der Substitution: zuverlässigeres öffentliches Wasser kann einen Teil der privaten Einkäufe ersetzen. Aber finanzierte oder gebaute Arbeiten beweisen diese Substitution noch nicht. Um dies zu beachten, muss man gleichzeitig die erhaltenen Volumina, Unterbrechungen und Wiederbeschaffungskosten verfolgen, idealerweise für die gleichen Haushalte vor und nach der Verbesserung.

In Beirut und Mount Lebanon sieht die derzeit zugängliche offizielle Ankündigung die Zahlung von 2026 Lizenzgebühren bis zum 31. Dezember vor, mit zwei gleichen Fristen für interessierte Abonnenten Ende November und Ende Dezember. Es sieht auch eine Senkung der Strafen für 2025 und die Vorjahre um 85 % vor. Ein Spread entlastet den Cashflow; Es verringert nicht die Notwendigkeit, Wasser anderswo zu kaufen. Bei diesen zusätzlichen Ausgaben, die auf nationaler Ebene immer noch schlecht gemessen werden, wird ein Teil des konkreten Vorteils eines besseren Dienstes ausgespielt.

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