12 novembre 2026
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Die Tripolis-Messe: Das unvollendete Juwel von Oscar Niemeyer im Libanon

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Tripolis Fair: Oscar Niemeyers unvollendetes Juwel im Libanon

Die 1962 von Oscar Niemeyer entworfene Internationale Messe Rachid Karamé in Tripolis wird 2023 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Folgen Sie Libnanews. Fotos: Roman Deckert (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons; Libnanews.

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