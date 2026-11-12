Die Tripolis-Messe: Das unvollendete Juwel von Oscar Niemeyer im Libanon

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Tripolis Fair: Oscar Niemeyers unvollendetes Juwel im Libanon
Die 1962 von Oscar Niemeyer entworfene Internationale Messe Rachid Karamé in Tripolis wird 2023 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Folgen Sie Libnanews. Fotos: Roman Deckert (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons; Libnanews.
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